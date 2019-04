Mánie kolem Harryho a Meghan skončí, královna je po porodu pošle na pár let do Afriky

před 46 minutami

Princ Harry a jeho manželka, vévodkyně Meghan, se možná během příštích let odstěhují na čas do některého z afrických států. Spekulace o jejich novém působišti spustil britský deník The Sunday Times. Pobyt mimo Velkou Británii může být podle ostrovních médií řešením údajných rozporů mezi vévodkyněmi a zároveň možností, jak posílit královské povinnosti prince Harryho.

Africký pobyt vévodů ze Sussexu údajně navrhli příslušníci královského dvora. Bývalý britský velvyslanec v USA David Manning prý páru doporučil, aby se zapojil více do mezinárodní politiky, pokračoval v charitativní činnosti a posílil svou roli v Commonwealthu. "V této chvíli jsou všechny plány vévodů pouze spekulativní. O jejich budoucnosti zatím nebylo nikterak rozhodnuto," citovala řada světových médií mluvčího Buckinghamského paláce. Podle řady pozorovatelů britského královského dvora by jejich pobyt v Africe pomohl upevnit specifickou roli prince Harryho, který se na rozdíl od svého staršího bratra Williama pravděpodobně nikdy nestane britským králem. Některé zdroje blízké královské rodině hovoří i o tom, že pobyt v Africe by mohl být také řešením údajných rozporů mezi vévodkyněmi. "Je to trochu smutné. Ženy se spolu nemusí, a bratři se tak spolu hádají," citoval britský deník The Times zdroj blízký vévodkyním. Harryho ženu údajně nemohou vystát ani poradci prince Williama. Harryho přátelé naopak tvrdí, že takový postoj je vůči vévodům nefér. Zdroje seznámené s chodem britské královské rodiny se shodují na tom, že novomanžele nelze postavit mimo dění, protože Harry i Meghan jsou velmi aktivní a patří mezi nejsledovanější osobnosti na světě. Pobyt mimo Evropu by zároveň pomohl naplnit touhu vévodů měnit svět kolem sebe. Britský deník The Times zmiňuje, že jedním z dřívějších nápadů bylo poslat vévody ze Sussexu do Kanady nebo Austrálie, od čehož bylo nakonec upuštěno kvůli obavám z neustálého mediálního dozoru. 17 fotografií Bude to Diana, nebo Arthur. Britové sází na jméno královského dítěte Harryho a Meghan Africké povinnosti vévodů by tak podle některých zdrojů pomohly uklidnit veřejné mínění, které lační po neustálém přísunu nejnovějších informací ze života páru. Vévodkyně navíc v posledních měsících čelí řadě útoků na sociálních sítích. Ve hře je Jihoafrická republika nebo Botswana Do Commonwealthu patří celkem 19 afrických zemí včetně Jihoafrické republiky, Nigérie, Ugandy nebo Ghany. Vévodové také před časem oficiálně navštívili Maroko a setkali se s marockým králem. Princ Harry je v současné době ambasadorem Commonwealthu, prezidentem Commonwealthského fondu a neziskové organizace African Parks, podporující ochranu přírodního dědictví v řadě afrických států. V roce 2004 strávil část roku v Lesothu, kde založil jednu ze svých charit. Botswanu zase kdysi označil za svůj druhý domov. Princ Harry a Oprah Winfreyová natočí seriál o duševním zdraví, uvedou jej příští rok číst článek Vévodkyně Meghan převzala letos od královny patronát nad Asociací commonwealthských univerzit a je také viceprezidentkou Commonwealthského fondu. Stejně jako její manžel má také ona řadu zkušeností s charitativní činností, například v roce 2016 strávila nějaký čas ve Rwandě, kde se zabývala vzděláním dětí a jejich přístupem k pitné vodě. Oba dva navštívili africký kontinent již několikrát. Nedávno také na svém Instagramu vyzvali, aby fanoušci podpořili jihoafrickou organizaci Lunchbox Fund, která pomáhá živit sirotky a chudé děti. Britská kolonialistická minulost v pěkném obalu Přítomnost prince Harryho a vévodkyně Meghan v Africe se setkává i s kritikou, komentátoři poukazují na nechvalně známou britskou kolonialistickou minulost. Docent Kehinde Andrews z birminghamské City University ve svém článku pro CNN připomíná, že britská monarchie se podílela na vykořisťování někdejších afrických kolonií. Například největší nalezený diamant Hvězda Afriky z Jihoafrické republiky je společně s dalšími vystaven v londýnském Toweru. Princ Philip, manžel královny Alžběty II., je navíc známý svou láskou k lovu a sběru trofejí. Z afrického kontinentu jich má tisíce, mezi nimi i tygry nebo krokodýly. Docent Andrews také tvrdí, že cílem pobytu vévodů může být obnovení obchodních vztahů s někdejšími britskými koloniemi v Africe. "Je pravděpodobné, že ať už si Harry a Meghan vyberou kteroukoliv zemi, budou (lidé) za jejich přítomnost rádi. Ale charitativní dary a fotky se slony nemohou zvrátit historickou povahu vztahů monarchie k Africe. Spousta významných elit se během koloniálních časů stěhovala do kolonií, ale neměly královské PR, které by jejich návštěvu prodávalo v pozitivním duchu," napsal docent, který si myslí, že pár zřejmě zamíří do Jihoafrické republiky. Americký web Fox News poukazuje na to, že podobná zahraniční přestávka není v královské rodině ničím novým. Alžběta II. a princ Philip strávili určitý čas společně na Maltě, kam Philipa zavály jeho důstojnické povinnosti. Ať už pár nakonec skutečně odjede na čas do některé z afrických zemí, či nikoliv, stane se tak nejdříve příští rok. V nejbližší době se Harry a Meghan budou primárně věnovat rodičovským povinnostem ve svém novém sídle Frogmore Cottage. Video: Návštěva prince Harryho a vévodkyně Meghan v Austrálii Meghan a Harry jsou zavaleni gratulacemi. Očekávání prvního potomka s nimi slaví celá Austrálie. | Video: Reuters | 00:59