Politická šikana: Za odchodem Moravce je víc. Demonstrovat za ČT se ale může vymstít

Debata o odchodu dlouholetého moderátora Václava Moravce z České televize zapadá do širšího vývoje ve veřejnoprávní instituci. Komentátor Vratislav Dostál upozorňuje, že nejde o izolovaný případ. „To, že odešel Václav Moravec minulý týden, je vyústění něčeho, co podle mě začalo v roce 2020,“ říká.
Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana již nyní na YouTube i ve všech podcastových aplikacích.
Podle Dostála se tehdy v Radě České televize vytvořila většina, která začala výrazněji tlačit na vedení televize a na její zpravodajství. „Moravec není ojedinělý případ, naopak je to potvrzení trendu,“ vysvětluje. Zmiňuje i jména dalších novinářů, kteří odešli, jako je Marek Wollner, Nora Fridrichová, Ondřej Stratilík nebo Jiří Hynek.
Ne všichni ale interpretují situaci stejně. Michaela Nováčková upozorňuje, že vedle politických tlaků mohou hrát roli také vnitřní konflikty uvnitř redakce.
„Děje se to v každém kolektivu. Problém je to, že jde o veřejnoprávní televizi, a v ten moment má každý tak trochu pocit, že je to i jeho byznys,“ říká. Podle Nováčkové je proto nutné rozlišovat mezi systémovým tlakem na média a osobními spory, které se mohou v každé redakci objevit.
Zvát, nebo nezvat?
Ostrá debata se vedla také o zvaní předsedy SPD Tomia Okamury do pořadu Otázky Václava Moravce. Nováčková se s Dostálem v této otázce otevřeně neshodla a tvrdí, že absence šéfa parlamentní strany v hlavním politickém diskusním pořadu byla chyba. Svůj argument ilustrovala hypotetickým příkladem.
Podle Nováčkové by stejnou logikou mohlo dojít i k tomu, že by pořad přestal zvát jiné politiky. „Když Andrej Babiš odmítá přijít do Otázek Václava Moravce, tak podle té logiky, že Tomia Okamuru přestali zvát, protože jednou odmítl přijít, by měl mít premiér České republiky deset let ban,“ řekla Nováčková.
Podle ní je proto přirozené, aby předsedové parlamentních stran v podobných pořadech vystupovali bez ohledu na to, jak složité rozhovory s nimi mohou být.
Radek Bartoníček zároveň upozorňuje, že samotné spory mohou nejvíce poškodit důvěru veřejnosti ve veřejnoprávní média. „Pro mě je ze všeho nejpodstatnější fungování veřejnoprávní televize,“ říká.
Podle Bartoníčka je důležité připomínat, že Česká televize stojí na práci mnoha novinářů, kteří se snaží dělat svou práci navzdory rostoucím politickým tlakům. „Jestliže se neustále omílají spory mezi lidmi v České televizi, tak to podle mě nejvíc odnáší právě ta veřejnoprávní televize,“ dodává.
Milion chvilek už mobilizuje
Iniciativa Milion chvilek pro demokracii svolala demonstraci na sobotu 21. března na Letnou, kde se v roce 2019 konala jedna z největších demonstrací v polistopadové historii. Protest má upozornit mimo jiné na situaci kolem veřejnoprávních médií a na odchod některých známých tváří z České televize.
Nováčková ale upozorňuje, že načasování akce může být problematické. „Zatím to na mě působí, že mám jít demonstrovat za lidi, co už v České televizi nepracují, proti zákonu, o kterém ještě ani nevím, jak bude vypadat,“ říká.
Podle Dostála je přitom legitimní, aby občanská společnost vyvíjela na vládu tlak. Otázkou však zůstává, zda je zvolený moment správný a zda podobná mobilizace veřejnosti nepřijde příliš brzy.
Celou epizodu podcastu Politická šikana najdete ve všech podcastových aplikacích i na YouTube.