Z letošní řady StarDance ji sice vyřadila zlomená noha, v divadle ale Petra Nesvačilová hraje i s ortézou a věří, že 12. prosince zatančí alespoň na finálovém večeru. Není to přitom jediné zranění, které ji během soutěže potkalo. V rozhovoru popisuje, jak se s nuceným koncem srovnávala i proč se po narození dcery vyhýbá temným tématům.
Čím jste naplnila volný čas místo StarDance?
Většinou mám v pondělí a úterý představení v Divadle Ungelt. Je to moje srdcová scéna od pětadvaceti let. Říkala jsem jim, že mám zlomenou nohu, a oni, že to nevadí, že to zvládneme. A tak pořád hraju. Jinak jsem ale doma a bilancuju. Vymyslela jsem spoustu variant, jak zachránit svět, nastolit světový mír a zlepšit prostředí pro život.
Co z toho zrealizujete?
To teprve uvidíme. Odnesla jsem si z toho ale pocit naděje. Jak mám teď nohu v ortéze a omezený pohyb, vím, že ji jednou sundám a budu zase chodit. Tahle naděje mi pomáhá celkově. Když něco nefunguje nebo není tak, jak si přejeme, bude snad zase líp.
Jak se vám povedlo přijmout, co se stalo?
Zapamatovala jsem si slova Vojty Dyka, který jako první řekl: netrap se tím, asi to tak mělo být. Hrozně mi to pomohlo, protože samozřejmě, že jsem se trápila, a někdy pořád ještě trápím. Se všemi ze StarDance jsem ale v kontaktu, což je skvělé. A když někoho potkám na ulici, nějakou babičku nebo třeba paní v cukrárně, všichni jsou na mě moc milí, je jim to líto se mnou nebo říkají, jak se na mě těšili. Vždycky mi to udělá radost.
Nevím, jestli by mi to pomohlo, a nebylo mi to ještě víc líto.
Jasně že mě to mrzí, pořád se to ve mně mele. Je mi líp, a pak zase přijde smutek. Nejsem ještě na konci procesu. Přijetí je ale ve výsledku nejlepší varianta, protože když budu frustrovaná a smutná až moc, nijak si tím nepřilepším. A navíc mám vlastně prázdniny.
Všichni víme, že zdraví je přednější a je to jen televizní soutěž. Proč nás to ale dokáže tolik zasáhnout?
Asi je to určitým pocitem nespravedlnosti. Víte, že jste na tom makala, chodila jsem dvakrát týdně, někdy i třikrát, trénovat. Cítíte i vztek, protože vaše vnitřní já je smutné, že nemohlo ukázat, co se naučilo. Je to nějaká energie, která nedostala šanci jít do světa. Můj manžel mě ale utěšil, že sportovci se připravují čtyři roky na olympiádu a pak se zraní třeba těsně předtím, a to je samozřejmě mnohem horší. Celkově jsou horší věci na světě.
Tyto situace jsou taková škola života. Dověděla jste se o sobě něco?
Obrečela jsem si to, ale všimla jsem si, že tím procházím s větší lehkostí, než jak by to asi bylo dřív. Nebyla to naprostá katastrofa. Jsem ráda, že se s nějakými věcmi už umím líp vyrovnávat. A věřím, že na závěrečném večeru 12. prosince si ten valčík a waltz zatancuju, jako nesoutěžní pár.
Všichni o StarDance říkají, jak je účast v soutěži náročná. Jak jste to vnímala vy?
Nezažila jsem soutěžní část, takže to nemohu říct. Náročné to ale je, jenže mně to tak ani nepřišlo, protože mě to bavilo a asi jsem se to i snažila vytěsnit. Přišlo mi úžasné učit se něco nového. I když jsem byla unavená nebo jsem koukala na ty bolavé nohy, přišlo mi fascinující, co moje tělo zvládne. Na začátku jsem si totiž vyhřezla plotýnky.
Přicházejí v tomto čase klidu a usebrání nové nápady?
Přicházejí ke mně kdykoli. Před StarDance to byl úplný masakr. Rozhodla jsem se, že budu občas trénovat třikrát denně. Mezi tím jsem ale byla s rodinou, hrála v divadle, natáčela jako herečka a taky režírovala dokument pro Českou televizi, takže jsem vždycky odběhla do střižny a pak zase na tréninky. I v tomhle kolotoči přicházely nové nápady. Vypadá to, že jsem hrozně dřela a možná jo, cítila jsem se ale šťastná.
Jak vám je ale pak v tomto druhém extrému, kdy musíte být v klidu?
Málokdo to o mně ví, ale jsem introvert a umím být sama, v klidu. Mám dny, kdy potřebuju třeba jen ticho.
Jak si matka čtyřleté dcery dopřeje samotu a ticho?
Naše holčička chodí do školky, takže si nějakou chvilku najdu. Anebo si introvertujeme spolu, když jde třeba spinkat a jsme spolu v klidu.
