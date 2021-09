Snídáte sladké cereálie? Dejte si radši pizzu, ta je lepší, tvrdí výživová poradkyně

Amerika patří mezi země s nejvyšší mírou obezity na světě, nezdravou nadváhou tu bude za deset let trpět každý druhý člověk. Specialisté na zdravou výživu dlouhodobě upozorňují, že ke zvyšujícímu se počtu lidí, kteří mají svou váhu výrazně nad limit, přispívá nedostatek pohybu a nevhodná strava založená na fastfoodech, cukru a průmyslově zpracovaných potravinách.

Výživová poradkyně Chelsey Amerová z New Yorku na nevhodnou stravu ve Státech dlouhodobě upozorňuje, teď ale lidi zaskočila tvrzením, že pizza ke snídani není tou nejhorší volbou. "Překvapivě je lepší než řada sladkých cereálií. Pizza se sýrem je vyvážená na sacharidy, proteiny i tuky. Sladké cereálie s nízkotučným mlékem obsahují hodně jednoduchého cukru," řekla specialistka ABC News.

Výživová poradkyně nedoporučuje jíst pizzu k snídani každý den, svým výrokem chtěla poukázat na to, že sladké cereálie jsou horší než jídlo, které lidé běžně vnímají jako nezdravé. Kousek pizzy obsahuje vyváženější nutriční hodnoty než kakaové kuličky, skořicové polštářky nebo medové kroužky.

"Zjištění, že pizza je vyváženější než jídlo, které denně snídá tolik amerických dětí, je šokující. Nechci ale hanit všechny cereálie, na trhu jsou i kvalitní produkty," podotýká Amerová.

Podle specialistky je důležité dívat se na složení a omezit přísun jednoduchého cukru a sacharidů. "Dbejte na to, aby výrobky byly celozrnné a měly obsahově do pěti gramů cukru na sto gramů," uzavírá nutriční specialistka.

Lidé často jedí méně, než by měli, sní kvantum energie, ale kvalita pokulhává, nedávají tělu to, co by mělo mít, varuje dietoložka Karolína Hlavatá. | Video: Emma Smetana