Pizza do ruských školních jídelen nepatří, protože dětem neprospívá a neodpovídá návratu k tradiční ruské kuchyni. Výrok poradkyně prezidenta Vladimira Putina Jeleny Jampolské pobouřil Itálii, kde se národního jídla zastal ministr zemědělství, lékaři i neapolští pizzaři. Jeden z nejslavnějších z nich už chystá odpověď: speciální pizzu pro Rusko.
Itálie se ohradila proti návrhu zakázat pizzu v ruských školních jídelnách. Podle poradkyně ruského prezidenta Jeleny Jampolské toto jídlo neprospívá zdraví dětí a neodpovídá snaze podporovat tradiční ruskou kuchyni. Jampolská je bývalá šéfka kulturního výboru Dumy, dnes Putinova poradkyně pro kulturu, známá svými konzervativními výroky.
Italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida i zástupci tamních gastronomických a zdravotnických organizací se však pizzy zastali. Slavný neapolský výrobce pizzy Gino Sorbillo dokonce oznámil, že pro Moskvu připraví speciální pizzu nazvanou Pizza pro Rusko, napsala italská agentura ANSA.
Jampolská začátkem listopadu uvedla, že pizza není vhodným jídlem pro školní stravování, protože není zdravá pro děti. Státní školky a školy by podle ní měly respektovat politiku země ve všech oblastech, včetně snahy o návrat k vlastním tradicím. Dětem by podle ní měly nabídnout bohatství ruské kuchyně.
Italský ministr zemědělství Lollobrigida naopak uvedl, že pizza je zdravé jídlo, které dětem nijak zvlášť neškodí. Připomněl také, že podle jeho odhadu se 99 procent pizzy prodávané v Rusku vyrábí přímo v této zemi. „Rusové v současnosti dělají spoustu špatných věcí,“ dodal.
Jídlo jako politický nástroj
Ruská kuchyně přitom v posledních letech utrpěla zásadní porážku, když její největší chlouba, boršč, byla v roce 2022 ve zrychleném řízení zapsána na ukrajinský seznam světového dědictví UNESCO. „Vítězství v bitvě o boršč je naše,“ napsal tehdy na Facebook ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko.
Jídlo se v Rusku stalo politickým tématem už dříve. V srpnu 2014 Moskva v odvetě za západní sankce uvalené kvůli anexi Krymu zakázala dovoz masa, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny z Evropské unie, Spojených států a dalších zemí. Embargo, které zasáhlo i italské sýry a šunku, od té doby opakovaně prodlužuje, naposledy letos v září s platností do 31. prosince 2028.
V roce 2015 začaly ruské úřady zabavené pašované potraviny na základě výnosu prezidenta Vladimira Putina veřejně ničit. Záběry buldozerů drtících tuny sýrů a ovoce tehdy vyvolaly kritiku i mezi samotnými Rusy.
Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 pak ze země odešel americký řetězec McDonald’s a jeho restaurace znovu otevřely pod ruskou značkou Vkusno i točka (Chutné a tečka).
Pizza je zdravá, brání se Italové
Do debaty se zapojila také Italská společnost environmentální medicíny (SIMA). Podle jejího předsedy Alessandra Mianiho může být pizza součástí zdravého školního oběda, pokud je připravena z kvalitních surovin, obsahuje málo soli a podává se v přiměřených porcích.
Jako vhodnou variantu uvedl pizzu Margherita s rajčaty, mozzarellou, extra panenským olivovým olejem a malým množstvím soli, doplněnou sezonní zeleninou, ovocem a vodou.
Společnost upozornila, že italská Rada pro zemědělský výzkum a ekonomiku (CREA) pizzu zahrnuje mezi možnosti stravování dětí a dospívajících.
Její porce se přitom mají přizpůsobovat věku strávníků. Ve školních jídelnách by se podle SIMA mohla podávat střídavě jako alternativa k těstovinám, rýži, chlebu nebo bramborám.
Za pizzu se postavil také Antonio Pace, předseda Asociace pravé neapolské pizzy (AVPN). Podle něj pizza zlepšuje náladu a při dodržení tradičních neapolských postupů může být také zdravá. Vyzval zároveň k ukončení „válek“ o jídlo, které je podle něj symbolem míru a bratrství.
Sorbillo, jeden z nejznámějších neapolských výrobců pizzy, označil návrh zákazu za šílenství. V reakci na něj oznámil, že připraví speciální pizzu pro Rusko.
Zdroj: Hospodářské noviny, apa.az
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