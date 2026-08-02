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Pod pralesem objevili zapomenutou říši. V Amazonii žily miliony lidí, odhalil laser

ČTK,Redakce Magazín

Tropický prales nebyl panenskou pustinou, jak se dlouho předpokládalo. Vědci nyní pod hustým porostem v jihozápadní Amazonii objevili stovky monumentálních zemských útvarů. Nové výzkumy ukazují, že v oblasti po staletí vzkvétaly vyspělé společnosti, které dokázaly výrazně přetvářet krajinu.

Výzkumníci popsali více než 400 dosud neznámých monumentálních útvarů vyrytých do země, takzvaných geoglyfů.
Výzkumníci popsali více než 400 dosud neznámých monumentálních útvarů vyrytých do země, takzvaných geoglyfů.Foto: Helsinská univerzita – Martti Pärssinen
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Když španělští a portugalští průzkumníci v 16. století proplouvali po řekách Amazonie, podávali zprávy o rozsáhlých sídlech a hustě obydlených březích. Další generace badatelů ale jejich svědectví považovaly za pouhé legendy. Prales vnímali jako nedotčená divočina, v níž lidská ruka zanechala jen minimální stopu.

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Objev mezinárodního týmu vědců pod vedením emeritního profesora Marttiho Pärssinena z Helsinské univerzity však tento zakořeněný mýtus definitivně vyvrací. Výzkumníci v odborném časopise Nature a ve studii vydané Helsinskou univerzitou - jak informoval deník The New York Times - popsali více než 400 dosud neznámých monumentálních útvarů vyrytých do země.

Laser, který vidí skrz stromy

Zásadní průlom umožnilo nasazení moderní technologie Lidar. Jde o letecké skenování, které pomocí laserových paprsků dokáže proniknout hustým vegetačním krytem a vytvořit přesnou 3D mapu samotného terénu.

To, co bylo ze země i pro běžné satelitní snímky ukryté, náhle vystoupilo na povrch: geometricky přesné kruhy, čtverce, obdélníky a složitější víceúhelníky vyhloubené v zemi.

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Tyto obrazce – odborně nazývané geoglyfy – se nacházejí především v brazilském státě Acre poblíž hranic s Bolívií a Peru. Největší z nich zabírá plochu kolem 50 hektarů. Příkopy dosahují šířky až devět metrů a hloubky téměř pět metrů. Vědci tyto stavby připisují starověké společnosti Aquiry, která v oblasti působila přibližně od roku 300 před naším letopočtem do roku 1000 našeho letopočtu. Šlo o kulturně různorodé obyvatelstvo hovořící různými jazyky, které ale spojoval společný pohled na svět.

Chrámy pod širým nebem

Na rozdíl od pozdějších sídel nesloužily tyto mohutné příkopy jako pevnosti ani k trvalému bydlení. Výzkumníci při jejich interpretaci vycházeli také z ústních tradic domorodého národa Apurinã, který v oblasti žije dodnes.

„Jsme si poměrně jistí, že struktury sloužily především jako obřadní a společenská centra,“ vysvětluje Martti Pärssinen. Geoglyfy byly místem shromáždění, náboženských rituálů, tance, hudby i sportovních klání a míčových her. Sídla samotná ležela opodál.

Kolem roku 1000 našeho letopočtu však stavění geoglyfů ustalo a kultura prošla proměnou. Na jejím základě později vznikla nová, ještě početnější společnost.

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Tři miliony lidí a zhoubný náraz s Evropou

Právě v pozdějším období (mezi lety 1200 až 1400 n. l.) dosáhlo osídlení jižní Amazonie svého vrcholu. Lidé již nestavěli geometrické geoglyfy, ale zakládali propojené vesnice na vyvýšených náspích, protkané sítí cest a kanálů. Podle propočtů vědců mohly v této oblasti žít až tři miliony lidí.

Tato početná civilizace však doplatila na příchod evropských dobyvatelů v 16. století. Než do vnitrozemí Amazonie dorazili první průzkumníci osobně, předehnaly je infekční nemoci jako neštovice a spalničky, které se šířily obchodními cestami domorodců.

Pro populaci bez imunity znamenaly epidemie katastrofu. Když pak Evropané do hloubi pralesa konečně dorazili, našli už jen zlomek původního obyvatelstva. Opuštěná sídla i staré ceremonielní geoglyfy Aquiryů následně pohltila džungle.

Zdroj: ČTK, Helsinská univerzita

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