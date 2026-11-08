Dvě až tři minuty záběrů a známá tvář, která ochutnává své vysněné jídlo. Třeba Toffifee nebo francouzskou polévku. Patrik Gémeš alias Patrik Plates zabodoval na sociálních sítích s gastro projektem, který v českých i slovenských končinách neměl obdoby. A s otázkou „Keby som vám mohol uvariť jedno jedlo, čo by to bolo?“ se nebál oslovit i třeba Zdeňka Pohlreicha, který mu celkem zavařil. Obrazně.
„Nejvíc mě na tom baví, že nemám kontrolu nad tím, co budu vařit,“ říká o svém projektu s názvem Patrik Gémeš, který se roky zabývá především grafickým designem a v gastronomii nikdy profesionálně nepracoval. I proto se nepovažuje za kuchaře, i když se jeho vyladěná jídla na sítích stala pro slavné osobnosti hitem a na Instagramu ho sleduje už přes 90 tisíc uživatelů.
Silnou základnu fanoušků si vybudoval především pestrostí pokrmů a formátem, který zaujme snad na první dobrou. Zatímco někdo si od něj přeje uvařit oblíbené jídlo z dětství, jiný pokrm, který si zamiloval v zahraničí. Každý oslovený člověk tak přináší nové zadání a s ním i příležitost naučit se něco dalšího.
Popostrčení od šéfa
Profil Patrik Plates nevznikl jako promyšlený plán na změnu kariéry. Impuls k vlastnímu obsahu přišel od jeho tehdejšího šéfa. Věděl, že Patrik chce začít natáčet, ale stále svůj nápad odkládá. Jednoho dne mu proto jednoduše řekl, ať už konečně něco natočí a zveřejní. A tak vzniklo první receptové video, které si postupně našlo své diváky.
Zlom podle něj nastal přibližně před devíti měsíci, kdy si uvědomil, že už nejde pouze o Instagram, ale o projekt, který ho může skutečně živit. Grafiku ale neopustil. Zkušenosti z vizuální tvorby dnes využívá při budování vlastní značky.
Za poměrně krátkou dobu na scéně má Patrik za sebou vaření pro Mikea Spirita, Yzomandiase, Petra Máru, Andreu Bezděkovou nebo třeba Jiřího Procházku. Možná největší výzvou však pro něj bylo vaření pro Zdeňka Pohlreicha, se kterým se Patrik setkal několik měsíců před samotným natáčením. A rovnou mu položil svou obvyklou otázku.
Jenže se slavným kuchařem to nebylo tak jednoduché. I když se do jeho projektu zapojil a přál si něco z ryb, na konkrétním termínu se tehdy nedohodli. Příležitost přišla až o několik měsíců později při společném natáčení jedné kampaně. Patrik si pro něj přichystal francouzskou rybí polévku bouillabaisse. Háček byl ale v tom, že ji do té doby nikdy nevařil. A tím stres nekončil.
Obával se, aby přípravou a předáním jídla nenarušil průběh natáčení a když pak Pohlreich dorazil, na jejich předchozí rozhovor si nevzpomínal. Patrik mu proto musel ukázat jedno z jeho videí. A místo nadšení přišla reakce, kterou nečekal: „Řekl mi, že nemá hlad,“ přiznává tvůrce. Patrik to ale nevzdal a Pohlreich nakonec souhlasil, že jeho pokrm ochutná, přičemž polévku pochválil a natáčení pokračovalo. To nejdůležitější se ale odehrálo až ve chvíli, kdy se kamera vypnula. O pár minut později totiž zjistil, že na talíři nezbylo nic. „V té chvíli jsem věděl, že mu opravdu chutnala,“ vzpomíná s tím, že byl rád, že i přes komplikace se mu video podařilo zkompletovat.
A přestože se později na internetu objevila spousta kritizujících komentářů, podle kterých působil Pohlreich při ochutnávání chladně a jídlo mu nejspíš nechutnalo, Patrik situaci vnímal jinak. Věděl, že šéfkuchař pracoval během nočního natáčení a před ochutnávkou mu řekl, že večer běžně nejí. „Komentáře na internetu často vychází z dojmů, ne z reality,“ komentuje.
Toffifee pro influencerku, popcorn pro rappera
I když rybí polévka nebyla jednoduchá, pro mnohé kuchaře by možná ještě větším oříškem bylo třeba Toffifee, které si po Patrikovi vyžádala influencerka Kika Machová. A v šoku by možná byli z přání rappera Sameye, jenž si přál popcorn.
