Bylinkový čaj pro děti s nachlazením zní jako to nejlaskavější, co jim můžete uvařit. Inspektoři ale ve dvou šaržích jednoho takového čaje – dokonce v bio kvalitě – našli látky, které tam v takovém množství být nesmějí. O jaký čaj jde a proč na tom u dětí tolik záleží?
Dětský bylinný čaj Allnature BIO Průdušky se slézem, prodávaný také jako BIO Dětský čaj Průduškový, obsahoval víc pyrolizidinových alkaloidů, než povoluje zákonný limit.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali 22. 7. 2026 vzorky ze dvou šarží přímo u firmy Allnature v Hradci Králové. Obě inspekce zařadila mezi nebezpečné potraviny. Jde o papírové balení po 30 gramech:
šarže VPC003060C s datem minimální trvanlivosti 03/2028
šarže VPC002377A s datem minimální trvanlivosti 10/2027.
Není to přitom jediný problém značky Allnature v poslední době – inspektoři nedávno našli také jejich pančovaný bio med.
Kde se berou pyrolizidinové alkaloidy?
Pyrolizidinové alkaloidy vyrábějí některé rostliny, aby se bránily před býložravci. Do bylinných čajů se dostávají často tak, že se při sklizni mezi léčivé byliny připlete i plevel, který je obsahuje.
Bio pěstitelé nesmějí používat herbicidy, takže na poli mívají víc plevele než konvenční zemědělci a ten se pak snáz dostane do sklizně. Pyrolizidinové alkaloidy ale laboratoře opakovaně nacházejí i v konvenčních čajích.
Záleží i na tom, jak pečlivě pěstitel bylinky sklízí a třídí, a jestli je sbírá strojem, nebo ručně. Problémové bývají i byliny sbírané volně v přírodě.
Jinými slovy: problém nedělá samotný sléz, ale nezvaný host na poli. Ve větších dávkách nebo při dlouhodobém pití škodí játrům.
Děti jsou citlivější, protože vzhledem ke své hmotnosti vypijí víc. Pokud máte čaj z uvedených šarží doma, dětem ho nevařte.
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Zdroj: potravinynapranyri.cz
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