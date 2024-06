P&G zavádí nový dodavatelský řetězec, který je efektivnější i udržitelnější

Společnost P&G zahájila ve spolupráci se společností HOPI DC Strančice testování nového konceptu dodavatelské řetězce.

Ten spočívá v zavedení systému hybrid dead-pile loading během tras do Střední Evropy a Střední Asie. Přeprava na těchto trasách je mimořádně náročná a dlouhá, a proto bylo třeba zvážit takový přístup, který bude šetrný k přírodnímu prostředí. Tento inovativní projekt je tak zaměřen na výrazné snížení emisí výfukových plynů a CO 2 .

Hybrid loading, který kombinuje různé způsoby přepravy a optimalizuje prostorové využití zboží, představuje průlomovou změnu v logistickém procesu P&G. Cílem projektu je mimo jiné přechod ze smíšených palet na hybrid dead-pile loading a zvýšení míry naplnění vozidel na zákaznických linkách do Mongolska, Gruzie a Ázerbájdžánu. Pokud dojde také ke snížení počtu nákladů o zhruba 99 cest za rok, uspoří se tím téměř 500 000 kilometrů cesty. Tento projekt je tak důležitým krokem k dosažení udržitelnější budoucnosti.

Projekt má za sebou 4 úspěšné testy. Budoucí cíle projektu jsou především úspěšné dokončení testování hybrid dead-pile loading na všech třech trasách, zavedení hybrid dead-pile loading do operační strategie DC Strančice a zavedení hybrid dead-pile loading v rámci společnosti HOPI jako standard pro úspornou dopravu do Mongolska, Gruzie a Ázerbájdžánu.

"Jsme nadšeni z možností, které nám nový dodavatelský řetězec přináší," říká Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace ve společnosti Procter & Gamble. "Hybrid dead-pile loading na trasách do Střední Asie nám nejen umožňuje efektivněji řídit naše logistické operace, ale také významně přispívá k našemu cíli snížit emise CO 2 až o 510 tun. Tento projekt je tak dalším krokem v našem závazku k udržitelnosti a jsme hrdí na to, že můžeme přispět k ochraně životního prostředí," dodává.

Nový dodavatelský plán je součástí širší strategie společnosti P&G zaměřené na inovace a udržitelnost v celém dodavatelském řetězci. Společnost očekává další pozitivní výsledky testování a nadále plánuje rozvoj inovací v dodavatelském řetězci, který zefektivní proces převozu zboží od továrny až ke spotřebiteli.