Když se vám narodila dcera, měla jste za sebou už úspěšnou kariéru. Soustředila jste se pak víc na mateřství?
Měla jsem štěstí, že jsem se jako herečka etablovala už před dvaceti lety v Pusinkách, takže jsem pak v herectví měla svoje místo. Stejně tak jsem ale od dětství věděla, že nechci být jen herečka, ale i režisérka, abych nemusela čekat, jestli mi někdo nabídne práci, ale mohla tvořit i sama za sebe. Když se narodila dcera, hodně jsem si mateřství užívala. Pořád jsem ale vlastně pracovala, napsala knihu… Jsem taková tryskomyš, ráda dělám všechno, co mě napadne, a stoprocentně.
Jak se vám daří dělat všechno na sto procent?
Musí v tom být radost. A taky nesmíte mít strach, že to děláte špatně, a moc se nezabývat tím, co si o vás myslí druzí. Pokud chcete tvořit a dělat to, jak to cítíte vy, nezbývá vám nic jiného než to brát takhle. Je to ale někdy náročné.
Změnilo mateřství témata, jimiž se zabýváte?
Ano, nejsem teď schopná režírovat nic temného. Zkusila jsem to, začala si dělat rešerše a brzy jsem pochopila, že to nepůjde. Proto jsem s radostí natočila film o Milanu Heinovi. Byla to krásná práce, na které jsem navíc pracovala s manželem, který napsal scénář.
Proč ty těžké věci najednou nejdou?
Musíte do té temnoty sestoupit. V herectví je to něco jiného. Naopak mě baví hrát cokoli, protože je to jenom ,,hra“. Reálný svět je ale reálný svět a občas není hezký. Jít do temných témat s sebou nese velké úsilí v tom umět se od toho očistit a nenosit si to domů, a na to teď nemám energii.
Podle čeho si vybíráte osobnosti, o nichž chcete točit a věnovat jim spoustu času a energie?
Podle intuice, pocitu… Někdy myslím na nějaké téma a ukáže se mi záběr. Třeba jak jde muž ke své knihovně, sáhne po knize… Vidím to před sebou úplně jasně a mám pak hroznou chuť to natočit. Já si ale myslím, že každý je nějakým způsobem zajímavý a o všech lidech by mohl vzniknout skvělý film.
Měla jste nějaký konkrétní obraz i u Milana Heina?
Ano, chtěla jsem, aby prostě jen byl a nedělal vůbec nic, a my viděli, jaký je. Přála jsem si ukázat jeho část, kterou každý nezná, ale vidím ji, když si o něčem třeba důvěrně povídáme. Je to záběr na úplném začátku filmu.
Jedna věc je mít vizi, jak se vám ji pak daří naplnit?
Musíte tomu asi věřit a prostě to zkusím udělat. A pak při práci cítíte takové to chvění, přímo to z vás prýští, povede se vám záběr a potvrdíte si tím, že to děláte správně. Miluju proces vzniku, je to hotová radost.
Jako režisérka jste ve vůdčí roli. Máte to tak i ve StarDance nebo celkově v životě?
To ne. Jsem ráda, když nemusím, mám tolik starostí sama se sebou… Nebo jako herečka. Je úleva nenést pořád zodpovědnost. Potřebuju ale vést, dokud nezískám důvěru v toho, kdo vede. Když něco děláte úplně poprvé, nejste si jistá, a tak mi to ve StarDance chvíli trvalo. Jako když jste v lese a pomalu našlapujete nebo si vyberete jinou cestu. Jakmile jsem se do toho ale dostala, tančili jsme s Filipem Hudlickým třeba waltz a já se o něj mohla opřít, bylo to úžasné.
Jste víc standard, nebo latino typ?
Jednou k nám na trénink přišla Vanda Dětinská (v letošní řadě tančila s Radkem Štěpánkem) a řekla, že když vidí moji šíji a krk, ví, že mi půjde standard. Jak to řekla, dodala mi sebevědomí a věděla jsem, že to půjde. Uměla to říct a já to uměla slyšet. Pak jsme zkoušeli jive, kterého jsem se hodně bála, protože všichni říkali, že je hrozně těžký. A zase náhodně přišla Vanda a pochválila mi rychlé nohy. Ulevilo se mi a přestala jsem mít takový strach. Takže nevím, jaký typ jsem, ale bavilo mě to.
Pro účastníky StarDance není jen taneční show. Co tato zkušenost přináší?
Sílu, kterou v sobě objevujete, odolnost, ale i nejistoty a strachy. StarDance je také úžasná ve společenství. Jako amatér se musíte naučit to, co profík umí už od dětství, a bavilo mě, jak jsme byli spolu a vzájemně se podporovali. I když jsme měli krizi nebo se něco nepovedlo, když jsme se potkali, hned to šlo líp. Výhra je už jenom to, že v tom jste. Já bohužel nezažila tu sklizeň plodů a zažila jsem si odstoupení. Díky tomu jsem ale aspoň vyklidila šuplíky.
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Zdroj autorský rozhovor
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