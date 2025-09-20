Magazín

Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí

Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí
Pán domu, Hledač je humanista, který je stejně naivní jako vynalézavý. S dětskou nevinností věří v neviditelný svět, kde čekají ty nejbláznivější nápady a největší sny. Zjistí, že zázraky jsou dostupné těm, kteří důvěřují své intuici a fantazii.
Zobrazit 24 fotografií
Foto: Cirque du Soleil, Martin Girard
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Na letenské pláni vyrostlo obrovské bílé šapitó. Na vstupní bráně září nápis Kurios. Za ní se otevírá docela jiný svět. Legendární Cirque du Soleil přivezl do Prahy své extraordinérní představení - a Letná se tak na chvíli stala domovem desítek akrobatů z celého světa, kterým fyzikální zákony říkají 'pane'. V galerii přinášíme snímky dechberoucích čísel, nad kterými zůstává rozum stát.

Představení Kurios: Kabinet Kuriozit je poctou imaginaci a zvědavosti. Scéna svou atmosférou odkazuje na počátek průmyslové revoluce 19. století. "Je to, jako kdyby se setkal Jules Verne s Thomasem Edisonem v alternativní realitě, mimo čas," popsal před časem pro Aktuálně.cz scénograf Stéphane Roy. V paralelní realitě vládne parní stroj, a ne motor s vnitřním spalováním. Scéna evokuje počátek éry industrializace a století páry.

Související

Do Prahy míří slavný Cirque du Soleil. Nahlédněte s námi do zákulisí velkolepé show

cirque du soleil cirkus
28 fotografií

Tento provizorní mechanický svět oslavuje spojení předchozích předmětů. "Všechny tyto objekty - trubka, psací stroj - mají svou vlastní historii a právě z jejich spojení vychází nový význam," říká scénograf a dodává: "Další důkaz, že celek je víc než jen součet jeho částí." Stejně to podle všeho funguje i v Cirque du Soleil.

Jak to celé vzniklo?

KURIOS™ - Kabinet kuriozit je již 35. představením společnosti Cirque du Soleil, která funguje od roku 1984. Kabinety kuriozit, předchůdci dnešních muzeí, byly v renesanční Evropě známé jako kabinety zázraků. Aristokraté, členové vyšší třídy a vědci zde shromažďovali historické relikvie, umělecká díla či tajemné suvenýry z cest. KURIOS™ - Kabinet kuriozit spojil dohromady 50 umělců z 21 různých zemí, kteří společně vytvářejí nezapomenutelný zážitek.

První představení pro veřejnost se v Praze uskuteční 3. září 2025 a KURIOS bude možné obdivovat až do 12. října 2025. Vstupenky na tuto jedinečnou show je možné zakoupit již nyní.

Podle uměleckého ředitele show Michela Smitha musí mít artista v Cirque du Soleil jednu zásadní vlastnost. "Musím vědět, že ať už se v jejich životech děje cokoliv, neovlivní to jejich schopnost koncentrace. Život každého vystupujícího závisí na druhých lidech na jevišti. Nesoustředění může znamenat katastrofu," přiznává Smith.  

Na první pohled je proto jasné, že vystupovat s nejslavnějším souborem na světě není zadarmo. Vyžaduje to hodně disciplíny a ještě více dřiny. "Kompenzací je nám ale pocit na konci přestavení, že jsme možná inspirovali 2500 lidí v hledišti. Život je těžký a my jim dáváme naději, že je všechno možné. Musíte tomu ale věřit, a ne to jen říkat," dodává Smith.

Video: Cirque du Soleil
Prohlédnout si 24 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu

Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu
Infografika

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Infografika

Je tu Oktoberfest: Pivo za tři sta padesát a razie na šmíráky, co fotí ženy pod sukní

Je tu Oktoberfest: Pivo za tři sta padesát a razie na šmíráky, co fotí ženy pod sukní
33 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle cirkus Letná

Právě se děje

před 9 minutami
Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Velký hokejový talent Adam Benák udělal v Minnesotě, která si ho vybrala v poslední draftu NHL, výteční první dojem.
Aktualizováno před 9 minutami
Jízda Siniakové skončila před branami finále. V deblu s Krejčíkovou o něj zabojuje
2:31

Jízda Siniakové skončila před branami finále. V deblu s Krejčíkovou o něj zabojuje

Kateřina Siniaková prohrála v Soulu v semifinále. O finále bude usilovat ještě v deblu s Barborou Krejčíkovou.
před 24 minutami
Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

V Praze, ve Středočeském, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji se rozdělí přibližně polovina všech poslaneckých mandátů.
před 1 hodinou
Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Jen za jediný den přibylo podle dat ministerstva zdravotnictví téměř tisíc nových případů. S tím jde ruku v ruce i zájem o testování.
před 2 hodinami

Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí

Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí
Prohlédnout si 24 fotografií
Pán domu, Hledač je humanista, který je stejně naivní jako vynalézavý. S dětskou nevinností věří v neviditelný svět, kde čekají ty nejbláznivější nápady a největší sny. Zjistí, že zázraky jsou dostupné těm, kteří důvěřují své intuici a fantazii.
před 3 hodinami
"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

Federica Brignoneová se zotavuje po vážném zranění levé nohy. Ve sbírce jí chybí jen olympijské zlato, na které chtěla útočit v únoru doma.
před 3 hodinami
Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

Trojnásobná olympijská vítězka Nafissatou Thiamová nedokončí sedmiboj na mistrovství světa v Tokiu. Dostala se do křížku s belgickou atletikou.
Další zprávy