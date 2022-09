Podezřelé dotace ostravského primátora?

Naše hnutí Starostové pro Ostravu je přesvědčeno, že současný ostravský primátor je ve střetu zájmů.

Jsme si vědomi, že se jedná o závažné obvinění, ale zjistili jsme že ostravský primátor za ANO, pan Tomáš Macura, posílal několik let dotace ženě, se kterou vlastnil hotel na Srí Lance. Poté, co ho na to upozornili kolegové na zastupitelstvu, nahlásil to sice jako "střet zájmů", ale stejně dál o dotacích hlasoval. Celkem se jedná o částku 49,6 milionů Kč.

"Toto nám vůbec nepřijde v pořádku. Zejména z pohledu etiky a řádného hospodaření města," řekl Aleš Boháč, kandidující za Starosty pro Ostravu.

Kandidát našeho hnutí Starostové pro Ostravu, Aleš Boháč, k celé situaci dodává "To, že má pan Macura hotel na Srí Lance víme několik let. Ale až během naší kampaně s postojem "NE koncertní hale za 3,5 miliardy", k nám přišly informace o tom, že primátor trvá na koncertní hale, kterou občané nechtějí, a je i ve střetu zájmů při rozdělování dotací. Zeptali jsme se proto Ostravanů, zda jim přijde takové chování etické, a přišla jednoznačná reakce. Občanům toto chování vadí a stáli by o to, aby se jím začala zabývat policie."

