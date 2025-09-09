Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete

Magazín

Dlouho očekávané železniční spojení mezi centrem Prahy a Letištěm Václava Havla se konečně začíná měnit ve skutečnost. Správa železnic totiž získala pravomocné povolení pro výstavbu podzemního nádraží přímo pod terminály ruzyňského letiště.
"Správa železnic získala pravomocné povolení pro stavbu. Půjde o první podzemní nádraží na české železnici. Dvě koleje a středové nástupiště umožní cestujícím pohodlný přístup přímo k oběma terminálům," uvedl na sociální síti X generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Stavba začne v roce 2027 a dokončení je naplánováno na rok 2030. Celkové náklady odhadují na 6,5 miliardy korun, přičemž projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Nové podzemní nádraží bude tvořit dvoukolejná trať se středovým nástupištěm, které nabídne cestujícím komfortní přístup k oběma terminálům mezinárodního letiště. Design bude jednoduchý, nadčasový a plně přizpůsobený požadavkům moderního letištního provozu. Zobrazit 6 fotografií
Foto: Správa železnic
před 1 hodinou
Vítěz soutěže zajistí nejen výstavbu samotné stanice, ale i navazujících úseků z letiště přes Ruzyni až do Veleslavína.

Nástupiště pod letištěm

Nové podzemní nádraží bude tvořit dvoukolejná trať se středovým nástupištěm, které nabídne cestujícím komfortní přístup k oběma terminálům mezinárodního letiště. Design bude jednoduchý, nadčasový a plně přizpůsobený požadavkům moderního letištního provozu.

Správa železnic při návrhu úzce spolupracuje s Letištěm Praha, se kterým už podepsala oficiální dohodu o spolupráci.

Vlaky budou vyjíždět z rekonstruovaného Masarykova nádraží a projedou přes Bubny - novou stanici, Dejvice, Veleslavín, Liboc, Ruzyni. A jízdu zakončí právě v podzemní stanici na letišti.  Při plném provozu nabídne nová trať časově konkurenceschopné spojení: Masarykovo nádraží - Letiště Václava Havla: 25 minut, Dejvice - Letiště: 16 minut a Masarykovo nádraží - Kladno: 30 minut.

Výhody pro cestující i obyvatele

Projekt železniční trati Praha - Letiště - Kladno však není jen o zrychlení cesty na letiště. Zlepší dopravu pro obyvatele Kladenska i celé severozápadní části Prahy. Denně totiž potřebují tisíce lidí spolehlivé spojení do metropole, a to dosud chybělo.

Mezi hlavní přínosy projektu patří přímé spojení centra Prahy s letištěm bez přestupů, propojení na všechny linky metra, 6 nových a 12 zrekonstruovaných železničních zastávek, zdvoukolejnění a elektrifikace trati, tichá a bezemisní doprava, zrušení 14 železničních přejezdů pro vyšší bezpečnost, více než 3 tisíce parkovacích míst na P+R parkovištích, nové obchody a služby nejen pro cestující a v neposlední řadě zlepšení pěší a cyklistické infrastruktury v Praze 6 a 7.

Moderní železnice tak konečně přinese hlavnímu městu spojení, které je běžné ve většině světových metropolí. Jak tvrdí samotná Správa železnic: Cílem projektu je "proměnit způsob, jakým se v regionu pohybujeme" - pohodlně, ekologicky a spolehlivě.

