O život šlo mezi tunely. Kamera zachytila kritický okamžik rekordního letu

Dvacetiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou navrhl v pondělí státní zástupce Martin Bílý pro sedmadvacetiletého Lukáše Nováčka z Karlovarska. U krajského soudu v Plzni se Nováček zpovídá z teroristického útoku. Podle obžaloby se Nováček zapojil do bojů v separatistických územích východní Ukrajiny. Nováček vinu odmítl. Jeho obhájce navrhl zproštění obžaloby. Plzeňský soud vynese rozsudek ve středu.

Podle obžaloby Nováček odletěl v červenci 2015 na východní Ukrajinu do míst ovládaných separatisty, takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, které vyhlásily odtržení od Ukrajiny. Podle spisu se tam nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit separatisty a pak se u nich aktivně zapojil do vojenských úkolů včetně práce v rozvědce, strážní službě, hlídkování i do bojů s ukrajinskými jednotkami.

Na Ukrajině zůstal Nováček do ledna 2016, kdy přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka. U soudu letos řekl, že v oblasti byl, pracoval ale pouze na výcvikové základně armády separatistů jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni.

Bílý ale nepochybuje o tom, že se Nováček zapojil do vojenského uskupení separatistů s vědomím, že bude bojovat. "Vycestoval v úmyslu aktivně se podílet na činnosti armád, které útočí za pomocí zbraní proti oficiální ukrajinské struktuře. Nebyl osobou, která by tam pouze žila nebo byla nucena žít, ale vydal se tam záměrně, aby se připojil k armádě. Je patrné, že se do bojových akcí zapojil, byl ochoten použít střelbu a způsobit i smrt," tvrdí.