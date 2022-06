Pohl: Přijela na nás i policie, film Párty Hárder je plný černého humoru i masturbace

Před dvěma lety mu kina odmítala promítat snímek Párty Hárd, od minulého týdne je ale pokračování této černé komedie možné vidět ve většině kin Česka. Režisér Martin Pohl odhodil svou masku rapera Řezníka a ve filmu Párty Hárder: Summer Massacre vypráví příběh tří kamarádů, kteří po maturitě jedou na Macháč zažít léto plné mejdanů a nezávazného sexu.

Při natáčení jste přiznal, že některé herce platíte pervitinem. Kolik jich nakonec bylo?

Hlavním adeptem byl herec Martin Kocián. Ten, když se dozvěděl, že jsme některé herce už v prvním dílu Párty Hárd platili pervitinem, tak mi hnedka volal, jestli pro něj nemám nějakou větší roli. Nakonec byl ale sám zásobený, takže jsme ho vyplatili honorářem.

A nejen jeho. Na stránce Donio jste vybrali přes milion a čtvrt, film nakonec stál téměř pětinásobek. Co už bylo možno s takovýmto rozpočtem realizovat?

Byli jsme schopni realizovat scénář úplně kompletně, bez jakéhokoliv omezení. Jsou tam masovější scény, jako třeba shitpárty na konci filmu, ta byla na tom všem nejdražší, protože tam byla spousta lidí, měli jsme tam kapely, bylo potřeba to všechno zařídit. Dále se musel postavit ten další dětský festival Mimiráj. Měli jsme tam i animované pasáže, byla tam válka v Srbsku, takové náročnější scény, nebylo to jen o tom, že je někdo v místnosti, mohli jsme se rozmáchnout.

Nepadl rozpočet i na pokuty? Během natáčení údajně přijela i policie.

Je to tak, točili jsme u Penny marketu, kde Poulíček (jedna z hlavních postav ve filmu, pozn. red.) láká holky na to jejich auto. Policie měla problém s tím, že auto má nějaké nepovolené úpravy, což byly třeba umělé penisy na kapotě. Říkali nám, že kdyby někoho srazilo, tak by ho ty "úpravy" mohly nebezpečně poranit. Vtipná představa, co by se tak mohlo stát. Nakonec jsme to ale ukecali a pokuta z toho nebyla.

Hlavní hrdinové z prvního dílu tentokrát jedou po úspěšné maturitě na "Ibizu Východu", tedy na Máchovo jezero. Tam se snaží vydělat peníze, aby si mohli koupit vstupenky na zlatý hřeb léta, festival Summer massacre. Pořádal jste v jejich věku taky nějaké párty?

Jasně, na bytě nebo později i na baráku, když mi bylo 18 let, to jsme pořádali mejdany. Na tom baráku to byly hodně solidní akce, rozhodně ne ale takového ražení, že by tam došlo k totální destrukci.

Ptám se kvůli tomu, že jste k oběma dílům psal scénář. Jak moc jste do hlavních postav reflektoval sebe a obecně své dospívání?

Samozřejmě že jsem byl sexuálně frustrovaný teenager, člověk v té době prostě holky balit neuměl, neměl jsem žádnou zkušenost. Tahle frustrace a panictví jsou v obou dílech Párty Hárd i Párty Hárder zanesené. Ale jinak je to samozřejmě vymyšlený příběh. Postavy z prvního dílu už byly vymyšlené, a tak jsem jim jen přisazoval, co víc by se jim mohlo stát.

Přijmou mě na FAMU, nepřijmou mě na FAMU

Máte vystudovaného inženýra z managementu a marketingu, teď se ale naopak živíte tvorbou uměleckého obsahu. Necítil jste zpětně promarněnou příležitost jít studovat třeba filmovou režii na FAMU?

Já se na FAMU dokonce hlásil, ale nedostal jsem se tam. Točil jsem tenkrát docela sr***ový film, tak se tomu neúspěchu ani nedivím. S tou vysokou školou to bylo tak, že jsem samozřejmě chtěl jít někam dál a ta ekonomka byla taková, že jsem si ještě nemusel přesně vybrat obor, zkrátka člověk přijde a uvidí, co ho čeká, co ho bude, nebo nebude bavit. A během studia, které nebylo až tak náročné, jsem měl čas se věnovat svým věcem. Nakonec si myslím, že to dopadlo dobře, nemrzí mě, že jsem to vystudoval.

