Psal se rok 2006 a v Havlíčkově Brodě pacienti na ARO náhle masivně krváceli a umírali. Po čase primář odhalil vzorec, který vedl k vedoucímu směny Petru Zelenkovi – zdravotníkovi, jenž zneužil heparin jako smrtící zbraň. Co ho pohánělo a jak dlouho mohl vraždit v systému, který si ničeho nevšiml? V lednu 2008 s ním začal soudní proces.
Vraždil tam, kde měl zachraňovat
V létě roku 2006 se v Havlíčkově Brodě stalo něco, co otřáslo celou Českou republikou. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice začali pacienti umírat podivným způsobem – masivně krváceli a jejich stav se rychle zhoršoval, a to i přes veškerou péči lékařů. Nejprve to vypadalo jako série nešťastných náhod, možná i pochybení celého personálu. Pravda byla ale mnohem temnější.
Za úmrtími nestála chyba ani špatný lékařský úsudek. Byl to záměr. Zdravotník Petr Zelenka systematicky podával pacientům nadměrné dávky heparinu - léku, který má zabraňovat srážení krve. A tak se muž, který měl zachraňovat životy, proměnil v tichého vraha - a jeho případ se stal jedním z nejznepokojivějších v české kriminální historii.
Vraždil tam, kde měl zachraňovat
V létě roku 2006 se v Havlíčkově Brodě stalo něco, co otřáslo celou Českou republikou. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice začali pacienti umírat podivným způsobem – masivně krváceli a jejich stav se rychle zhoršoval, a to i přes veškerou péči lékařů. Nejprve to vypadalo jako série nešťastných náhod, možná i pochybení celého personálu. Pravda byla ale mnohem temnější.
Za úmrtími nestála chyba ani špatný lékařský úsudek. Byl to záměr. Zdravotník Petr Zelenka systematicky podával pacientům nadměrné dávky heparinu - léku, který má zabraňovat srážení krve. A tak se muž, který měl zachraňovat životy, proměnil v tichého vraha - a jeho případ se stal jedním z nejznepokojivějších v české kriminální historii.
Nestabilitu vystřídal paradox
Zelenka se narodil 27. února 1976 v Jihlavě jako prvorozený syn středoškolsky vzdělaných rodičů. Po dokončení střední zemědělské školy se rozhodl pro neobvyklou změnu a vystudoval záchranářskou nástavbu v Brně. Jeho profesní život byl ale od začátku nestabilní – opakovaně střídal zaměstnání ve zdravotnictví a propouštěli ho kvůli nespolehlivosti a neomluvené absenci.
Přelom nastal v roce 1998, kdy nastoupil na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Během sedmi let si zde doplnil vzdělání. V roce 2005 odmaturoval jako všeobecná zdravotní sestra, přičemž začátkem roku 2006 se stal vedoucím sesterských směn. Tato pozice mu poskytla nebývalý přístup k pacientům a lékům. A paradoxně právě v době, kdy dosáhl vrcholu své kariéry, začal jeho osobní svět upadat do chaosu.
Frustraci zapíjel alkoholem
Cítil totiž profesní vyhoření, jeho životní partner byl často pryč kvůli nové práci a on začal propadat pocitům hluboké osamělosti. A když se rozhodl svěřit rodičům se svou homosexuální orientací, otec reagoval s velkými obtížemi a jejich vztah se ochladil.
Frustraci začal tak utápět v alkoholu, který jeho psychický stav jen zhoršoval. Po požití byl buď plačtivý a sklíčený, nebo propadal agresivním výbuchům, při nichž ničil nábytek a zařízení bytu. A tak v květnu 2006, kdy jeho psychický stav dosáhl kritického bodu, poprvé sáhl po stříkačce naplněné heparinem.
První pokus nevyšel
Prvního pokusu o vraždu se dopustil na muži, který byl upoutaný na lůžko. Podal mu heparin třikrát po pěti mililitrech, ale on nečekaně přežil. Jeho první skutečnou obětí se tak stal osmašedesátiletý pacient, kterému podal smrtící dávku hned dvakrát.
Zelenka si vypracoval chladnokrevnou metodiku - vybíral si pacienty v bezvědomí nebo umělém spánku, kteří nemohli volat o pomoc ani si všimnout jeho přítomnosti. A heparin jim aplikoval vždy ke konci své směny, aby závažné komplikace nastaly až poté, co už odešel domů a o pacienty se staral jiný tým.
Na snímku: Petr Zelenka jako ošetřovatel na oddělení ARO nemocnice Havlíčkův Brod, archivní snímek.
Smrt mezi běžným chaosem
A prostředí, kde působil, jeho šíleným praktikám nahrávalo. Na anesteziologicko-resuscitační oddělení totiž smrt nebyla neobvyklá - komplikace a úmrtí vážně nemocných pacientů patřily k denní realitě, což Zelenkovi umožnilo maskovat činy po dlouhou dobu. Podivná úmrtí sice začala vzbuzovat pozornost, ale trvalo měsíce, než vyšetřování vedlo přímo k němu - jak později uvedly soudní dokumenty. Kolegové ho totiž vnímali jako pečlivého, milého a relativně oblíbeného člověka, a nikdo z nich by tak nehádal, že by mohl být schopen vážného zločinu.
Jako vedoucí sesterské směny měl přístup ke všem šesti pacientům na oddělení ARO současně. Podle rekonstrukce mu aplikace smrtící dávky heparinu zabírala pouhých deset až patnáct vteřin – stačilo vytáhnout připravenou stříkačku z kapsy a píchnout ji do již zajištěného žilního vstupu pacienta. A tak se běžný provoz oddělení stal jeho lovištěm.
Viníka odhalil primář
Zelenkovu hru se smrtí nakonec zastavil primář Pavel Longin, který si začal všímat znepokojivého vzorce – abnormálně vysoký počet pacientů umíral na masivní vnitřní krvácení bez jasného medicínského vysvětlení. Proto začal systematicky analyzovat data, dokumentovat případy a hledat spojitosti. Zpočátku se zdálo, že problém spočívá v nesprávném dávkování heparinu nebo v chybné koncentraci léku. Průlom přišel až v září 2006, kdy si nechal zpracovat podrobné srovnání rozpisů služeb personálu s časovými údaji nevysvětlitelných krvácení pacientů.
Z celkových čtyřiceti případů bylo ve dvaceti třech prokázáno podání heparinu – a ve všech těchto dvaceti třech měl službu právě Petr Zelenka. Ještě přesvědčivější bylo, že úmrtí záhadně ustala přesně během tří týdnů, kdy měl Zelenka dovolenou. Pro zkušeného lékaře to bylo devastující zjištění – jeden z jeho vlastních lidí systematicky vraždil svěřené pacienty. A tak s touto evidencí Longin v září 2006 šel za vedením nemocnice.
Příliš dlouhé váhání
Reakce nemocnice a policie na Longinova zjištění ale byla později ostře kritizována. Nemocnice totiž Zelenku propustila 26. září 2006, ale trestní oznámení podala až v polovině října - a policie podezřelého zadržela až 1. prosince, kdy pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice v Jihlavě. Během této prodlevy nebyly orgány činné v trestním řízení obviněny, nicméně postup byl prověřován inspekcí.
Kauza měla dalekosáhlé důsledky – vedla k personálním změnám a širší debatě o bezpečnosti pacientů. Tehdejší ředitel nemocnice Josef Pejchl byl odvolán a odsouzen k podmínce za neoznámení - avšak odvolací soud v říjnu 2008 trest zrušil a Pejchla zprostil viny.
Konec noční můry
Časně ráno 1. prosince 2006 policie zadržela Zelenku přímo na jeho novém pracovišti. Podle médií kladl odpor, proto ho policisté spoutali na zemi přímo před personálem.
V přípravném řízení se pak ke skutkům doznal a uvedl, že ho náhle přepadly impulsy k zabíjení, slyšel vnitřní hlas, který mu kázal: „Dej jim to“ a přiznal, že ho tato práce bavila. Později však svou výpověď změnil a tvrdil, že heparin podal jen pěti lidem a že policie si jeho přiznání vynutila. Znalecké posudky nicméně neprokázaly duševní chorobu a potvrdily jeho příčetnost.
Šokující motiv
Obžaloba proti Petru Zelenkovi byla podána 30. listopadu 2007 Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové a soudní přelíčení začalo 22. ledna 2008. Jeden měsíc poté, 21. února 2008, jej trestním senátem Krajského soudu v Hradci Králové předseda Jiří Vacek odsoudil k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Vrchní soud v Praze v červnu 2008 pak rozsudek potvrdil, Nejvyšší soud v roce 2009 odmítl dovolání a Ústavní soud v listopadu téhož roku zamítl ústavní stížnost.
A co ho k zabíjení heparinem vlastně vedlo? Podle soudních znalců byla motivem Zelenkova jednání touha po vzrušení z krizových situací a radost ze zmatku lékařů, kteří nevěděli, co se děje. Těšilo ho, že jedině on věděl, čím je způsobeno závažné zhoršení stavu pacienta, a zejména selhání doktorů. Soudní znalci ho pak popsali jako osobnost charakterově vadnou, citově chladnou a emocionálně nezralou.
Stopy v české kultuře a změny v systému
Případ z roku 2006 výrazně otřásl důvěrou české veřejnosti v bezpečnost nemocniční péče a vedl k rozsáhlým změnám v protokolech pro podávání rizikových léčiv, přičemž po celé zemi nemocnice přehodnotily postupy při aplikaci heparinu. Kauza však zanechala výraznou stopu i v české kultuře. Jihlavský psychiatr Miroslav Skačáni napsal v roce 2007 román Vraždy ze závisti, který se stal literární předlohou pro film s názvem Hodinu nevíš režiséra Dana Svátka uvedený v roce 2009.
Na videu: Teaser k filmu Hodinu nevíš (2009), volně inspirovanému případem heparinového vraha Petra Zelenky; adaptace románu Vraždy ze závisti Miroslava Skačániho.
Otec mu stále věří
Možnost podmíněného propuštění má nejdříve v roce 2038, tedy po třiceti letech věznění. Policie však později zjistila, že má podle všeho na svědomí ještě další tři vraždy a jeden pokus. Tyto případy se ale u soudu neprojednávaly - a to vzhledem k již uloženému doživotnímu trestu.
Po nějakou dobu Zelenka ve vězení prý často plakal, trpěl depresemi a věnoval se luštění křížovek a pěstování vlastní zahrádky se zeleninou a bylinkami. Jeho otec ho pravidelně navštěvuje a dodnes věří v synovu nevinu.
ŽIVĚBabiš: Okamura v novoročním projevu mluvil ke svým, možná chtěl získat i voliče Stačilo!
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). "Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo (do Sněmovny)," řekl Babiš.
Parádní nástup Čechů do United Cupu. Menšík složil světovou dvanáctku
Čeští tenisté porazili v úvodu United Cupu smíšených týmů Norsko 3:0 na zápasy a vykročili ve skupině D za postupem do čtvrtfinále.
Kanaďan vrazil do skály, jinému se vymstilo gesto. A znovu zněl Antošův vítězný smích
Ze soubojů hokejových juniorů Česka a Kanady vyklíčila v posledních letech pořádná rivalita. Její další díl napsalo noční semifinále mistrovství světa v Minnesotě, které po strhujícím průběhu a výhře 6:4 ovládli Češi. Podívejte se na sestřih zápasu a vybrané reakce ze sociální sítě X.
Česko čekají ledové dny, na Kvildě bylo přes 30 pod nulou. Na víkend se ale oteplí
V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.