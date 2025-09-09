Podzemní nádraží na pražském letišti dostalo zelenou. Víme, kdy se jím projedete

"Správa železnic získala pravomocné povolení pro stavbu. Půjde o první podzemní nádraží na české železnici. Dvě koleje a středové nástupiště umožní cestujícím pohodlný přístup přímo k oběma terminálům," uvedl na sociální síti X generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Stavba začne v roce 2027 a dokončení je naplánováno na rok 2030. Celkové náklady odhadují na 6,5 miliardy korun, přičemž projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Vítěz soutěže zajistí nejen výstavbu samotné stanice, ale i navazujících úseků z letiště přes Ruzyni až do Veleslavína.
Nástupiště pod letištěm
Nové podzemní nádraží bude tvořit dvoukolejná trať se středovým nástupištěm, které nabídne cestujícím komfortní přístup k oběma terminálům mezinárodního letiště. Design bude jednoduchý, nadčasový a plně přizpůsobený požadavkům moderního letištního provozu.
Správa železnic při návrhu úzce spolupracuje s Letištěm Praha, se kterým už podepsala oficiální dohodu o spolupráci.
Vlaky budou vyjíždět z rekonstruovaného Masarykova nádraží a projedou přes Bubny - novou stanici, Dejvice, Veleslavín, Liboc, Ruzyni. A jízdu zakončí právě v podzemní stanici na letišti. Při plném provozu nabídne nová trať časově konkurenceschopné spojení: Masarykovo nádraží - Letiště Václava Havla: 25 minut, Dejvice - Letiště: 16 minut a Masarykovo nádraží - Kladno: 30 minut.
Výhody pro cestující i obyvatele
Projekt železniční trati Praha - Letiště - Kladno však není jen o zrychlení cesty na letiště. Zlepší dopravu pro obyvatele Kladenska i celé severozápadní části Prahy. Denně totiž potřebují tisíce lidí spolehlivé spojení do metropole, a to dosud chybělo.
Mezi hlavní přínosy projektu patří přímé spojení centra Prahy s letištěm bez přestupů, propojení na všechny linky metra, 6 nových a 12 zrekonstruovaných železničních zastávek, zdvoukolejnění a elektrifikace trati, tichá a bezemisní doprava, zrušení 14 železničních přejezdů pro vyšší bezpečnost, více než 3 tisíce parkovacích míst na P+R parkovištích, nové obchody a služby nejen pro cestující a v neposlední řadě zlepšení pěší a cyklistické infrastruktury v Praze 6 a 7.
Moderní železnice tak konečně přinese hlavnímu městu spojení, které je běžné ve většině světových metropolí. Jak tvrdí samotná Správa železnic: Cílem projektu je "proměnit způsob, jakým se v regionu pohybujeme" - pohodlně, ekologicky a spolehlivě.