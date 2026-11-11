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Magazín

Platíte za maso, které nedostanete. Slanina z Lidlu neprošla kontrolou

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Tenké plátky syrového hovězího s olivovým olejem a parmazánem patří k italské klasice. Inspektoři ale v jednom balení z obchodu našli bakterii, která může poškodit ledviny. O jaký výrobek jde a proč je syrové maso tak riskantní?

Že se na slanině nedá nic ošidit? Zní to neuvěřitelně, ale ta z Lidlu obsahovala méně vepřového.
Že se na slanině nedá nic ošidit? Zní to neuvěřitelně, ale ta z Lidlu obsahovala méně vepřového.Foto: Shutterstock – Uniteam
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Hovězí carpaccio od firmy Maso Uzeniny Polička obsahovalo bakterii Escherichia coli produkující shiga-toxin, odborně označovanou zkratkou STEC.

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ho odebrali 4. 8. 2026 v hypermarketu Tesco na Rokycanské ulici v Plzni. Jde o balení 100 g s datem použitelnosti 10. 8. 2026.

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Podle inspekce taková bakterie v potravině určené k přímé konzumaci znamená vysoké riziko onemocnění. Carpaccio proto zařadila mezi nebezpečné potraviny.

Většina kmenů bakterie E. coli žije neškodně ve střevech lidí i zvířat. Ty, které vyrábějí shiga-toxin, ale patří k nejnebezpečnějším původcům otrav z jídla.

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E. coli v carpacciu je vážný problém. Bakterii sice zničí tepelná úprava, jenže carpaccio se jí syrové.
E. coli v carpacciu je vážný problém. Bakterii sice zničí tepelná úprava, jenže carpaccio se jí syrové.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři

Vyvolávají křeče v břiše a průjem, často s krví. U malých dětí a seniorů mohou vést až k selhání ledvin. Bakterii spolehlivě zahubí jen důkladná tepelná úprava, jenže carpaccio, stejně jako tatarák, se jí syrové.

Datum použitelnosti už uplynulo, takže v obchodech tohle balení nenajdete.

Slanina s menším množstvím masa

Krájenou slaninu XXL Dulano od německého výrobce The Family Butchers inspektoři odebrali 31. 8. 2026 v prodejně Lidl v Italské ulici v Praze.

Laboratoř zjistila, že obsahovala podstatně méně masa, než slibovala etiketa. Jde o balení 300 g se šarží KEM0007172367 a datem použitelnosti 18. 9. 2026. Inspekce slaninu zařadila mezi falšované potraviny.

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Slanina z Lidlu uvádí 95procentní podíl masa, ve skutečnosti ho tam ale bylo podstatně méně.
Slanina z Lidlu uvádí 95procentní podíl masa, ve skutečnosti ho tam ale bylo podstatně méně.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři

Kolik masa výrobek obsahuje, musí výrobce uvést na obalu v procentech. U slaniny, šunky nebo salámů bývá problém podíl vody a soli, část vody se do výrobku dostává už při nasolování, kdy výrobci maso napouštějí nálevem. Zda tomu tak bylo i v tomto případě, SZPI, resp. Potraviny na talíři, neuvádí.

Inspekce výrobek nehodnotí jako zdravotně nebezpečný, ale jako klamání zákazníka. Ten totiž platí za maso, které ve skutečnosti dostal v menším množství.

Video: Nejdřív potok a čistá sláma, pak pekáč. Chovatel z Rohozné chystá 1800 hus na Martina

Zdroj: SZPI – carpaccio, SZPI – slanina

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