Zůstaňme ještě na chvíli u toho neúspěšného snímku, o co šlo?

Beer story. Byl to příběh o flašce piva, od toho, jak ji vyrobí, někdo ji pak vypije, další se do ní zase vymočí. Takový koloběh života flašky, co všechno prožije. Ve třeťáku na bakaláři jsem se na FAMU ještě hlásil na produkci, to jsem se dostal do druhého kola, jenomže jsem trochu pohořel u ústního pohovoru.

Proč?

Ptali se mě na nějaké české filmy, na což jsem jim odpověděl, že mě všechny s**ou a celkově se mi nelíbí. A přímo přede mnou seděli ti producenti, kteří na těchto filmech pracovali.

Takže je to v zásadě stejný názor jako na tuzemskou hudební tvorbu, když jsme spolu mluvili po předávání Slavíků v minulém roce?

Myslím si, že ta filmová není místy tak strašná. Spíše je to tak, že filmům se může člověk lépe vyhnout - nejdu do kina, tak to prostě nevidím. Hudba člověka terorizuje všude, v obchoďáku, v rádiu a podobně.

Vraťme se ještě k Párty Hárder. V krátké anotaci pro film říkáte, že to bude "jízda plná černého humoru, frustrace, masturbace a konzumace všeho možného". Dokáže podle vás české publikum strávit to, co se ve filmu objeví?

Já doufám, že jo. Sám jsem si říkal, jestli je to o moc drsnější než třeba Prci, prci, prcičky, které se v kinech promítaly. Těžko říct, starší konzervativní divák to asi nezkousne, ale pro mladé publikum si myslím, že to přístupné je. Dokonce si myslím, že to je přístupnější než první díl. Je to příběhovější a filmovější než nějaké scénky, kterou jdou jen za sebou.

Narážím i na to, jestli jste při natáčení našel strop, přes který byste už nešel.

Takhle jsem nad tím určitě nepřemýšlel. Co mi přišlo vtipný, to jsme tam dali. A že je něco vtipné, se nám potvrdilo tím, že se smáli lidi ze štábu nebo i samotní herci. Nestalo se, že by mě napadl nějaký fór, ale nedal bych ho tam, protože by to mohlo být moc drsný.

Jaké publikum očekáváte, že se ve skutečnosti přijde na film podívat?

Na předpremiérách jsme si potvrdili, že chodí různorodí lidé, jak věkově, tak sociálním složením. Osobně bych čekal, že budou chodit lidi ve věku 15 až 25 let, tedy že na to budou chodit mladí, pro které je to primárně určené. Sekundárně pak starší lidi, kteří z toho mají srandu, ty to taky pobaví, protože to není teenage komedie v pravém slova smyslu, ale parodie na teenage komedii.

Úspěch jedničky vrací úder

První díl vám kina nechtěla promítat, hledal jste už tehdy distributora, který by zajistil větší dosah filmu?

Pro jedničku jsem žádného distributora nehledal. Dělal jsem to tak, že jsem si pronajal kina, tam jsem to pustil a pak se to šeptandou tak moc rozšířilo, že už ke konci, když právě začínala pandemie, mě oslovovala kina, že by to chtěla přehrávat, že se jich na to lidi ptají. Distributora jsem si tedy dělal sám, samozřejmě v nějakém omezeném množství. Spolupráce s Bontonfilmem už nabídla naprosto jiné možnosti, to nasazení filmu je nyní možné už všude.

Zmiňujete pandemii, jak moc ta ovlivnila promítání?

