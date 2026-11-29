V hlubinách Rudého moře leží podivná jezera, která připomínají prostředí cizí planety. Jejich voda je tak slaná, že by v ní většina známých organismů nepřežila. Přesto tam vědci narazili na stopy života. Objev může pomoci při hledání odpovědi na jednu z největších otázek lidstva: zda jsme ve vesmíru sami.
Posádka výzkumné lodi OceanXplorer měla na průzkum mořského dna u saúdskoarabského pobřeží pouhých deset hodin. Když se výzkumníci po dlouhém ponoru blížili ke konci, zbývalo jim posledních pět minut.
Právě tehdy narazili na něco, co dosud v této části Rudého moře nikdo nezdokumentoval.
Na dně Akabského zálivu objevili jednu velkou a tři menší slané nádrže. Leží v hloubce 1770 metrů a od okolního moře je odděluje výrazná hranice husté, mimořádně slané vody. V jejich okolí panuje naprostá tma a uvnitř téměř chybí kyslík. Podmínky, které by většině známých organismů nedovolily přežít, ale neznamenají, že je toto místo úplně bez života.
Místo, kde by většina organismů nepřežila
Větší jezírko měřilo přibližně 260 metrů na délku a 70 metrů na šířku. Jeho voda dosahovala salinity kolem 160 PSU. Pro srovnání, běžná mořská voda má přibližně 35 až 40 PSU.
Rozdíl mezi oběma prostředími je tak výrazný, že se slaná voda kvůli své vysoké hustotě drží u dna a nemísí se s okolním mořem. Vzniká tak ostrá hranice mezi dvěma světy. Pod ní leží hustá solanka, ve které téměř chybí kyslík.
VIDEO: Bývalé Hitlerovo horské sídlo, známé jako Orlí hnízdo, po ničivém požáru
Vědci při analýze sedimentů odhalili rozmanitá mikrobiální společenstva. Část z nich využívá k získávání energie chemické procesy, které nepotřebují kyslík.
Právě tato schopnost dělá z podmořských jezírek mimořádně zajímavé místo pro výzkum. Ukazují totiž, že život nemusí vždy potřebovat podmínky, které považujeme za běžné. Některé organismy dokážou přežít v prostředí, které by pro jiné znamenalo okamžitý konec.
Napoví, kde hledat život ve vesmíru?
Pro astrobiology, kteří pátrají po možném životě mimo Zemi, představují taková místa důležitou přírodní laboratoř. Pokud vědci zjistí, jaké extrémní podmínky dokážou pozemské mikroorganismy zvládnout, mohou lépe posoudit, kde by mohl existovat život také jinde ve Sluneční soustavě.
Pozornost se obrací především k ledovým měsícům Jupiteru a Saturnu. Europa a Enceladus ukrývají pod svým zmrzlým povrchem oceány kapalné vody. Vědci uvažují, že by v nich mohly existovat podmínky vhodné pro jednoduché organismy. Jejich prostředí se sice od podmořských jezírek v Rudém moři výrazně liší, spojuje je ale jedna důležitá otázka: dokáže život existovat i tam, kde chybí běžné podmínky, na které jsme zvyklí?
Podle vedoucího výzkumu Sama Purkise z Miamské univerzity je právě poznání hranic života na Zemi zásadní pro hledání organismů ve vesmíru. Objev podmořských jezírek přinesl ještě jedno překvapení. Jejich dno totiž uchovává něco, co běžné mořské sedimenty často ztratí: záznamy dávných přírodních katastrof.
Protože v jezírkách chybí kyslík a živočichové, kteří by běžně přehrabovali mořské dno, zůstávají vrstvy usazenin téměř nedotčené. Vědci v nich našli stopy povodní, zemětřesení a tsunami. Sedimenty hlavního jezírka uchovávají nejméně 1200 let historie oblasti. Na místě, které na první pohled připomíná mrtvou krajinu z jiné planety, tak vědci našli nejen stopy života, ale také mimořádně zachovalý záznam minulosti Země.
Zdroj: academia.edu, sciencedaily.com, nature.com
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Česká hvězda v krizi, na výhru čeká déle než měsíc. Hertl dotáhl nejlepší střelce
Tomáš Hertl překonal v NHL krajana Jakuba Dobeše a svým jedenáctým gólem v sezoně pomohl hokejistům Vegas k výhře 6:2 nad Montrealem. Český brankář inkasoval pětkrát z devatenácti střel. Lukáš Dostál pustil pět branek z 31 střel při prohře Anaheimu 4:5 na ledě Los Angeles. Radek Faksa přihrál na jeden gól Dallasu, který porazil doma Utah 7:4.
Rodina tvrdila, že žije. Hlavu našli v pytli, teď policie obvinila manželku a dceru
V lese u kalifornského Foresthillu našla žena venčící psa lidskou hlavu v odpadkovém pytli. Vyšetřovatelé dlouho netušili, komu patří. Muž se totiž neobjevil v žádném seznamu pohřešovaných a jeho rodina tvrdila, že je stále naživu. Po čtyřech letech přinesla průlom genetická genealogie. Ta policii nasměrovala přímo k jeho nejbližším.