Další velkou výzvou pak byla vietnamská krabí polévka bún riêu pro Bena Cristovaa. Musela totiž být zcela veganská. Nejprve proto studoval její tradiční podobu a teprve potom hledal způsob, jak zachovat její charakter bez živočišných surovin. „Právě takové výzvy mě posouvají nejvíc,“ přiznává. Když nezná připravované jídlo, prohlíží si více receptů, zjišťuje jeho původ a hledá postup, který mu pomůže pochopit, co je pro pokrm typické. Nechce jen slepě kopírovat jeden návod. Díky hostům se dostává i k jídlům, která by si sám možná nikdy nevybral. A také jasně ukazuje, že jeho projekt je náročnou prací.
Celý den pro dvě minuty
Zatímco výsledné video na Instagramu trvá zpravidla dvě až tři minuty, jeho příprava zabere většinou celý pracovní den. A pokud Patrik připravuje pokrm, který nikdy předtím nevařil, může mu tvorba obsahu zabrat ještě delší dobu.
A jak vlastně přesně celý proces probíhá? Nejprve položí otázku, potom se pustí do hledání receptů, nákupu surovin a vaření. Pak přípravu natočí, hotové jídlo odveze hostovi a zaznamená samozřejmě i jeho reakci. Nakonec pořízený materiál doma sestříhá, doplní texty a titulky a vyladí vše tak, aby to na sociálních sítích zarezonovalo. Důležitý je přitom přesný čas předání. Patrik se snaží dokončit vaření co nejpozději, aby jídlo předal ještě teplé. Často jde proto o minuty a stresující chvíle zažívá přibližně u osmdesáti procent videí. I tak ho jeho tvorba ale stále baví.
Nejdůležitější strávníci
Přestože Patrik vaří známým tvářím, za jednu z nejhezčích zkušeností považuje vaření pro své syny Olivera a Filipa. A i jejich výběr ho překvapil. Zatímco Oliver si přál instantní ramen se steakem, Filip zase corn dog. Obě jídla znali ze sociálních sítí a chtěli je konečně ochutnat i ve skutečnosti. “Jejich upřímná radost byla největší odměnou,” přiznává s úsměvem. Právě podobné okamžiky mu připomínají, proč ho vaření stále baví. Nejde jen o známé hosty, sledovanost nebo povedené záběry, ale také o radost z jídla a společný zážitek. Ostatně i při předávání pokrmů ostatním osobnostem se často stává, že původně určenou porci ochutnávají také jejich kamarádi nebo lidé z okolí. A tak se z jednoho jídla někdy stane téma a radost pro celou skupinu.
Restauraci zatím neplánuje. Chce budovat značku
Když je někdo úspěšný s vařením na sociálních sítích, mnoho lidí pravděpodobně napadne, že by si mohl otevřít vlastní podnik. Gémeše však tento směr neláká. Uvědomuje si, jak náročná je práce v profesionální kuchyni a kolik odpovědnosti s sebou přináší. A víc mu vyhovuje svoboda, kterou má při tvorbě obsahu. Pokud by si však někdy přece jen otevřel vlastní podnik, představoval by si spíše malé bistro s domácí atmosférou, dobrou hudbou a krátkým menu, které by se pravidelně měnilo. Kam tedy směřují jeho ambice? Chtěl by postupně vybudovat značku Patrik Plates a jednou přijít také s vlastním produktem: kvalitní a funkční věcí, kterou budou lidé skutečně používat.
A koho by si ještě přál pohostit? Pokud by měl vybrat jednu zahraniční osobnost, byl by to Action Bronson. Patrika na něm baví, že je vidět jeho opravdová láska k jídlu a že by dokázal ocenit nejen výsledek, ale i samotnou přípravu. A co by si nechal uvařit on sám, kdyby se ho někdo zeptal na: „Keby som vám mohol uvariť jedno jedlo, čo by to bolo?“? “To záleží, jak dobře by ten dotyčný uměl vařit,” směje se. “Obecně mám nejradši jednoduchá a poctivě připravená jídla. Třeba dobrý guláš. V létě bych si ale vybral něco lehkého a svěžího. Třeba čerstvé jarní závitky,” doplňuje.
Podstata a úspěch jeho projektu tak možná spočívá v tom, že si nepotrpí na luxus a nehraje si na šéfkuchaře, který už všechno umí. Zůstává tvůrcem, kterého baví objevovat nové chutě, učit se a předávat radost z jídla dál.
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Zdroj: autorský text
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