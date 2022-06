Podělte se o svůj úspěšný podnikatelský příběh a inspirujte ostatní

Každé podnikání začíná originálním nápadem a odvahou jít za vytyčeným cílem.

Na pomyslné startovací byznysové čáře jsou zpravidla obavy ze skoku do neznáma, o budoucnost, finanční jistotu, zabezpečení dětí, či rodiny, toho, zda bude vše fungovat. Na straně druhé ale stojí motivace, adrenalin, statečnost a chuť být výjimečný a přetavit osobitou myšlenku v prosperující a dobře fungující firmu. Za každým podnikatelským začátkem zkrátka stojí jedinečný příběh, který si bezesporu zaslouží pozornost!

Úspěšné podnikání je alchymie, a kromě znalostí a schopností je potřeba umět také správně využít příležitostí. Právě teď podnikatelům z České republiky otevíráme možnost, jak se stát součástí úspěšné podnikatelské komunity a dát o své značce či skvělém produktu vědět. Do konce června je možné podat přihlášku do soutěží pro malé a střední podnikatele Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022. Pomůžeme vám ukázat váš byznys v nejlepším světle a navázat nové obchodní vztahy. Využijte možnost reklamy, která vás nebude nic stát a přinese vám spoustu nových zkušeností.

"Účast v soutěži Živnostník roku byla úžasná příležitost se zastavit a opravdu se zamyslet nad vlastním podnikáním a tím, kam směřuje. Pomohla mi si ujasnit co je tou nejdůležitější součástí mého podnikání a toho, co chci lidem předávat. Zároveň bylo opravdu super potkat se s úžasnými a inspirativními kolegy a vzájemně se inspirovat," říká angličtinář Bronislav Sobotka, Živnostník roku 2021 Kraje Vysočina.

"Soutěže Živnostník roku a Firma roku jsou nejprestižnější podnikatelskou soutěží s dlouholetou historií pro malé a střední firmy. Umístit se v takto prestižní soutěži na čelních místech znamená zvýšení kreditu firmy a s tím související pozitivní vnímání Vaší firmy u obchodních partnerů," hodnotí účast Jan Semrád, jednatel společnosti zabývající se technologiemi v zemědělství Varistar, Firma roku 2021 Středočeského kraje.

"Díky soutěži Živnostník roku jsem se naučila prezentovat svůj podnikatelský projekt před různými druhy publik a porot. Bonusem navíc bylo seznámení se s mnoha zajímavými lidmi, a to jak s organizátory, s porotou i s ostatními soutěžícími. Účast v soutěži doporučuji všem z vás, kteří to myslíte se svým podnikáním vážně. Nic vás to nestojí a můžete se toho opravdu hodně naučit," dodává Bohdana Goliášová, Živnostník roku 2019 Jihomoravského kraje, která soutěžila se svým projektem Tvůrci v praxi.

Jak na to? Je to snadné. Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,7 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání. Zájemci o účast v soutěžích se mohou do 30. června přihlásit zde. Informace a podrobná pravidla k soutěžím najdete na stránkách www.firmaroku.cz.

Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží také nominovány. Třeba svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo zákazníky. Účast v soutěžích je zcela bezplatná, za registraci nehradí soutěžící žádný poplatek. Pokud byste měli jakýkoliv problém při přihlášení nebo s vyplněním přihlášky, kontaktujete nás na [email protected].

Krajská kola budou letos opět výjimečnou možností přilákat nejen regionální klientelu, udělat si představu o místním podnikatelském prostředí, rozvíjet své podnikání a propojovat obchodní záměry. Regionální část soutěží proběhne od 8. září 2022 do 26. října 2022. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat v prosinci v Praze na Žofíně.

Postavte se i vy po bok takových firem, jako je výrobce vesmírných technologií Frentech Aerospace, světový výrobce nemocničních lůžek Linet, výrobce antivirů Avast nebo úspěšných živnostníků jako je kolář Augustin Krystyník nebo originální obuvnice Eva Klabalová!