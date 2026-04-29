Podivná zlatá koule z moře u Aljašky dlouho mátla vědce. Po letech má vysvětlení

Téměř tři roky stará záhada se konečně dočkala objasnění. Záhadná zlatavá koule, kterou vědci objevili v temných mořských hlubinách u Aljašky, není vejcem, houbou, neznámým organismem ani mimozemským artefaktem. Ve skutečnosti jde o pozůstatek hlubokomořské sasanky.
Byl to jeden z těch momentů, o kterých vyprávějí dobrodružné filmy. V roce 2023, během expedice amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru v Aljašském zálivu, dálkově řízené plavidlo Deep Discoverer v hloubce více než tří kilometrů pod hladinou narazilo na podivný objekt.
Zlatavá, zhruba deset centimetrů velká „koule“ s otvorem uprostřed byla přichycená ke skále. „Nevím, co si o tom myslet,“ zaznělo přímo během přenosu z ponoru. „Můj první tip by byl houba, ale…“ reagoval druhý hlas.
Výzkumníci objekt opatrně odebrali a poslali k analýze do Národního přírodovědného muzea ve Washingtonu. Internet však okamžitě zaplavily spekulace, co tajemný objekt vlastně je. Vajíčko neznámého tvora? Zbytek mořské houby? Něco mnohem podivnějšího?
Dvouapůlletá detektivka pod mikroskopem
To, co zpočátku vypadalo jako rychlá identifikace, se proměnilo v několikaletý vědecký rébus. „Pracujeme se stovkami vzorků a předpokládal jsem, že rutinní postupy záhadu objasní,“ vysvětlil nyní zoolog Allen Collins. „Ale ukázalo se, že jde o speciální případ, který vyžadoval soustředěné úsilí a expertizu několika odborníků.“
První analýzy ukázaly, že objekt neodpovídá běžné anatomii živočichů. Šlo o vláknitou strukturu s vrstvami obsahujícími žahavé buňky - znak typický pro žahavce, tedy skupinu zahrnující korály nebo sasanky. „Byla to komplexní záhada, která vyžadovala morfologické, genetické, hlubokomořské i bioinformatické znalosti,“ dodal Collins.
Rozhodující zlom přinesla až pokročilá genetická analýza. Zatímco běžné DNA čárové kódování selhalo kvůli příměsím jiných organismů, sekvenování celého genomu konečně odhalilo, že jde o pozůstatek hlubokomořské sasanky druhu Relicanthus daphneae - konkrétně o část její báze, kterou se přichytává ke skále.
Tato část je obvykle skrytá pod tělem živočicha. V tomto případě však zůstala na místě poté, co horní část sasanky zmizela. Proč se tak stalo, vědci s jistotou říct nedokážou. Mohla podle nich uhynout nebo se přesunout jinam.
„V hlubokomořském výzkumu často nacházíme fascinující záhady, jako je právě ‚zlatá koule‘,“ dodal William Mowitt z NOAA. „Právě proto pokračujeme v průzkumu - abychom odhalili tajemství oceánu a lépe pochopili, jak může přispět k ekonomice, bezpečnosti i udržitelnosti naší planety,“ uvedl.
Zdroj: Science Daily, NOAA, Anchorage Daily News
