Plastové kostičky za miliardy. Lego nezastaví ani Trump, akcie firmy však nekoupíte

Dánský výrobce stavebnic Lego zvýšil v loňském roce provozní zisk o deset procent na rekordních 18,7 miliardy dánských korun, v přepočtu zhruba 62,6 miliardy českých korun. Rekordní byly i tržby. O nákup barevných stavebnic z plastových kostek má zájem stále více zákazníků a firma uvedla, že se jí daří zvyšovat podíl na trhu na úkor konkurentů.

Tržby se loni zvýšily o 13 procent na 74,3 miliardy dánských korun. Tržby vlastních kamenných a internetových obchodů vzrostly o 12 procent, přestože širší trh s hračkami zaznamenal pokles o jedno procento. Společnost loni rozšířila sortiment, aby oslovila nové zákazníky. Generální ředitel Niels Christiansen uvedl, že sady Lego Botanicals - květinové kytice a rostliny z kostek - jsou oblíbenými dárky a pomohly přilákat více dospívajících dívek a žen.

Christiansen dodal, že firma loni měla silnou dynamiku, zejména ve Spojených státech, a že tato dynamika pokračuje i v letošním roce. Firmě se podle něj podařilo zvýšit podíl téměř na všech trzích.

Lego plánuje letos dál rozšiřovat počty svých prodejen a čeká, že jich otevře po celém světě zhruba 85. Loni jich společnost otevřela 70.

Největší výrobní závod firmy se nachází v mexickém městě Monterrey. Christiansen uvedl, že americká cla uvalená na zboží z Mexika mu zatím starosti nedělají. "Cla nejsou to, co mi nedá v noci spát," odpověděl na otázku ohledně dopadu cel. "Nebudeme panikařit - analyzujeme, zkoumáme scénáře a budeme o tom přemýšlet dlouhodobě i v tom smyslu, že nechceme dělat věci, které by mohly zničit tu dobrou dynamiku, kterou máme," řekl.

Stavebnice koupit lze, akcie nikoliv

Dánská rodinná firma Lego staví nové továrny v americkém státě Virginie a také ve Vietnamu. Rozšiřuje i továrnu v Monterrey v Mexiku a závody v Číně a Maďarsku. Továrna v USA, která je součástí snahy přiblížit výrobu spotřebitelům, by měla zahájit výrobu v roce 2027, továrna ve Vietnamu letos.

Společnost Lego založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánských slov "leg godt", což znamená "hezky si hrajte". Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě. Přesto zůstává firma rodinným podnikem, nemá tedy akcie na burze.

Jeden z výrobních závodů Lega je v Kladně, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí.