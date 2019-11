Policista zatkl muže, protože jedl na nástupišti. Zákrok vyvolal protesty cestujících

Řidiči městské hromadné dopravy v San Francisku jsou pobouření videem, které se šíří na sociálních sítích a jenž vidělo přes sedm milionů lidí. Policista na něm zadržel muže kvůli tomu, že jedl na vlakovém nástupišti. Zaměstnanci dopravního podniku i cestující se teď rozhodli vyjádřit se zadrženým solidaritu a jedí na nádraží na protest proti policejnímu zásahu.

Zatčen pro svačení na nástupišti. Policista v Kalifornii zadržel muže za to, že jedl sendvič. | Video: Instagram/@keilobenjamin

Sociální sítě zaplnily fotky lidí včetně ředitelky sanfranciského dopravního podniku BART Janice Liové, kteří na nástupišti konzumují sendviče a obložené housky. Protestují tak proti policejní akci, která se odehrála 4. listopadu na stanici Pleasant Hill a kterou teď vyšetřují příslušné úřady.

Video, které má v době publikace článku 7,5 milionu zhlédnutí na Twitteru, koluje po internetu od pátečního večera. Je na něm zachycený vyhrocený dialog muže jménem Steve Foster a policisty, který ho zadržel, protože se na nástupišti nesmí jíst.

"Jíte a to je proti zákonu," odpověděl policista muži na dotaz, proč mu drží batoh a nechce ho pustit. "Mám právo vás zadržet, půjdete do vězení," řekl mu. Foster se nechápavě zeptal, proč by měl skončit kvůli konzumaci snídaně za mřížemi. "Protože kladete odpor," odvětil mu policista. Foster nakonec skončil s pouty na policejní stanici.

Úřady teď oprávněnost zákroku vyšetřují, video proto poslaly nezávislému auditorovi.

V Kalifornii je zakázané jíst nebo pít ve vlaku i dalších dopravních prostředcích, za což je považováno i nástupiště na nádraží. Americké noviny The Mercury News, které o případu píší, ale připomínají, že o zákonu všichni vědí, ale nikdo ho nebere příliš vážně. Důkazem jsou i fotky cestujících z dopravních prostředků, které teď kolují po sociálních sítích - lidé na nich jedí a pijí a nikdo je za to nezatýká.

Diskutující na Twitteru navíc kritizují zásah policisty jako nepřiměřený a poukazují na to, že by mohlo jít o rasově motivovaný čin. Připustil to i sám Foster, který řekl, že ho policista zastavil, protože je černoch, zatímco strážník je běloch.

Další cestující tvrdí, že dopravní podnik v San Francisku má daleko závažnější problémy než cestující, kteří se ráno před prací nasnídají, zatímco čekají na vlak.