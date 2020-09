Platit mobilem se vyplatí!

Pokud od běžného účtu očekáváte, že si ho založíte on-line, za jeho otevření a vedení nebudete nic platit, ke svým financím budete mít přístup kdykoliv a kdekoliv a plastovou kartu nebudete muset nosit s sebou, protože budete moci platit mobilem, máme pro vás dobrou zprávu. Takový účet existuje. Teď navíc s odměnou až 1 500 Kč.

Bez běžného účtu se v dnešní době obejde málokdo. Necháváme si na něj posílat výplatu, zadáváme z něj příkazy k úhradě, prostřednictvím poskytnuté karty či jejího nahrání do mobilu nebo chytrých hodinek platíme v kamenných i internetových obchodech. Běžný účet nám zkrátka umožňuje obsluhovat finanční prostředky jednoduše a rychle. Vzhledem k tomu, že ho využíváme v podstatě denně, je velmi důležité jeho výběr důkladně zvážit.

Pokud si chcete otevřít běžný účet třeba proto, že nejste spokojeni s tím současným nebo chcete mít pro jistotu dva, nejspíš vás jako první napadne zeptat se lidí kolem vás. Za vyslechnutí jejich zkušeností samozřejmě nic nedáte. Běžný účet byste si ale rozhodně neměli vybírat jen podle nich. Každý člověk je jiný, což je vidět i na využívání bankovních produktů a služeb. Zatímco někdo od banky vyžaduje hustou síť bankomatů, protože upřednostňuje platbu v hotovosti, jiný platí především kartou, mobilem či chytrými hodinkami a peníze byste tak v jeho peněžence hledali marně. Možná už tušíte, kam míříme.

Najděte si chvíli času a popřemýšlejte o tom, jak budete běžný účet využívat. Položte si například tyto otázky: Vybírám často z bankomatu? Zadávám hodně příkazů k úhradě? A zadávám je jen v rámci České republiky nebo například i v eurech? Budu chtít platit mobilem? Opravdu s sebou chci nosit plastovou platební kartu? V neposlední řadě vás musí zajímat, jak jednoduše a rychle si účet můžete založit - standardem je dnes jeho otevření z chytrého mobilu nebo prostřednictvím webového formuláře.

Například mBank má v nabídce běžný účet s názvem mKonto. Zdarma si ho založíte a jeho vedení je bez poplatku. Zdarma máte také výběry ze všech bankomatů v České republice i v zahraničí (pokud vybíráte alespoň 1 500 Kč nebo odpovídající částku v cizí měně), všechny standardní příchozí a odchozí platby v České republice, včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO plateb, příchozí i odchozí SEPA platby v eurech či vklady v hotovosti na účet v síti vkladových bankomatů.

Klienti mBank také oceňují standardně nabízenou debetní mKartu Svět. Placení jejím prostřednictvím jim totiž umožňuje využívat výhodný kurz, jaký běžně nenabízejí ani ty nejlepší směnárny či pobočky bank. K mKontu lze navíc jednoduše přidat i chytrou funkci mSpoření, díky které klienti šetří s každou platbou a vytváří si tak finanční rezervu na své přání a cíle.

mBank teď navíc nabízí odměnu až 1 500 Kč, pokud si u ní otevřete běžný účet a do sedmi dnů od jeho otevření svoji platební kartu spárujete s mobilní aplikací (prvních 500 Kč), do konce následujícího měsíce po otevření účtu uděláte touto kartou v mobilu alespoň pět transakcí (druhých 500 Kč) a do konce následujícího měsíce uděláte stejným způsobem ještě dalších minimálně pět transakcí (třetích 500 Kč).

Jednoduše, rychle a bezpečně. Přesně tato slova vystihují placení mobilem.

