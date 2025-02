Proč se v létě neumírá a jak se mění trendy. Rostoucí ceny i alternativní pohřby

Kdy a kde se v Česku nejvíce umíralo, jaké pohřby jsou nejoblíbenější, co za květiny nejčastěji zdobí pohřební síně a co zapříčiňuje nízký zájem o rozloučení s mrtvými miminky? To prozrazují někdy velmi překvapující statistiky.

Výsledky statistik za rok 2024 odhalily několik nových trendů, jiné potvrdily. Mezi nejvýraznější novinky patří zvyšování zájmu o ekologické alternativy, naopak potvrzen byl nárůst cen pohřbů.

Podle dat z průzkumu pohřební společnosti Goodbye si až 60 procent dotazovaných není jistých, jak by jejich rodina financovala pohřeb. Cena za služby se zvedla o 19,9 procenta, přičemž nejvíce si lidé připlatí v Praze. Zdražení pohřbů zapříčinilo například zvýšení personálních nákladů či zvedání cen krematorií v návaznosti na zdražení energií.

Kdy, kde a na co se v Česku nejčastěji umíralo a jaké pohřby volíme?

Podle dat Českého statistického úřadu zemřelo v uplynulém roce necelých 113 tisíc obyvatel. Nejméně osob dle statistik umírá v teplých měsících od května do září, nejvíce v zimních měsících a v březnu. Zimní měsíce bývají spojené s vyšším výskytem respiračních onemocnění, chřipky nebo zápalu plic. Ty mohou zvýšit riziko úmrtí, a to zvláště u starších osob nebo pacientů s oslabenou imunitou.

Největší počet úmrtí, 39 procent, způsobily nemoci oběhové soustavy. Na druhém místě byly nejčastější příčinou zhoubné novotvary. Pouze 15,1 procenta zesnulých v pohřební službě Goodbye v roce 2024 zemřelo doma nebo v hospicové péči, přičemž 84,9 procenta lidí zemřelo v nemocnici.

Alternativní pohřby nevévodí, ale sílí

I když moderní pohřební služby těší, že pozůstalí začínají čím dál častěji volit i alternativní formy rozloučení, nejvíce se stále můžeme setkávat s kremací bez obřadu. Přes 72 procent zákazníků zmíněné pohřební služby se v roce 2024 rozhodlo pro kremaci bez obřadu, 28,4 procenta zvolilo tradiční smuteční obřad a 15 procent mělo zájem o alternativní rozloučení pouze s urnou v přírodě nebo na jiném oblíbeném místě mimo hřbitov.

"Rituály všeobecně lidem pomáhají lépe zvládat těžké a přechodové životní situace… Můžeme svůj fokus zaměřit dvěma směry. Můžeme se ptát, jak si to přál zemřelý. A snažit se splnit jeho poslední přání, i to může být velmi nosné a důležité v procesu truchlení. Nebo se můžeme zaměřit na to, jak to potřebují pozůstalí. Jaká forma by pro ně byla nejlepší," říká Barbora Racková, terapeutka a vedoucí služeb Poradny Vigvam.

Urny, květiny a oblečení

Nejčastěji lidé nechávají popel svých blízkých v úřední urně z krematoria, která je zahrnuta v ceně pohřbu. Na druhém místě skončily urny z ekologických materiálů, které jsou rozložitelné v půdě a nezatěžují tak přírodu.

Zesnulý byl za uplynulý rok v rakvi nejčastěji oblečen do svého vlastního oblečení. "Některé rodiny nám společně s oblečením do rakve odevzdávaly také vlastní polštář, květinu do rukou, fotografie, dopisy, oblíbený předmět či třeba obrázek od dětí na památku," tvrdí pracovníci zmíněné pohřební služby.

Mezi nejčastěji vybranou květinovou výzdobu patřily kytice z červeno-bílých růží a karafiátů a smuteční věnec z barevných gerber ve žlutých a oranžových odstínech. Tyto květiny obvykle doplňovaly jednoduché bílé stuhy.

Bolestivé loučení s miminky

"V současné chvíli nemám žádná data k tomu, abych se mohla vyjádřit, co může nízký zájem o rozloučení s dětmi způsobovat, můžu mít však o tom různé fantazie. Od toho, že nejsme připravení na tyto situace, dopředu je často neřešíme a ve chvíli překvapení neznáme možnosti, které máme. Nebo nám situace může připadat příliš děsivá a potřebujeme takovou tragédii rychle vytěsnit. Nebo třeba ani nevíme, že takovou možnost máme," říká Racková. Společnost Goodbye uvedla, že za uplynulý rok tvořila úmrtí miminek 6,2 procenta z celkového počtu jimi vykonaných pohřbů.

Racková pozůstalým doporučuje kontaktovat takzvaná centra provázení, mezi která patří Cesta domů. Toto centrum poskytuje poradenství po perinatální ztrátě a v tomto roce také otevírá pozůstalostní svépomocnou skupinu.