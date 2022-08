Podle expertů se v České republice změnily trendy ve vyhledávání propagačních kódů

Ačkoliv doba, kdy vouchery se slevou byly hitem českého internetu, je již za námi, pořád je vyhledávání slevových kódů a akcí mezi Čechy velmi populární. Za posledních pět let dokonce zájem strmě roste. Jak se podle odborníků za poslední roky změnily trendy ve vyhledávání propagačních kódů?

Češi milují nákup po internetu

Spolu s rychle se rozrůstající e-komercí se během posledního desetiletí mezi českými zákazníky rozrostla i obliba slevových kuponů a nabídek. Důvod je jasný, jen málo lidí při nákupu netouží ušetřit.

Kromě snadné dostupnosti, pohodlnosti a praktičnosti nabízí internetová komerce pro nakupující i velmi snadnou možnost jak najít nejlepší ceny. Přímo raketový vzestup zažil server Heuréka a i služba Zboží.cz patří mezi nejnavštěvovanější weby na českém internetu. První jmenovaný je dokonce čtrnáctou nejnavštěvovanější stránkou. Spolu s nimi vzrostla i obliba agregátorů propagačních kódů.

A ta stále trvá. Podle vyhledávače slevových nabídek a kuponů Promocodius jejich stránky navštíví denně přes dva tisíce českých návštěvníků.

Nejoblíbenější jsou obchody s módou

Pravděpodobně vás nepřekvapí, že nejvíce vyhledávanými slevovými kupony jsou pro nákup oblečení a obuvi. Kamenné i internetové obchody tradičně patří mezi prodejce s největšími slevami. Kromě sezónních výprodejů a slevových akcí obchody s módou velmi často nabízí věrnostní programy a kódy za registraci, či přihlášení se k odběru novinek. Podle Promocodius například slevový kód Modivo mohou zákazníci získat v prvním newsletteru.

Že obchody s módou jsou mezi vyhledávateli kuponů populární potvrzují i statistiky vyhledávání Google. V žebříčku témat s nejvíce stoupající vyhledávaností se v první desítce umístilo celkem šest e-shopů nabízející oblečení a obuv. E-shop About you se umístil dokonce na druhém místě. V žebříčku celkové popularity se pak populární e-shop Zalando umístil na pátém místě. About you pak na sedmém.

Boduje i Mall a Notino

Mezi nejvyhledávanějšími tématy v souvislosti se slevovými kupony patří nepřekvapivě i internetové obchodní centrum Mall. To se v žebříčku umístilo na šestém místě. Skupina Mall patří dlouhodobě ke špičce české e-komerce a kromě široké nabídky zboží dnes nabízí i množství dalších služeb.

Jen o dvě místa níže se umístil prodejce elektroniky Datart. Obchodníky s kosmetikou pak zastupuje společnost Notino. Ta uzavírá poslední desítku. V první dvacítce se pak umístili i obchody CZC, Eobuv, Pilulka, Dedoles, GymBeam, či Bibloo.

Hledají se kupony i pro služby

Nejsou to však jen klasické e-shopy, u kterých uživatelé vyhledávají slevové kupony. V žebříčku nejvyhledávanějších termínů se umístili i aplikace pro objednávání jídel Wolt a Ubereats. V první dvacítce najdeme také taxislužbu Bolt. Aplikace Wolt si v posledních letech získává na popularitě nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. V žebříčku stoupajících témat se Wolt umístil na prvním místě.

Vyhledávání slevových kuponů od roku 2017 vzrůstá

Ze statistik společnosti Google jasně vyplývá, že zájem o slevové kupony je stále silný. Dokonce i stoupá. Za posledních pět let se míra vyhledávání propagačních kódů zvýšila až o 76 bodů. V roce 2021 nejvyšší míra vyhledávání dosáhla 89 bodů. Tohoto stavu dosáhla v měsíci listopadu. To je významný nárůst oproti 45 bodům z listopadu 2017.

Vůbec nejvyššího vrcholu míra vyhledávání dosáhla v listopadu 2020, kdy dosáhla maximální hodnoty sto bodů. Rok 2020 byl jednoznačně ve znamení pandemie koronaviru, nákupy se v naprosté většině přesunuli na síť, není proto překvapením, že se zvýšil i zájem o kupony.

Největší zájem je před svátky

Listopad je pak měsícem, kdy se lidé již pomalu začínají poohlížet po Vánočních dárcích. Vánoce jsou pro mnoho obchodníků nejdůležitější událostí roku a mnoho z nich v období adventu utrží i více než čtvrtinu svých ročních tržeb. S nákupní horečkou pak stoupá i zájem o slevové kupony.

Nejsou to však pouze Vánoce. Na statistikách Google můžeme vidět, že míra vyhledávání stoupá i před svátkem svatého Valentýna a před Velikonocemi. Malý zájem je naopak v období letních svátků a podzimu. Nízké hodnoty můžeme najít také během ledna a března. Protože během letních prázdnin zase mnoho lidí odjíždí na dovolené.

Tento pokles je naprosto pochopitelný, po velkých Vánočních útratách se velká spousta lidí snaží uskromnit. S Novým rokem si také hodně lidí dává předsevzetí, mnohdy se přímo i nepřímo týkají nadměrné konzumace.

Kde vyhledávají kupony nejvíce

Vůbec nejpopulárnější jsou kupony mezi obyvateli regionu Zlín. Hned za ním následuje Jižní Morava a Moravskoslezský kraj. V první pětici je i Plzeň a Olomoucký kraj. Naopak nejméně slevové kupony vyhledávají v Karlových Varech, na Liberecku a v Jižních Čechách.

Z měst se na prvním místě umístil Rájec- Jestřebí. Za ním na druhém místě najdeme Dolní Třebonín a na třetím Chlumec. Šenov u Nového Jičína se umístil na čtvrtém místě.

V době inflace se slevové kupony vyplatí

Snad nejvíce skloňovaným slovem v posledních měsících je inflace. Nejaktuálnější meziroční nárůst cen 17,2% nakupování Čechům opět o něco podraží. Dá se tedy předpokládat, že počet nákupů po internetu i v kamenných obchodech bude v blízké budoucnosti klesat. Což by paradoxně mohlo zvýšit zájem o propagační kódy, díky snaze zákazníků o větší úsporu.