Podzimní pokračování festivalu Jeden svět vypukne 11. - 13. září v Kasárnách Karlín

Ředitel festivalu Ondřej Kamenický prozrazuje detaily z příprav letošního rozpůleného ročníku.

V březnu jste museli kvůli pandemii festival po pěti dnech přerušit. Jaké to pro vás bylo?

Náročné, byly to dny plné nejistoty. Pro mě osobně bylo asi nejtěžší postavit se před tým a oznámit, že musíme festival z hodiny na hodinu zastavit. Jeden svět každý rok vyžaduje mnohaměsíční nasazení spousty lidí a koronavirus jejich úsilí ve vteřině vymazal. Na druhou stranu bych nerad, aby to vyznělo, že přerušení Jednoho světa považuji za největší drama karantény. Opravdová dramata se pochopitelně děla jinde.

Mluvíte o přerušení festivalu, nikoli o jeho zrušení. Kdy jste se rozhodli pokračovat?

V pokračování jsme doufali od března. I když jsme během karantény nabídli několik dokumentů online, nechtěli jsme diváky, speciálně diváky v regionech, připravit o filmové zážitky v kinech. V Praze totiž stačila proběhnout polovina projekcí, ale mimo ni se nekonala jediná.

Kdy a kde tedy bude Jeden svět pokračovat?

Podzimní festival vypukne v pátek 11. září v Kasárnách Karlín v Praze a potrvá tam do neděle 13. Mimo to bude od 11. do 22. září promítat naše filmy pět pražských kin, ale už ne ve festivalových barvách. Od 17. září do druhé půlky října budou jeden po druhém startovat naše festivaly v regionech, konkrétně proběhnou ve 23 městech po celé České republice. Více se diváci o programu dozvědí na našich stránkách www.jedensvet.cz.

Připravujete se na případné zhoršení epidemiologické situace?

Zdraví a bezpečnost našich diváků stavíme na první místo, vytvořili jsme vlastní hygienicko-epidemiologický plán, který vychází z nařízení ministerstva zdravotnictví. Na všech našich festivalových místech budou například k zakoupení roušky pro ty, kdo by si je náhodou zapomněli. Dezinfekce pro všechny bude samozřejmostí. Další opatření budou záviset na vývoji situace. Věřím ale, že ať přijde na podzim cokoli, jako festival si s tím poradíme. Dlouhodobě usilujeme o přístupnost festivalu co nejširšímu spektru publika a odstraňujeme bariéry v přístupu ke kultuře. Koronavirus v tomto ohledu chápeme jen jako další překážku, nad kterou je třeba vyzrát. Bezpečně vyzrát.

Co přesně znamená, že usilujete o přístupnost festivalu?

Už pátým rokem řešíme hlavně přístupnost pro diváky s různým typem postižení. Nejenže děláme projekce na bezbariérových místech, ale také vytváříme k filmům audiopopisy pro nevidomé, titulkujeme pro neslyšící, tlumočíme do znakového jazyka nebo pořádáme projekce pro publikum s mentálním postižením. Věnujeme se i přístupnosti informací, protože chceme, aby byla naše komunikace srozumitelná všem.

Máte ambice usilovat o zvýšení přístupnosti kultury obecně?

Ano, chtěli bychom nabyté know-how předávat dál. Spouštíme konzultační službu Jeden svět pro všechny, která bude určena dalším kulturní akcím a institucím. Hodně bych si přál, aby vzrostl počet subjektů, které budou vědět, že přístupnost je něco víc než jen namontovat vachrlatý nájezd na schody - subjektů, které se naplno přihlásí k vizi inkluzivní kultury. Rádi jim v tom pomůžeme.