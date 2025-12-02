Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Pět milionů na vzdělání dětí i dospělých v bezpečném pohybu na internetu a práci s AI

před 7 hodinami
Digitální vzdělání je dnes klíčové. Pomozte škole ve svém okolí získat grant od Nadace O2.
Workshop v rámci projektu O2 Chytrá škola
Workshop v rámci projektu O2 Chytrá škola | Foto: ZŠ Kostelní Lhota

Digitální technologie jsou dnes běžnou součástí života, ale jejich vliv rychle sílí. Češi tráví průměrně na mobilu přes tři hodiny denně, děti a mladí lidé až šest, a podle výzkumu O2 se jejich digitální zdraví nadále zhoršuje. Potřeba učit se bezpečně fungovat online je proto naléhavější než kdy dřív.

Nadace O2 proto spouští další ročník grantu O2 Chytrá škola, v němž rozdělí pět milionů korun na projekty podporující bezpečné a smysluplné využívání technologií nebo práci s umělou inteligencí. Základní školy mohou žádat až o 100 000 Kč na vzdělávací aktivity pro děti, rodiče i učitele.

"Právě školy hrají v rozvoji digitálních kompetencí klíčovou roli, proto v Nadaci O2 dlouhodobě podporujeme jejich vzdělávací aktivity prostřednictvím programu O2 Chytrá škola. A už tradičně spouštíme pro základní školy další ročník našeho grantového programu. Pomáháme tak rozvíjet potřebné kompetence a získávat praktické nástroje pro výuku i život v online světě," říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2. 

Od spuštění pilotního ročníku grantového programu rozdělila Nadace O2 už téměř 30 milionů korun mezi 303 základních škol po celé republice. Díky tomu se do aktivit zapojilo přes 130 tisíc dětí, pedagogů i rodičů.

S čím může grant škole pomoci?

Nadace O2 mezi žadatele rozdělí celkem 5 milionů korun, přičemž jednotlivé školy mohou získat až 100 000 Kč. O grant mohou požádat všechny základní školy v České republice bez ohledu na zřizovatele nebo velikost. Jedinou podmínkou je, že nelze podporu z programu získat opakovaně. Žádosti je možné podávat do 31. prosince 2025.

Zapojte i vy základní školu ve svém okolí do grantu O2 Chytrá škola
Zapojte i vy základní školu ve svém okolí do grantu O2 Chytrá škola | Foto: Nadace O2

Grant mohou školy využít na celou škálu aktivit - od workshopů, školení a tvorby výukových materiálů až po nákup pomůcek či úhradu části provozních nákladů. Podporu lze využít na projekty zaměřené na AI, kyberbezpečnost, digitální závislosti nebo třeba bodyshaming. Školy mohou do realizace zapojit i externí organizace z doporučeného seznamu na webu O2 Chytrá škola.

Kromě finanční podpory na jednotlivá školení a náklady spojené s realizací projektu nabízí program i inspiraci, metodickou pomoc, tipy do výuky a odborné materiály. Na vzdělávacím portálu najdou učitelé, rodiče i žáci desítky videí, her, testů a vzdělávacích materiálů, které pomáhají rozvíjet mediální a digitální gramotnost.

Jak o finance zažádat?

Je to jednoduché. Stačí vyplnit online přihlášku na webu O2 Chytrá škola. Do formuláře doplníte základní informace o škole, popíšete svůj projekt, rozpočet a plánované aktivity. Než se ale pustíte do psaní, zkuste si položit otázku: Co naše škola opravdu potřebuje? Objevuje se u vás kyberšikana, digitální závislost nebo nejistota v práci s umělou inteligencí? Možná právě z toho může vzniknout skvělý projektový záměr, který pomůže dětem i učitelům.

Pozorně si také přečtěte podrobná pravidla grantu.

Žádosti o grant mohou školy podávat až do 31. prosince 2025. Projekty pak budou probíhat od března do listopadu 2026. Všechny informace o výzvě, harmonogramu a podmínkách najdete TADY.



 
