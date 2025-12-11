Tohle jsou herní vítězové a poražení roku 2025. Některá jména vás možná překvapí

Krotitelé bossů bilancují rok 2025 a ukazují, že herní scéna letos nabídla všechno: monumentální úspěchy, nečekané úkroky vedle i návraty žánrů, které mnozí už pohřbili. Jejich „mini Game Awards“ tak shrnují rok, kdy se blockbusterům dařilo, indie scéna znovu překvapovala — a některé legendy překvapivě narazily.
Vítěz roku je tentokrát výsledkem vzácné shody: Kingdom Come: Deliverance II od českého studia Warhorse si od krotitelů s přehledem odnáší titul nejzásadnější hry roku 2025. Není to zrovna překvapení - pokračování českého hitu nabídlo technicky sebevědomý svět, který působí živěji než leckterá současná metropole, a příběh, který se nebojí ambicí. Spolu s výjimečným hudebním doprovodem tak KCD2 připomnělo, že i historická RPG mohou být zábavná natolik, že i přehnaný realismus neodradí většinu hráčů. Výrazně ale bodovalo i Clair Obscur: Expedition 33, které ukázalo, že JRPG může vypadat úplně jinak, než jsme zvyklí - a ještě u toho bodovat kriticky i komerčně. I proto je tento francouzský počin žhavým kandidátem na hru roku na The Game Awards 2025, které se v pátek 12. prosince tradičně konají v Los Angeles.
Poslechněte si celý díl také jako podcast:
Na opačném konci spektra se ocitly hry, od kterých se čekalo víc, než nakonec nabídly. Elden Ring Nightreign doplatil na to, že se příliš vzdálil vlastní DNA - experimentoval, ale zapomněl, proč hráči sérii milují. Ve výsledku možná jde o úspěšnou hru, ale vyvstává otázka, zda byla vůbec potřeba. Do přehledu zklamání se vešli také letošní Pokémoni, kteří po letech stagnace připomínají spíše opotřebovanou franšízu než evoluční skok, čemuž se nevyhnula ani kampaň Call of Duty: Black Ops 7, která dokázala svou totální neoriginalitou a trestuhodným zpracováním zklamat fanoušky na plné čáře.
Rok 2025 ovšem nebyl jen o velkých značkách, které se buď trefily, nebo netrefily. Některé tituly překvapily právě tím, jak nenápadně přišly - a jak dlouho u nich hráči nakonec zůstali. Tempest Rising dokázal, že realtimové strategie nejsou relikt minulosti, ale plnohodnotná volba současnosti, která staré mechaniky oživuje způsobem, na který fanoušci tohoto žánru čekali dlouhá léta. A remaster Oblivionu připomněl, že nostalgie má sílu - zvlášť když se pojí s moderní technickou péčí a trochou sebeironie, kterou si původní hra beztak vždy nesla. Výsledek? Rok 2025 byl v herním světě velmi pestrý a můžeme se jen těšit, co všechno nám přinese ten nadcházející.