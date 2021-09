O život šlo mezi tunely. Kamera zachytila kritický okamžik rekordního letu

Krátce po rozednění v sobotu 4. září proletěl pilot Dario Costa dvojici tunelů Çatalca na dálnici v Turecku. Italský pilot musel udržet letadlo těsně nad asfaltem a od každého křídla měl k betonové stěně rezervu pouhých čtyř metrů. Kritický okamžik nastal zhruba v polovině letu.

Změny proudění vzduchu a velmi citlivé řízení letounu Zivko Edge 540 od něho vyžadovaly reakční čas pod 250 milisekund. Costa po celou dobu letu prováděl jemné pohyby rukou o pouhé milimetry.

Kritický okamžik přišel v 360metrovém úseku mezi tunely. Když se Costa připravoval na vlétnutí do úzkého otvoru druhého tunelu, lehký stroj náhle zasáhl boční vítr.

„Přišlo mi, že se vše děje rychle, ale když jsem vylétl z prvního tunelu, letadlo se začalo kvůli bočnímu větru pohybovat doprava a v mé hlavě se v tu chvíli všechno zpomalilo,“ popsal po letu Costa. „Zareagoval jsem a soustředil se jen na to, abych letadlo vrátil do správné dráhy a vlétl do druhého tunelu. Pak se mi v hlavě všechno znovu zrychlilo,“ popsal pilot.

Costa dosahoval při letu průměrné rychlosti 245 km/h. Od startu do opuštění druhého tunelu urazil vzdálenost 2,26 km za 44 sekund. Poté si pilot mohl připisovat rekordy za nejdelší tunel proletěný letadlem (1730 m), první průlet letadla tunelem, nejdelší průlet pod pevnou překážkou, první průlet letadla dvěma tunely a první vzlet letadla z tunelu.