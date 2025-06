Moravské záhady. Klíč k templářskému pokladu je možná blíž, než si myslíte

Je to už víc než 700 let, kdy zanikl tajemný templářský řád. A přesto dodnes přitahuje pozornost, fascinuje historiky, dobrodruhy i milovníky záhad. Chudí rytíři Kristovi a chrámu Šalomounova, jak zněl jejich celý název, po sobě na jižní Moravě zanechali výrazné stopy, které i v současnosti dráždí fantazii. A to hlavně kvůli pověsti o ztraceném pokladu.

Templáři patřili k nejmocnějším křesťanským rytířským řádům středověku. Původně chránili poutníky cestující do Svaté země, Jeruzaléma, kde se také sami usídlili. Pak se ale přesunuli do Evropy, kde se z řádu stala velmi rychle mocná organizace, která podléhala jenom papeži. Na vrcholu své slávy vlastnili na devět tisíc panství po celé Evropě, a tak není divu, že jejich bohatství a vliv nedávaly spát mnohým evropským panovníkům. A právě závist se jim nakonec stala osudnou. Na počátku 14. století nechal všechny templáře pozatýkat francouzský král Filip IV. Sličný, který patřil k největším dlužníkům řádu. Velmistra Jakuba z Molay společně s dalšími rytíři upálil. Statky templářů byly zabaveny a rozděleny mezi jiné duchovní a světské instituce. A jejich poklad? Ten se nikdy nenašel, legendy o tom, kde by se mohl ukrývat tak stále žijí. I na jižní Moravě. Templštejn: duchové strážců pokladu Hrad Templštejn je jediným místem v Česku, kde je historicky doložené působení templářů. Sídlo vystavěli v letech 1281 až 1298 na skále nad řekou Jihlavou nedaleko obce Jamolice. Nepobyli tady však dlouho. Po zrušení řádu v roce 1312 hrad vystřídal různé majitele, až se dostal k Lichtenštejnům. Přestože hrad nikdy nebyl dobyt, zničil ho zřejmě velký požár v první polovině 16. století, od té doby pustl. Dnes je zřícenina volně přístupná a obklopena tajemstvím. Podle legend tady rytíř ukryl svůj poklad do zdí sídla, vypráví se také o pokladu na dně hradní studny. Báchorkám nahrává i skutečnost, že na hradě se dosud neuskutečnil žádný rozsáhlý a komplexní archeologický výzkum. Čejkovice: Svatý grál v podzemních chodbách? První písemná zmínka o působení templářů v Čejkovicích pochází z roku 1248. Řád tady vybudoval tvrz a do té doby v Česku nevídaně rozsáhlé vinné sklepy. Ty patří k nejdochovanějším templářským památkám u nás. Jsou přibližně 650 metrů dlouhé, podle legendy ale mají sahat až do slovenské Skalice. Chodby sloužily jako útočiště a únikové cesty pro templáře v případě nebezpečí. Podle některých vyprávění se v nich měl ukrývat i poklad, včetně možného Svatého grálu, který však nikdy nebyl objeven. Spekulacím však nahrává i šířka chodeb, sklepy byly navrženy tak, aby umožňovaly průjezd naloženého vozu i s ozbrojeným doprovodem vedle něj, což svědčí o jejich strategickém významu. Veveří: kaple střežící tajemství? Hrad Veveří nedaleko Brna je další místo opředené templářskými legendami. Podle pověsti sem měl být v roce 1304 převezen tajný poklad z Francie. Templáři tady údajně schovali také dvanáct stříbrných apoštolů v životní velikosti. Geofyzikální průzkum, který proběhl v kapli Matky Boží poblíž hradu v roce 2011, skutečně odhalil dosud neznámé klenuté prostory v podzemí. Odhalen byl tři metry dlouhý prostor, který se táhne v hloubce 3,5 až 4,8 metrů od zdi kaple k silnici na Veveří a připomíná chodbu. "Zvolený magnetometr nebyl s to vyhodnotit více zjištěnou anomálii. Ta se ale s nejvyšší pravděpodobnosti týká vápencové krasové anomálie, kterých je v okolí několik. Proto už výzkum s jinou technologií dál nepokračoval," vysvětluje historik Zeno Čižmář, který tehdy za výzkumem stál. Jestli se právě tady ukrývá ono "bohatství víře nepodobné", se tak zatím nedozvíme.