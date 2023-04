Petr Chládek z JICu: Podnikatelští lídři jsou solí i nadějí společnosti

Rozhovor o inovacích a startupech s ředitelem inovační agentury JIC Petrem Chládkem.

Jaké dopady má podpora inovací na region?

Podporované firmy jsou inovativní, míří na zahraniční trhy. Díky tomu mohou své lidi dobře zaplatit. V první řadě je to tedy vytváření nových, dobře placených pracovních míst. A protože se - alespoň do určité chvíle - jedná o místně vlastněné firmy, kumuluje se zde kapitál. Firmy tu platí daně, česká ekonomika tak bohatne.

Roste také nová generace podnikatelských lídrů?

To je velmi důležitý aspekt. Jsou to lídři, kteří si osvojují nové dovednosti. Učí se, jak postavit firmu a prorazit do světa. V tomto ohledu má česká společnost z dob komunismu hendikep. Efekt sněhové koule funguje: čím více lídrů tady bude, tím více firem vznikne. A tím více dobře placených míst.

Existují i symbolické dopady?

Určitě demokratičnost. Podnikatelští lídři mají přirozeně velký dopad na daný region. Jsou schopní sponzorovat nejrůznější oblasti, hovořit o věcech veřejných a občansky se angažovat. Mají kapitál, mají sílu a potřebné sebevědomí. Často říkám, že podnikatelé jsou solí společností. Postarají se o sebe - a zároveň vytváří prostor pro ostatní.

Podporu přesto získávají i projekty, které nakonec nemusí dosáhnout globálního úspěchu. Dává to i tak smysl?

Zkušenosti a výsledky zahraničních regionů, které začaly dávno před námi, ukazují, že ano. I když globálního úspěchu dosáhne jen jeden ze sta, vyplatí se to. Náš nejúspěšnější klient - firma Kiwi.com - měla loni obrat 50 miliard a zaměstnává přes tisíc lidí. Víme, jaká je průměrná mzda, takže si můžeme spočítat, kolik Kiwi.com zaplatí jen na dani ze mzdy. Dobře placení lidé pak také roztáčí ekonomická kola v daném regionu.

Roli hrají asi i univerzity. Proč ale nevzniká v Brně více než 1 až 2 univerzitní spin-offy ročně?

Nejspíš je to pořád kulturně podmíněné. Zároveň jsou tu legislativní bariéry. Cesta však vede i přes studentské projekty, u kterých není zpravidla třeba vypořádávat vlastnictví. Podnikavost u studentů proto podporujeme dlouhodobě - a s radostí sledujeme jejich úspěch. Mladí lidé zakládají firmy, které mají potenciál dobýt globální trh.

Inovační agentura JIC letos slaví 20 let. Jak se za tu dobu podpora inovací změnila?

Především se změnil náhled společnosti na podnikání jako takové. Před dvaceti lety chtěla postavit globální firmu jen hrstka bláznů. Když dnes rozjíždíte startup, většinou už očekáváte, že bude mít globální dopad. A to je asi ta největší - a velmi pozitivní - změna.

A jak to bude za dalších 20 let?

Já bych si přál, aby tady bylo 20-30 globálních firem, firem světového kalibru. Možná už nám běhají po chodbě, ani to třeba nevíme.

Co je pro to zapotřebí?

Vydržet. Být stále lepší. A motivovat lidi, aby přemýšleli hned od začátku globálně. Aby dělali globální byznys, který řeší problémy hýbající celým světem. Podnikání je nejlepší způsob, jak tyto problémy řešit. A co je lepší než představa, že jsem schopen prostřednictvím firmy z Brna řešit problém milionům dalších lidí ve světě? A JIC je tu od toho, aby vás v tom podpořil.