Pije se pro lepší trávení a zdravější střevní mikrobiom. Výzkum ale zatím nepotvrdil, že kombucha přináší takové zdravotní výhody, jaké jí lidé často připisují. Navíc obsahuje cukr a při kvašení v ní vzniká alkohol. Nutriční terapeutka Martina Nanjašová vysvětluje, co od ní čekat a na co si dát pozor.
Fenomén kombuchy zaplavil kavárny i regály supermarketů. Šumivý nápoj s nakyslou chutí vzniká fermentací slazeného čaje pomocí symbiotické kultury kvasinek a bakterií – známého rosolovitého disku zvaného SCOBY, který si domácí pěstitelé po desetiletí předávají ve sklenicích od okurek.
Marketing výrobců a nadšení příznivců alternativní výživy slibují takřka zázraky: od ozdravení střevního mikrobiomu přes posílení imunity až po detoxikaci organismu. Vědecká data však za těmito tvrzeními výrazně zaostávají.
„Je důležité rozlišovat mezi tím, co tvrdí reklamy a výrobci, co naznačují dosavadní výzkumy, a tím, co už máme skutečně potvrzené u lidí,“ říká nutriční terapeutka Martina Nanjašová.
Systematický přehled klinických studií z roku 2025 shrnul osm výzkumů, které sledovaly účinky kombuchy u lidí. Některé zaznamenaly změny ve složení střevního mikrobiomu nebo zmírnění zažívacích potíží. Jednotlivé studie se však lišily a neposkytly dost přesvědčivé důkazy pro obecná zdravotní doporučení.
Kombucha může obsahovat živé bakterie a kvasinky, zejména pokud výrobce nápoj nepasteroval. Jejich přítomnost ale automaticky neznamená, že nápoj funguje jako probiotikum. „Abychom mohli konkrétní mikroorganismus označit za probiotický, potřebujeme doložit, že při odpovídajícím užívání přináší zdravotní benefit,“ vysvětluje Nanjašová.
Podobně opatrně je potřeba přistupovat k tvrzením o antioxidantech a vitaminech. Kombucha obsahuje některé látky z čaje a během kvašení se jejich množství mění. Samotná přítomnost těchto látek však nedokazuje, že má nápoj výraznější zdravotní účinky než běžný čaj.
Cukr nezmizí, při kvašení vzniká alkohol
Mikroorganismy během fermentace spotřebují část přidaného cukru, ale ne vždy ho zpracují všechen. Kombucha proto nemusí patřit mezi nápoje s nízkým obsahem cukru.
Analýza komerčních kombuch naměřila v testovaných výrobcích 15 až 48 gramů cukrů na litr. V půllitrové lahvi tak mohlo být přibližně osm až 24 gramů cukru, tedy zhruba dvě až šest kostek. U některých vzorků se naměřené množství lišilo od údajů na etiketě. „Nelze předpokládat, že fermentací se všechen cukr spotřebuje a v nápoji už žádný nezůstane,“ upozorňuje Nanjašová.
Během kvašení vzniká také alkohol. Jeho množství ovlivňuje délka fermentace, použité mikroorganismy i podmínky skladování. U domácí kombuchy ho bez laboratorního měření nelze přesně určit, ale snadno může vystoupat na jedno až tři procenta. To už je hodnota odpovídající slabšímu pivu či cideru. Nakyslá chuť navíc neprozradí, kolik alkoholu nápoj obsahuje.
Opatrnost terapeutka doporučuje zejména těhotným ženám, kojícím matkám, malým dětem a lidem s výrazně oslabenou imunitou. U domácí výroby hraje důležitou roli také hygiena, protože nesprávný postup může vést ke kontaminaci nápoje nežádoucími mikroorganismy.
Má smysl ji pít?
Pokud vám kombucha chutná, můžete si ji dopřát jako součást pestrého jídelníčku. Nečekejte ale, že sama vyřeší zažívací potíže nebo zásadně zlepší střevní mikrobiom. Pro taková tvrzení zatím nemáme dost kvalitních důkazů.
Při nákupu sledujte obsah cukru, u domácí výroby dbejte na hygienu a počítejte s proměnlivým obsahem alkoholu. Kombucha může být příjemným zpestřením jídelníčku, její pověst mimořádně zdravého nápoje však věda zatím nepotvrdila.
Zdroj: autorský článek
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