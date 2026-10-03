Řetězec Action stahuje z prodeje želé bonbony ve tvaru smažených vajíček kvůli riziku výskytu plísně ještě před koncem minimální trvanlivosti. Zákazníci by je neměli konzumovat a mohou je vrátit do kterékoliv prodejny i bez účtenky. Obchod zároveň vyzývá lidi, aby na problém upozornili i své blízké.
Řetězec Action upozornil zákazníky na stažení jednoho z cukrovinkových výrobků. Z prodeje mizí želé bonbony ve tvaru smažených vajíček, u kterých se může ještě před koncem minimální trvanlivosti objevit plíseň. Lidé, kteří je mají doma, by je neměli jíst a mohou je vrátit do prodejny.
Jde o výrobek Gummies Cokoc Fried Egg Shaped, tedy želé bonbony připomínající malá volská oka. Prodávaly se v osmdesátigramovém balení pod číslem výrobku 3225164 a v prodejnách Action byly dostupné od července do září letošního roku.
Pozor na konkrétní šarži
Stažení se týká balení s čárovým kódem 6972007904589. Řetězec zákazníky výslovně žádá, aby sladkost nekonzumovali.
„Tento produkt obsahuje plíseň ještě před uplynutím doby spotřeby. Produkt není vhodný ke konzumaci. Plísně mohou vyvolat alergickou reakci nebo dýchací potíže,“ uvedl Action ve zveřejněném upozornění.
Přestože je na obalu uvedena minimální trvanlivost až do 24. října 2027, problém se může podle řetězce objevit dříve.
Vrácení je možné i bez účtenky
Zákazníci, kteří mají uvedené bonbony doma, je mohou přinést do kterékoliv prodejny Action. Řetězec slibuje vrácení peněz i v případě, že už zákazník nemá doklad o koupi.
Obchod se za komplikace omluvil a současně vyzval lidi, aby informaci předali dál. „Upozorněte svou rodinu a blízké na stažení tohoto produktu z trhu,“ apeluje společnost.
Stažení potravin kvůli možnému výskytu plísně není jen otázkou kvality výrobku. U citlivějších lidí mohou plísně vyvolat alergickou reakci nebo potíže s dýcháním, a proto je doporučení řetězce jednoznačné: závadnou šarži nejíst a vrátit ji zpět do obchodu.
Zdroj: Action
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