Zpětně si myslím, že na to mohlo přijít ještě třeba o deset tisíc lidí víc, kdyby se kina neuzavřela. S vypuknutím covidu jsem se rozhodl dát film zadarmo na YouTube. Stejně nemělo smysl čekat, až to všechno pomine. Navíc jsem v té době už měl nápad na dvojku, takže se lidi na YouTube mohli seznámit s hlavními hrdiny a samozřejmě je zajímalo, jak to bude pokračovat. Teď už film půjde klasickou cestou, objede to kina a pak zkusíme streamovací servery, jestli nám to někde vezmou, případně pak blu-ray.

Ostatně první díl už má na YouTube přes milion zhlédnutí. O čem to podle vás svědčí?

O tom, že prostor pro takový druh humoru tady je. Podle mě tady byl vždycky, už třeba od dob České sody, lidi ji měli rádi. Neřekl bych, že to tady není proto, že by se změnila společnost nebo že by to bylo zakázané, ale spíše proto, že to nikdo neumí dělat tak dobře, jak to dělala právě Česká soda a lidi, kteří stáli za ní. Ale nemusíme jít tak daleko, seriál Most! se podle mě taky povedl, lidi po něm hnedka skočili.

Celou dobu se bavíme o vašich posledních dvou snímcích, jenomže na kontě už máte řadu amatérských filmů. Díval jste se na ně, abyste srovnal své režírování v minulosti s tím nynějším?

Je pravda, že když jsme byli ve střižně a pracovali jsme na Párty Hárderu, tak jsme si pustili Jehovovu pomstu, to je za mě jeden z těch prvních povedených filmů, a říkal jsem si u toho, že se tomu strašně vleče začátek, že bych to přestříhal. Ten film má jistě svoje fanoušky, já byl vždycky na tenhle film pyšný, ale teď bych ho už natočil jinak. Obecně si myslím, že moje filmová tvorba z minulých dekád má něco, co lidi baví, možná je to tím druhem humoru, který nikde jinde moc nevidí.

Skalní fanoušky by mohlo zajímat, proč v Párty Hárder opět nehrál váš otec, který je známý právě z vašich minulých filmů.

Táta začal učit ve Varnsdorfu na škole, a už když se točil Párty Hárd, tak tam měl hrát, ale odmítl to, protože se obával, že by z toho mohl mít problém. Už kvůli Jehovově pomstě měl potíže, protože někdo vystřihl ty jeho scény z filmu a poslal to řediteli, a tak nechtěl, aby se něco podobného opakovalo.

Teď ve dvojce ale měl hrát, měli jsme tam scénu, kde byla homo pláž. Nakonec ale nemohl a zpětně si myslím, že bychom tu scénu stejně museli vystřihnout, už tak jsme vystříhali asi půl hodiny materiálu, natočili jsme toho docela hodně.

Film Prokopat se ven určitě nebudu točit já

Třetí díl Párty Hárdest údajně neplánujete, nevrátíte se k pozastavenému projektu Prokopat se ven?

Prokopat se ven určitě nebude s mojí spoluprací. Je možné, že projekt ještě nějak doběhne, nedávno jsme kvůli tomu měli schůzku, ale já už to nechci dělat. Dvakrát za sebou jsme na to nedostali peníze od grantu a pak se zastavila produkce, dostal to jiný producent, který mi nepřišel schopnější než ten předchozí… a pak mě to přestalo zajímat.

Naopak Párty Hárd mě neskutečně bavilo a vidím to jako směr, kterým bych chtěl pokračovat dál. Na další projekt mám zatím jen námět. Teď toho ale bylo hodně, tak si potřebuju odpočinout. Bylo by to ale ze stejného universa, objeví se tam zase některé postavy, ale už by to nebylo pokračování hlavních postav z Párty Hárderu. Byla by to černá komedie.

Takže Řezník šokoval minulý rok na předávání Slavíků, Marty Pohl nyní zase šokuje svým filmem v kinech. Šokuje fanoušky i hra, kterou připravujete?

Průser je, že ještě není hotová. Myslím si, že teď přes léto odbavím nové album Sodomy Gomory a na podzim už dokopneme i tu hru. Před týdnem jsem se viděl s programátorem a udělali jsme si časový plán. Ve hře je všechno hotové, teď ale potřebujeme doladit chyby a udělat betatest.

Podívejte se na videorecenzi české komedie Párty Hárder: Summer Massacre