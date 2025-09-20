Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí

Představení Kurios: Kabinet Kuriozit je poctou imaginaci a zvědavosti. Scéna svou atmosférou odkazuje na počátek průmyslové revoluce 19. století. "Je to, jako kdyby se setkal Jules Verne s Thomasem Edisonem v alternativní realitě, mimo čas," popsal před časem pro Aktuálně.cz scénograf Stéphane Roy. V paralelní realitě vládne parní stroj, a ne motor s vnitřním spalováním. Scéna evokuje počátek éry industrializace a století páry.
Tento provizorní mechanický svět oslavuje spojení předchozích předmětů. "Všechny tyto objekty - trubka, psací stroj - mají svou vlastní historii a právě z jejich spojení vychází nový význam," říká scénograf a dodává: "Další důkaz, že celek je víc než jen součet jeho částí." Stejně to podle všeho funguje i v Cirque du Soleil.
Jak to celé vzniklo?
KURIOS™ - Kabinet kuriozit je již 35. představením společnosti Cirque du Soleil, která funguje od roku 1984. Kabinety kuriozit, předchůdci dnešních muzeí, byly v renesanční Evropě známé jako kabinety zázraků. Aristokraté, členové vyšší třídy a vědci zde shromažďovali historické relikvie, umělecká díla či tajemné suvenýry z cest. KURIOS™ - Kabinet kuriozit spojil dohromady 50 umělců z 21 různých zemí, kteří společně vytvářejí nezapomenutelný zážitek.
První představení pro veřejnost se v Praze uskuteční 3. září 2025 a KURIOS bude možné obdivovat až do 12. října 2025. Vstupenky na tuto jedinečnou show je možné zakoupit již nyní.
Podle uměleckého ředitele show Michela Smitha musí mít artista v Cirque du Soleil jednu zásadní vlastnost. "Musím vědět, že ať už se v jejich životech děje cokoliv, neovlivní to jejich schopnost koncentrace. Život každého vystupujícího závisí na druhých lidech na jevišti. Nesoustředění může znamenat katastrofu," přiznává Smith.
Na první pohled je proto jasné, že vystupovat s nejslavnějším souborem na světě není zadarmo. Vyžaduje to hodně disciplíny a ještě více dřiny. "Kompenzací je nám ale pocit na konci přestavení, že jsme možná inspirovali 2500 lidí v hledišti. Život je těžký a my jim dáváme naději, že je všechno možné. Musíte tomu ale věřit, a ne to jen říkat," dodává Smith.