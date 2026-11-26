Bývalé Hitlerovo horské sídlo Kehlsteinhaus, známé jako Orlí hnízdo, v bavorském Berchtesgadenu prochází rekonstrukcí po požáru z 23. října 2026. Snímek z 25. listopadu zachycuje opravy historické budovy na hoře Kehlstein.
Nad ohořelým Orlím hnízdem v Bavorských Alpách se tyčí jeřáb a zčernalé zdi obepíná lešení. Někdejší horskou chatu, kterou sporadicky navštěvoval Adolf Hitler, vážně poničil říjnový požár. Záběry ukazují provizorní střechu na zimu i nepoškozený výtah, který teď dělníkům pomáhá vozit materiál. O budoucí podobě místa se ale dál vedou ostré spory.
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, minulý měsíc vážně poničil požár. Následně se rozpoutaly debaty o tom, zda objekt v Bavorských Alpách obnovit, zakonzervovat jako ruinu, nebo zcela zbořit.
Nad místem, které je nyní obklopeno lešením, se tyčí obrovský jeřáb, vyplývá z informací tiskových agentur i webu města Berchtesgaden.
Odlehlé místo, vybudované v roce 1938 na horském vrcholu, dříve ročně přilákalo přibližně 300 tisíc návštěvníků. Objekt je uzavřený od konce října, kdy požár zničil střechu a zbývající původní vybavení. Třiatřicetiletý muž podezřelý ze založení požáru je nyní ve střeženém psychiatrickém zařízení, zatímco vyšetřování případu pokračuje.
Bartl Wimmer, předseda místního sdružení pro cestovní ruch, agentuře Reuters řekl, že zčernalé stěny budovy jsou staticky dostatečně pevné, aby unesly novou střechu. Objekt byl rovněž zabezpečen tak, aby přečkal zimu, zatímco pokračují renovační práce.
Materiál vozí Hitlerův výtah
Trosky jsou provizorně zastřešeny, aby se předešlo jejich dalšímu chátrání; tím se minimalizují dopady sněhu, mrazu a vlhkosti. Stavební jeřáb, instalovaný speciálně pro tato stabilizační opatření, zůstane na místě po celou zimu.
Ničivý požár přečkal vcelku nepoškozený „zlatý“ výtah, který dokáže vyjet do nadmořské výšky 1834 metrů. To představuje značnou úlevu pro dělníky, kteří mají na starosti zajištění objektu. Ten byl kdysi součástí nechvalně proslulé uzavřené zóny na Obersalzbergu.
Výtah nyní usnadňuje dopravu stavebního materiálu na místo, a to bez ohledu na počasí. Během přepravy je však třeba chránit lesk jeho interiéru. Proto do něho byly instalovány ochranné panely, které brání tomu, aby náklad poškrábal mosazí obloženou kabinu, píše agentura DPA. S přepravou materiálu pomáhají také vrtulníky.
Nechat v trosky, nebo opravit
Někteří kritici tvrdí, že by budova, kterou vlastní spolková země Bavorsko, měla zůstat v troskách. Tím by se podle nich zamezilo poutím neonacistů a pozornost by se přesunula k obětem a zločinům nacistického režimu. Wimmer však uvedl, že demolice takových míst problém neřeší, neboť lidé je navštěvují, i když z nich zbylo jen málo.
„Zachování budovy, která slouží jako místo připomínky a je pod dohledem právě proto, že stále stojí, představuje mnohem lepší přístup,“ řekl Wimmer.
Obnova do původního stavu však podle něj není preferovanou variantou. Budova podle něj musí především zůstat součástí kultury připomínání.