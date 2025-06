Pila, želva nebo rozvodové papíry. Nejbizarnější věci, které lidé zapomněli v Uberu

Figurína s lidskými vlasy

Psychologové by možná řekli, že žijeme ve zrychlené době a přetížené mozky prostě občas zapomenou, co drží v ruce. Milovnice astrologie by zase mohly upozornit na to, že Merkur byl dlouho retrográdní. Ale realita je spíš taková, že jsme prostě jen lidi a občas zapomínáme. A to i když cestujeme. Díky naší zapomnětlivosti pak mohou vznikat zábavné žebříčky jako tvoří společnost Uber.

Na první místo nejbizarnějších věcí letošního přehledu se dostala figurína s lidskými vlasy. Zapomněla si ji kadeřnice nebo někdo z divadelního kroužku? To je ve hvězdách. Jedno je však jisté - řidiče musel tento objev překvapit i pobavit.