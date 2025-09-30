Pojištění storna zájezdu: jak ochránit svou vysněnou dovolenou

Kdy se storno pojištění hodí
Typickým příkladem je náhlé onemocnění krátce před odjezdem. Jen si to představte, tešíte se k moři. Lékař vám ale cestu nedoporučí a cestovní kancelář vám účtuje vysoké stornopoplatky. Bez pojištění přijdete o velkou část investice. Se sjednaným pojištěním ale můžete peníze získat zpět. Nejde však jen o zdravotní důvody. Kryté bývají i situace jako vážná událost v rodině, ztráta zaměstnání nebo nečekané komplikace s těhotenstvím.
Mnoho lidí si myslí, že je to zbytečnost, dokud se s podobnou situací sami nesetkají. Stačí si představit, že rodinná dovolená za desítky tisíc propadne kvůli banálnímu úrazu při sportu. Najednou zjistíte, že pár stokorun investovaných do pojištění je ta nejlepší jistota, jakou můžete mít a díky které můžete klidně spát.
Kolik můžete ušetřit
Cestovní kanceláře mají pevně stanovené stornopodmínky, které často znamenají, že čím blíže k termínu zrušíte zájezd, tím menší částku dostanete zpět. V praxi to znamená, že při zrušení cesty pár dní před odletem můžete přijít téměř o všechno. Pojištění storna zájezdu vám ale proplatí velkou část nákladů, a to i v situacích, kdy by cestovní kancelář nic nevrátila.
Jak pojištění sjednat
Dobrou zprávou je, že sjednání pojištění storna zájezdu je dnes otázkou několika minut. Vyplatí se ho uzavřít hned při rezervaci cesty, abyste měli jistotu, že kryje i události, které se stanou ještě před samotným odjezdem. Stačí zvolit typ zájezdu, cenu, kterou jste zaplatili, a pojistka je platná.
Třeba na stránkách ERV Evropské pojišťovny najdete podrobné informace i jednoduchý online formulář, díky němuž pojištění sjednáte i z pohodlí svého domova.
Pocit jistoty, který nic nenahradí
Nejde jen o peníze. Pojištění storna zájezdu přináší hlavně klid. Když víte, že i při nečekaných komplikacích nepřijdete o všechny úspory, cestovní horečka je hned o něco příjemnější. Můžete se soustředit na to podstatné, tj. na těšení se na nové zážitky a odpočinek.
Málokdo ví, že storno pojištění se nevztahuje jen na nemoc nebo úraz. Kryje také situace, kdy vám uletí navazující let, zpozdí se doprava nebo třeba když dostanete nečekanou výpověď z práce. Díky tomu můžete mít jistotu, že vaše peníze nejsou ztracené, i když do hry vstoupí okolnosti, které vůbec nedokážete ovlivnit.
Dovolená má být časem radosti, ne stresu z toho, co by se mohlo pokazit. Pojištění storna zájezdu vám umožní cestovat s vědomím, že i když do plánů zasáhne život, nepřijdete o všechno. Je to malá investice s obrovským významem, protože jde o ochranu vašich financí i vaší vysněné dovolené.