Tenké plátky syrového hovězího s olivovým olejem a parmazánem patří k italské klasice. Inspektoři ale v jednom balení z obchodu našli bakterii, která může poškodit ledviny. O jaký výrobek jde a proč je syrové maso tak riskantní?
Hovězí carpaccio od firmy Maso Uzeniny Polička obsahovalo bakterii Escherichia coli produkující shiga-toxin, odborně označovanou zkratkou STEC.
Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ho odebrali 4. 8. 2026 v hypermarketu Tesco na Rokycanské ulici v Plzni. Jde o balení 100 g s datem použitelnosti 10. 8. 2026.
Podle inspekce taková bakterie v potravině určené k přímé konzumaci znamená vysoké riziko onemocnění. Carpaccio proto zařadila mezi nebezpečné potraviny.
Většina kmenů bakterie E. coli žije neškodně ve střevech lidí i zvířat. Ty, které vyrábějí shiga-toxin, ale patří k nejnebezpečnějším původcům otrav z jídla.
Vyvolávají křeče v břiše a průjem, často s krví. U malých dětí a seniorů mohou vést až k selhání ledvin. Bakterii spolehlivě zahubí jen důkladná tepelná úprava, jenže carpaccio, stejně jako tatarák, se jí syrové.
Datum použitelnosti už uplynulo, takže v obchodech tohle balení nenajdete.
Slanina s menším množstvím masa
Krájenou slaninu XXL Dulano od německého výrobce The Family Butchers inspektoři odebrali 31. 8. 2026 v prodejně Lidl v Italské ulici v Praze.
Laboratoř zjistila, že obsahovala podstatně méně masa, než slibovala etiketa. Jde o balení 300 g se šarží KEM0007172367 a datem použitelnosti 18. 9. 2026. Inspekce slaninu zařadila mezi falšované potraviny.
Kolik masa výrobek obsahuje, musí výrobce uvést na obalu v procentech. U slaniny, šunky nebo salámů bývá problém podíl vody a soli, část vody se do výrobku dostává už při nasolování, kdy výrobci maso napouštějí nálevem. Zda tomu tak bylo i v tomto případě, SZPI, resp. Potraviny na talíři, neuvádí.
Inspekce výrobek nehodnotí jako zdravotně nebezpečný, ale jako klamání zákazníka. Ten totiž platí za maso, které ve skutečnosti dostal v menším množství.
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Zdroj: SZPI – carpaccio, SZPI – slanina
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