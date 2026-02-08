Přeskočit na obsah
Benative
8. 2. Milada
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Plující kameny a jejich stopy v Údolí smrti. Záhada, kterou vyřešili až po 100 letech

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Na dně jedné z nejděsivějších pustin planety leží kameny, které zanechávají dlouhé stopy – a přesto nikdo neviděl, že by se pohnuly. Vítr, led, nebo něco jiného? Téměř sto let trvalo, než věda odhalila, co se na Racetrack Playa skutečně děje.

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Stopy v pustině

Plující kámen s charakteristickou stopou na dně vyschlého jezera Racetrack Playa v Death Valley, Kalifornie. Snímek z prosince 2006.
Plující kámen s charakteristickou stopou na dně vyschlého jezera Racetrack Playa v Death Valley. Foto: Lgcharlot / Wikipedia / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Na dně vyschlého jezera Racetrack Playa v srdci kalifornského Údolí smrti neboli Death Valley leží stovky kamenů rozprostřených po dokonale ploché, popraskané krustě. Každý z nich má za sebou stopu – někdy krátkou, jindy dlouhou stovky metrů – která zaznamenává jeho cestu napříč pustinou.

Kameny zůstávají nehybně na koncích svých tras, zatímco za nimi se táhnou dokonale zachované brázdy: rovné, zakřivené, zubovité, křížící se i paralelní. A nikde nejsou stopy zvířat, lidských nohou ani pneumatik, které by jejich pohyb vysvětlovaly.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výročí první popravy v plynové komoře není jen historickou kuriozitou.
Výročí první popravy v plynové komoře není jen historickou kuriozitou.
Výročí první popravy v plynové komoře není jen historickou kuriozitou.

Měla to být vědecká smrt bez bolesti. Proč se první poprava plynem změnila v horor

Ve státní věznici v americké Nevadě poprvé zaklaply dveře plynové komory. Bylo 8. února 1924 a svět měl přihlížet, jak novinka nahradí „barbarské“ šibenice. Jak moderní věda umožní rychlý konec odsouzence - jenže příběh Gee Jona, první oběti kyanovodíku, zůstává mrazivým svědectvím o tom, jak se snaha o čistou smrt může změnit v technické diletantství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama