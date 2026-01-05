Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Heparinový vrah, který šokoval celé Česko. Jak Petr Zelenka zabíjel na ARO

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Psal se rok 2006 a v Havlíčkově Brodě pacienti na ARO náhle masivně krváceli a umírali. Po čase primář odhalil vzorec, který vedl k vedoucímu směny Petru Zelenkovi – zdravotníkovi, jenž zneužil heparin jako smrtící zbraň. Co ho pohánělo a jak dlouho mohl vraždit v systému, který si ničeho nevšiml? V lednu 2008 s ním začal soudní proces.

Vraždil tam, kde měl zachraňovat

Petr Zelenka u Vrchního soudu v Praze, 11. června 2008. Soud potvrdil doživotní trest za sedm vražd a deset pokusů o vraždu pacientů heparinem
Petr Zelenka u Vrchního soudu v Praze, 11. června 2008. Soud potvrdil doživotní trest za sedm vražd a deset pokusů o vraždu pacientů heparinem

V létě roku 2006 se v Havlíčkově Brodě stalo něco, co otřáslo celou Českou republikou. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice začali pacienti umírat podivným způsobem – masivně krváceli a jejich stav se rychle zhoršoval, a to i přes veškerou péči lékařů. Nejprve to vypadalo jako série nešťastných náhod, možná i pochybení celého personálu. Pravda byla ale mnohem temnější.

Za úmrtími nestála chyba ani špatný lékařský úsudek. Byl to záměr. Zdravotník Petr Zelenka systematicky podával pacientům nadměrné dávky heparinu - léku, který má zabraňovat srážení krve. A tak se muž, který měl zachraňovat životy, proměnil v tichého vraha - a jeho případ se stal jedním z nejznepokojivějších v české kriminální historii.

