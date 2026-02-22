Přeskočit na obsah
Po Měsíci přišel tvrdý pád. Neznámé i opomíjené příběhy dvanácti slavných astronautů

Dan Poláček
Dvanáct hrdinů, kteří viděli Zemi jako křehkou modrou kouli v nekonečné temnotě, se stali symbolem lidského triumfu. Jenže jejich největší výzva nakonec nezačala na lunárním povrchu, nýbrž po návratu domů. Deprese, duchovní probuzení, umělecká transformace i skandály. Co se stane, když dosáhnete vrcholu, ze kterého už opravdu není kam stoupat? Příběhy astronautů ukazují, jak sláva někdy nestačí.

Jak po Měsíci přišel pád

Buzz Aldrin na povrchu Měsíce během mise Apollo 11.
Buzz Aldrin na povrchu Měsíce během mise Apollo 11.Foto: NASA

Dvacátého července 1969 sledoval svět, jak se dějiny mění v přímém přenosu. A zdálo se, že lidská civilizace dosáhla vrcholu. Dvanáct mužů mezi lety 1969 a 1972 stanulo na Měsíci: elitní piloti, inženýři, hrdinové studené války.

Jenže jejich příběhy nekončily jen návratem na Zemi, jak by se někomu mohlo zdát. Někteří z nich se potýkali s depresemi, jiní prožili snad až mystické proměny.

Posádka mise Artemis II během generální zkoušky dne startu v Kennedyho vesmírném středisku. Zleva Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch a Jeremy Hansen – čtveřice, která má po více než půlstoletí navázat na éru Apolla a vrátit lidstvo k Měsíci.
Posádka mise Artemis II.Foto: NASA

Osudy těchto hrdinů tvoří jasnou mozaiku – od triumfu k pochybnostem, racionality k víře, veřejné slávy k soukromé křehkosti. A tak právě když NASA připravuje návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis, stojí za to si připomenout životní strasti i radosti legend.

