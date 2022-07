Pět let fotila zbytečnosti, které našla doma. Zjistila, že za ně dala miliony

Poté, co se rozvedla a pojedenácté v životě se přestěhovala, dostala belgická fotografka Barbara Iweinsová nezvyklý nápad. Rozhodla se zdokumentovat všechny věci ve své domácnosti - od kostek stavebnice Lego přes dálkové ovladače až po staré klíčenky. Díky uměleckému projektu si uvědomila, že má sklon hromadit velké množství zbytečností.

Zachycováním zdánlivě nevýznamných předmětů strávila Barbara Iweinsová skoro pět let a pořídila celkem 12 795 snímků. Nechybí na nich ani natolik intimní věci jako vibrátor nebo otisk čelistí z vyšetření u zubaře. Fotografka totiž chtěla jít proti současnému trendu sociálních sítí, na kterých lidé pečlivě vybírají, co zveřejní a co ne. Píše o tom zpravodajský web stanice CNN.

"Všichni se dnes snažíme sami sebe chránit a sdílet se světem idealizovanou verzi svých životů. Právě proto jsem chtěla být autentická a ukázat všechno," vysvětlila Iweinsová. Aby se v záplavě fotografií, které jsou nyní k vidění na festivalu Rencontres d'Arles, vyznala, roztřídila je podle toho, jaké mají zaznamenané předměty barvu, z jakého jsou materiálu a jak často je používala.

Pořádek ve skříni i v hlavě

Při svém pečlivém zkoumání šuplíků a poliček mimo jiné zjistila, že pětinu svých knížek doteď nečetla a 90 procent kabelů k elektronickým zařízením nikdy nepoužila. Také ji překvapilo, kolik doma našla hřebenů na vlasy. "V jednom kuse je ztrácím, a tak pořád kupuju nové, což ostatně dělám i s dalšími věcmi," svěřila se fotografka.

Projekt ji podle jejích slov přiměl zamyslet se nad svým materialistickým chováním i nad konzumní povahou celé západní společnosti. Odhaduje, že za předměty ve své domácnosti dohromady zaplatila přes 121 tisíc euro (skoro tři miliony korun). Jen ke zlomku z nich přitom chová citové pouto, takže si uvědomila, jak moc je posedlá hromaděním zbytečností.

"Je to trochu smutné, ale vlastnictví velkého množství věcí mi dodává pocit jistoty a bezpečí. I když jsem ale neurotický shromažďovač, nejsem zároveň žádný chamtivec. Pravidelně se spousty věcí zbavuju, a když jdu nakupovat, nijak to nepřeháním. Myslím, že jsem v tomto ohledu docela normální," zdůraznila Iweinsová.

Fotografování věcí, které si během svého života pořídila, se pro ni stalo také terapií. Dokázala se díky tomu lépe vyrovnat nejen s rozvodem, ale i se smrtí svého pozdějšího partnera. "Tím, že jsem si každý den vyhradila určitý počet hodin, kdy jsem se věnovala jenom svému projektu, udělala jsem si nakonec pořádek jak ve svých věcech, tak ve své hlavě," dodala.

