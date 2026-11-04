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Magazín

Plevel v dětském čaji. Bylinky na průdušky obsahovaly víc toxinů, než je povoleno

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Bylinkový čaj pro děti s nachlazením zní jako to nejlaskavější, co jim můžete uvařit. Inspektoři ale ve dvou šaržích jednoho takového čaje – dokonce v bio kvalitě – našli látky, které tam v takovém množství být nesmějí. O jaký čaj jde a proč na tom u dětí tolik záleží?

Kupujete dětem proti nachlazení v dobré víře čaj v bio kvalitě? Tak pozor, i ten může obsahovat nebezpečné látky... Ilustrační foto
Kupujete dětem proti nachlazení v dobré víře čaj v bio kvalitě? Tak pozor, i ten může obsahovat nebezpečné látky... Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Pixel-Shot
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Dětský bylinný čaj Allnature BIO Průdušky se slézem, prodávaný také jako BIO Dětský čaj Průduškový, obsahoval víc pyrolizidinových alkaloidů, než povoluje zákonný limit.

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Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali 22. 7. 2026 vzorky ze dvou šarží přímo u firmy Allnature v Hradci Králové. Obě inspekce zařadila mezi nebezpečné potraviny. Jde o papírové balení po 30 gramech:

Není to přitom jediný problém značky Allnature v poslední době – inspektoři nedávno našli také jejich pančovaný bio med.

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Kde se berou pyrolizidinové alkaloidy?

Pyrolizidinové alkaloidy vyrábějí některé rostliny, aby se bránily před býložravci. Do bylinných čajů se dostávají často tak, že se při sklizni mezi léčivé byliny připlete i plevel, který je obsahuje.

Bio pěstitelé nesmějí používat herbicidy, takže na poli mívají víc plevele než konvenční zemědělci a ten se pak snáz dostane do sklizně. Pyrolizidinové alkaloidy ale laboratoře opakovaně nacházejí i v konvenčních čajích.

Záleží i na tom, jak pečlivě pěstitel bylinky sklízí a třídí, a jestli je sbírá strojem, nebo ručně. Problémové bývají i byliny sbírané volně v přírodě.

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Jinými slovy: problém nedělá samotný sléz, ale nezvaný host na poli. Ve větších dávkách nebo při dlouhodobém pití škodí játrům.

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Děti jsou citlivější, protože vzhledem ke své hmotnosti vypijí víc. Pokud máte čaj z uvedených šarží doma, dětem ho nevařte.

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Zdroj: potravinynapranyri.cz

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