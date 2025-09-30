Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Pojištění storna zájezdu: jak ochránit svou vysněnou dovolenou

komerční článek
před 59 minutami
Dovolená je pro mnoho z nás vrcholem roku. Pečlivě ji plánujeme, šetříme na ni a těšíme se, že konečně vypneme od každodenního shonu. A pak najednou do hry vstoupí nečekaná událost – nemoc, úraz, pracovní povinnosti nebo třeba komplikace v rodině. Přichází smutek a stres. Navíc, storno zájezdu bývá nejen velkým zklamáním, ale také citelnou finanční ztrátou.
Foto: komerční článek

Kdy se storno pojištění hodí

Typickým příkladem je náhlé onemocnění krátce před odjezdem. Jen si to představte, tešíte se k moři. Lékař vám ale cestu nedoporučí a cestovní kancelář vám účtuje vysoké stornopoplatky. Bez pojištění přijdete o velkou část investice. Se sjednaným pojištěním ale můžete peníze získat zpět. Nejde však jen o zdravotní důvody. Kryté bývají i situace jako vážná událost v rodině, ztráta zaměstnání nebo nečekané komplikace s těhotenstvím.

Mnoho lidí si myslí, že je to zbytečnost, dokud se s podobnou situací sami nesetkají. Stačí si představit, že rodinná dovolená za desítky tisíc propadne kvůli banálnímu úrazu při sportu. Najednou zjistíte, že pár stokorun investovaných do pojištění je ta nejlepší jistota, jakou můžete mít a díky které můžete klidně spát.

Kolik můžete ušetřit

Cestovní kanceláře mají pevně stanovené stornopodmínky, které často znamenají, že čím blíže k termínu zrušíte zájezd, tím menší částku dostanete zpět. V praxi to znamená, že při zrušení cesty pár dní před odletem můžete přijít téměř o všechno. Pojištění storna zájezdu vám ale proplatí velkou část nákladů, a to i v situacích, kdy by cestovní kancelář nic nevrátila.

Jak pojištění sjednat

Dobrou zprávou je, že sjednání pojištění storna zájezdu je dnes otázkou několika minut. Vyplatí se ho uzavřít hned při rezervaci cesty, abyste měli jistotu, že kryje i události, které se stanou ještě před samotným odjezdem. Stačí zvolit typ zájezdu, cenu, kterou jste zaplatili, a pojistka je platná.

Třeba na stránkách ERV Evropské pojišťovny najdete podrobné informace i jednoduchý online formulář, díky němuž pojištění sjednáte i z pohodlí svého domova.

Pocit jistoty, který nic nenahradí

Nejde jen o peníze. Pojištění storna zájezdu přináší hlavně klid. Když víte, že i při nečekaných komplikacích nepřijdete o všechny úspory, cestovní horečka je hned o něco příjemnější. Můžete se soustředit na to podstatné, tj. na těšení se na nové zážitky a odpočinek.

Málokdo ví, že storno pojištění se nevztahuje jen na nemoc nebo úraz. Kryje také situace, kdy vám uletí navazující let, zpozdí se doprava nebo třeba když dostanete nečekanou výpověď z práce. Díky tomu můžete mít jistotu, že vaše peníze nejsou ztracené, i když do hry vstoupí okolnosti, které vůbec nedokážete ovlivnit.

Dovolená má být časem radosti, ne stresu z toho, co by se mohlo pokazit. Pojištění storna zájezdu vám umožní cestovat s vědomím, že i když do plánů zasáhne život, nepřijdete o všechno. Je to malá investice s obrovským významem, protože jde o ochranu vašich financí i vaší vysněné dovolené.

 
Mohlo by vás zajímat

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Případ zmizelé Maddie. Hlavní podezřelý žije v novém domě v Německu

Případ zmizelé Maddie. Hlavní podezřelý žije v novém domě v Německu
Přehled

Archeologové objevili další pravěký rondel. Dle nich jde v Čechách o unikát

Archeologové objevili další pravěký rondel. Dle nich jde v Čechách o unikát
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 8 minutami
Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry
3:26

Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry

Rakety, o které Zelenskyj požádal Trumpa při jejich schůzce minulý týden, by Kyjevu umožnily podnikat útoky hluboko do ruského území.
před 21 minutami
Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Rodina z Oklahomy si vyrazila do přírody. Stačilo levné nářadí z "dollar store" a trocha štěstí při hledání. Jejich výlet přinesl třpytivý objev.
před 44 minutami

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 51 minutami

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky
52:23
před 1 hodinou
Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 
před 1 hodinou
Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek po kritice svého chování ze strany bývalých a současných zaměstnanců z posledních dnů ke konci října rezignuje.
před 1 hodinou

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
Další zprávy