29. 4. Robert
Podivná zlatá koule z moře u Aljašky dlouho mátla vědce. Po letech má vysvětlení

Linda Veselá

Téměř tři roky stará záhada se konečně dočkala objasnění. Záhadná zlatavá koule, kterou vědci objevili v temných mořských hlubinách u Aljašky, není vejcem, houbou, neznámým organismem ani mimozemským artefaktem. Ve skutečnosti jde o pozůstatek hlubokomořské sasanky.

Byl to jeden z těch momentů, o kterých vyprávějí dobrodružné filmy. V roce 2023, během expedice amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru v Aljašském zálivu, dálkově řízené plavidlo Deep Discoverer v hloubce více než tří kilometrů pod hladinou narazilo na podivný objekt.

Zlatavá, zhruba deset centimetrů velká „koule“ s otvorem uprostřed byla přichycená ke skále. „Nevím, co si o tom myslet,“ zaznělo přímo během přenosu z ponoru. „Můj první tip by byl houba, ale…“ reagoval druhý hlas.

Související

Výzkumníci objekt opatrně odebrali a poslali k analýze do Národního přírodovědného muzea ve Washingtonu. Internet však okamžitě zaplavily spekulace, co tajemný objekt vlastně je. Vajíčko neznámého tvora? Zbytek mořské houby? Něco mnohem podivnějšího?

Dvouapůlletá detektivka pod mikroskopem

To, co zpočátku vypadalo jako rychlá identifikace, se proměnilo v několikaletý vědecký rébus. „Pracujeme se stovkami vzorků a předpokládal jsem, že rutinní postupy záhadu objasní,“ vysvětlil nyní zoolog Allen Collins. „Ale ukázalo se, že jde o speciální případ, který vyžadoval soustředěné úsilí a expertizu několika odborníků.“

První analýzy ukázaly, že objekt neodpovídá běžné anatomii živočichů. Šlo o vláknitou strukturu s vrstvami obsahujícími žahavé buňky - znak typický pro žahavce, tedy skupinu zahrnující korály nebo sasanky. „Byla to komplexní záhada, která vyžadovala morfologické, genetické, hlubokomořské i bioinformatické znalosti,“ dodal Collins.

Rozhodující zlom přinesla až pokročilá genetická analýza. Zatímco běžné DNA čárové kódování selhalo kvůli příměsím jiných organismů, sekvenování celého genomu konečně odhalilo, že jde o pozůstatek hlubokomořské sasanky druhu Relicanthus daphneae - konkrétně o část její báze, kterou se přichytává ke skále.

Související

Tato část je obvykle skrytá pod tělem živočicha. V tomto případě však zůstala na místě poté, co horní část sasanky zmizela. Proč se tak stalo, vědci s jistotou říct nedokážou. Mohla podle nich uhynout nebo se přesunout jinam.

„V hlubokomořském výzkumu často nacházíme fascinující záhady, jako je právě ‚zlatá koule‘,“ dodal William Mowitt z NOAA. „Právě proto pokračujeme v průzkumu - abychom odhalili tajemství oceánu a lépe pochopili, jak může přispět k ekonomice, bezpečnosti i udržitelnosti naší planety,“ uvedl.

Video: Mluvil s těmi, co „zažili“ poltergeista. „Není to tak, že všechno umíme vysvětlit,“ říká o záhadách badatel Jaroslav Mareš

Mluvil s těmi, co „zažili“ poltergeista. „Přesvědčil jsem se. Není to tak, že všechno umíme vysvětlit,“ říká o záhadách badatel Jaroslav Mareš. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Science Daily, NOAA, Anchorage Daily News

Šance na dlouhý život nejsou všude v Česku stejné; koláž Aktuálně.cz

Unikátní mapa smrti. Víme, kde Češi žijí dlouho, a kde naopak umírají předčasně

Kdepak Praha. Naději na nejdelší život mají lidé v Novém Městě nad Metují v podhůří Orlických hor. Vyplynulo to ze studie, kterou zpracovali demografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Naopak nejkratším vyměřeným časem disponují obyvatelé západočeské Bíliny. Podle vědců přicházejí lidé v tomto uhelném regionu bezmála o 15 let života.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich

Na co obrana? PSG sehrálo s Bayernem bláznivé semifinále

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým, který vedl už 5:2, se dvakrát trefili Chviča Kvaracchelija a Ousmane Dembélé.

