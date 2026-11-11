Třicet kilometrů nad severním pólem se děje něco, co meteorologové v této části roku téměř neznají. Mohutný vír studeného vzduchu nezvykle brzy ztrácí sílu a jeho proudění se může dokonce obrátit. Tento nezvyklý výkyv na přelomu listopadu a prosince zřejmě překreslí mapu evropské zimy.
Za normálních okolností nabírá polární vír největší sílu až v lednu a únoru. Jenže teď je to jiné.
Ve výšce zhruba třiceti kilometrů nad severním pólem se odehrává neobvyklý souboj. Mohutný prstenec větrů, který v zimě obvykle svírá studený vzduch nad Arktidou, začíná ztrácet svou sílu. Meteorologové sledují jeho výrazné deformace a modely naznačují, že by se proudění mohlo v polovině listopadu dokonce obrátit.
Podle aktuálních výpočtů evropského modelu ECMWF by se směr větrů kolem polárního víru mohl obrátit už v polovině listopadu, nejpozději však do 24. listopadu. Hlavní běh modelu naznačuje dokonce krátkodobé obrácení větrů už 11. listopadu.
Podobně časnou událost moderní meteorologické záznamy zatím neznají. Nejčasnější velká náhlá stratosférická oteplení od konce 50. let minulého století přišla 28. listopadu, a to v letech 1968 a 2025. Letošní vývoj by tedy mohl dosavadní rekord překonat o více než dva týdny a představoval by skutečně mimořádnou událost. Polární vír totiž obvykle nabírá sílu právě během podzimu a největšího rozmachu dosahuje až v zimě. Výraznější narušení větrů přichází nejčastěji v lednu a únoru.
„Současná situace je na začátek sezony výjimečná,“ upozornil britský Met Office. Meteorologové zároveň sledují souvislost s mimořádně silným jevem El Niño, který letos ovlivňuje teploty v tropickém Pacifiku.
Co se děje vysoko nad severním pólem
Polární vír si lze představit jako obrovský prstenec silných větrů, který obíhá kolem oblasti velmi studeného vzduchu nad Arktidou. Vzniká ve stratosféře, tedy ve vrstvě atmosféry přibližně deset až padesát kilometrů nad zemským povrchem. Jeho proudění obvykle směřuje od západu k východu. Když zeslábne nebo se rozdělí, může otevřít cestu studenému vzduchu směrem na jih.
Právě takový vývoj nyní meteorologové sledují a upozorňují na neobvykle silné atmosférické vlny, které narušují proudění ve stratosféře. „Tyto vlny pak mohou postupovat vzhůru do stratosféry a narušovat prstenec větrů kolem polární oblasti. Mohou ho vytlačit z jeho obvyklé polohy, zdeformovat, nebo dokonce rozdělit,“ vysvětlil meteorolog Aidan McGivern.
El Niño ke změnám přispívá
Meteorologové upozorňují, že současné El Niño patří k mimořádně silným epizodám. Teploty mořské hladiny v oblasti Niño 3.4 v centrálním Pacifiku už podle jejich analýzy dosáhly rekordních hodnot. Teplejší oceán podporuje bouřkovou aktivitu nad centrálním Pacifikem. Ta uvolňuje do atmosféry velké množství energie a může zesilovat vlny, které následně pronikají až do stratosféry.
„Víme, že El Niño zvyšuje pravděpodobnost náhlých stratosférických oteplení a že tato oteplení zvyšují šanci na chladnější počasí ve Velké Británii,“ uvedl McGivern. Vědci ale zatím nemají jistotu, že právě El Niño stojí za tak časným narušením víru. Met Office připomíná, že atmosféru ovlivňuje několik souběžných faktorů a jejich vzájemné působení není jednoduché rozplést.
Znamená to mrazivou zimu i v Česku?
Oslabení polárního víru může zvýšit pravděpodobnost vpádů arktického vzduchu do nižších zeměpisných šířek. Neznamená to však, že mráz automaticky zasáhne celou Evropu. Rozhodující bude především další vývoj tlakových útvarů a poloha případných oblastí vysokého tlaku.
Francouzská meteorologická služba Météo-France upozorňuje, že současná porucha v následujících týdnech pravděpodobně ovlivní počasí v západní Evropě. Modely podle ní naznačují výraznější teplotní rozdíl mezi severem a jihem kontinentu. Na severu bude chladněji, zatímco jih možná zažije teploty nad dlouhodobým průměrem.
Francouzští meteorologové ale zdůrazňují, že zatím nedokážou určit, jak se porucha promítne do počasí u zemského povrchu. Záleží na tom, zda se změny ve stratosféře vůbec rozšíří do nižších vrstev atmosféry, kde vzniká počasí, které každodenně zažíváme.
Podle meteorologů může tento proces trvat dva až šest týdnů. Ani potom ale nemusí přijít sněžení nebo výrazné ochlazení. O počasí rozhodne mimo jiné poloha tlakových výší a změny proudění nad Atlantikem a Evropou.
V listopadu navíc Arktida ještě nemá tolik mrazivého vzduchu jako v lednu nebo únoru. Případné vpády studeného vzduchu proto nemusí být tak silné jako uprostřed zimy. Pokud změny zasáhnou i nižší vrstvy atmosféry, mohou ovlivnit evropské počasí právě ve chvíli, kdy se zima začne naplno hlásit o slovo.
VIDEO: Tomáš ze Zrádců o pašerácích
Zdroj: nesdis.noaa.gov, polarvortex.earth, metoffice.gov.uk, meteofrance.com
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