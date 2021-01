Podívejme se na život růžově!

Jako Jana a Pavlína, které dokázaly, že i doba covidová může přinést něco pozitivního.

Hlavními hrdinkami jsou majitelka pražského Salonu Korunka Jana Petráková, která vede salon více jak 20 let a její klientka Mgr. Pavlína Walter, MBA. "Už od konce léta se na mě klientky často obracely s prosbou, co dělat s pletí, která je tak silně podrážděná nošením roušky, že se v mnoha případech již objevuje akné," začíná vyprávět Jana.

"Moc jsem si přála jim nějak pomoci, a to nejen profesionální péčí, ale i účinným produktem," pokračuje Jana. "Když jsme v říjnu již podruhé museli zavřít salon, měla jsem dost času nad tím přemýšlet. Uvědomila jsem si, že tento problém by se dal řešit pomocí přírodního produktu s obsahem nanočástic stříbra, které mají antibakteriální hojivé účinky."

A protože je Jana žena činu, nezůstalo jen u myšlenek. Rozhodla se najít kosmetiku, která zamezí podráždění pleti pod rouškou! "Představila jsem svůj plán své skvělé klientce Pavlínce, která má farmaceutické a ekonomické vzdělání a se kterou si navíc dobře rozumím. Pavlínka je úžasná žena otevřená novým věcem a k tomu srdcař jako já", popisuje začátek spolupráce s Pavlínou Jana. "Okamžitě moje nadšení sdílela, vše jsme důkladně probraly a z oblíbené klientky se stala obchodní partnerka."

Do týdne měly na stole strategii a po měsíci neuvěřitelně tvrdé práce se zrodil nový produkt SILVER FOR SKIN

"Náš první produkt SILVER FOR SKIN je praktický nadčasový sprej s obsahem nanočástic stříbra, které pleť zklidňují, chrání a navrací jí zdravý vzhled." Vždyť stříbro se již od pradávna považuje za nejsilnější přírodní antibiotikum! Sprej si ihned získal oblibu nejen klientek Korunky, ale i jiných dam, které si ho zakoupily. "Setkaly jsme se s velmi pozitivní zpětnou vazbou," vysvětlují obě dámy. Jelikož se roušky nosily dál, do salonu chodily ke konci roku klientky se silným akné, které vzniklo po nošení roušky, rozhodly se dámy uvést na trh silnější koncentraci pro jeho rozvinutější formu a současně i na maskné, které se v poslední době rozšířilo. "Právě přicházíme se sprejem na akné a maskné SILVER FOR SKIN ADVANCED. Alespoň něčím malým můžeme ženám zpříjemnit jejich život" dodávají dámy. Zbavit se akné znamená v první řadě poskytnout pleti správnou péči, která zabrání šíření bakterií a zklidní zánět. SILVER FOR SKIN ADVANCED obsahuje silnou koncentraci nanočástic stříbra, které ničí bakterie, tím potlačuje zánětlivé procesy na pokožce a mírní její zarudnutí.

Akné umí potrápit nejen teenagery, ale i dospělé. O tom Jana jako kosmetička ví své. "Příčinou akné, je ucpávání mazových žláz. V těch se poté rychle množí bakterie, na jejichž přítomnost tělo reaguje zánětlivým procesem, tvorbou zarudlých a zanícených pupínků."

"Naší vizí je pomáhat klientkám hledat jednoduchá, a přesto efektivní řešení na jejich problémy s pletí. Každá žena si zaslouží jedinečnou péči! O to více v dnešní době, která není jednoduchá," říkají obě dámy a dodávají: "Proto, milé dámy, nechme se rozmazlovat a dopřejme naší pleti to nejlepší, co nám může nejen pomoci, ale co nám přinese i potěšení, a berme život s lehkostí. A jak zpívá Edith Piaf v písní La via en rose… Podívejme se na život růžově!"