Peníze na cestách: Výměna peněz v klidu i kreditka jako užitečný parťák v zahraničí

Jen na dovolenou do Chorvatska vyrazilo v roce 2019 zhruba 800 tisíc Čechů. I když letos počet cest do zahraničí značně poklesne, možná se přeci jen za hranice chystáte – ať už na jednodenní výlet nebo na nákupy.

A i na tak krátkou dobu se vyplatí vědět, jak v zahraničí platit, proč s sebou mít finanční rezervu a kdy vám v cizině přijde vhod kreditní karta. Buďte tedy při cestování opatrní nejen sami na sebe, ale také své finance.

Kde si vyměnit peníze na dovolenou?

Než se vydáte za hranice, čeká vás nejspíš výměna peněz. I když toho už hodně zaplatíte platební kartou, anebo si můžete vybrat až přímo na místě ze zahraničního bankomatu, minimálně drobné kapesné na toaletu, osvěžení na letišti nebo jízdné autobusem do hotelu se vždycky hodí.

Před samotnou směnou se podívejte na kurzy ČNB. Ty vám pomohou v orientaci a určení, které nabídky směnáren jsou relativně výhodné a které nikoli. Mimochodem, věděli jste, že 33 % lidí řeší výměnu peněz na poslední chvíli? Snadno se tak stane, že peníze mění při cestě na letiště v nejbližší směnárně s opravdu nevýhodným kurzem.

Podle průzkumu České bankovní asociace si 48 % lidí peníze na dovolenou mění právě ve směnárně. K 1. dubnu 2019 sice vstoupila v platnost novela o směnárenské činnosti, která mnoho nekalých praktik směnáren zakázala, ale zvláště v centrech velkých měst pořád můžete narazit na směnárny, jejichž praktiky jsou na hraně. Proto je lepší vyměnit si peníze na cestu u banky. Ta vám totiž pravděpodobně nabídne kurz podobný aktuálnímu kurzu ČNB. Pozor si dejte jen na případné bankovní poplatky.

Výběr z bankomatu v zahraničí: Opatrnost se vyplácí

Ještě před cestou si zjistěte, jestli a jak má vaše banka zpoplatněné výběry z bankomatů v cizích zemích. Některé umožňují například jeden bezplatný výběr, u jiných jsou zahraniční výběry zdarma všechny. Nicméně jsou i banky, které si účtují třeba i 50 Kč nebo 100 Kč. Ještě dražší bývají výběry z bankomatů pomocí kreditní karty.

Poplatky jsou ale jen jedna z věcí, na které je potřeba při výběru z bankomatu v zahraničí dávat pozor. Jaké jsou ty další?

Vybírejte z bankomatů, které jsou na střeženém místě: Obchody, nákupní centra, banky, hlavní třídy, náměstí. To všechno jsou místa, které jsou ve většině případů hlídaná, a tudíž bezpečná pro výběr.

Obchody, nákupní centra, banky, hlavní třídy, náměstí. To všechno jsou místa, které jsou ve většině případů hlídaná, a tudíž bezpečná pro výběr. Dejte si pozor na takzvanou dynamickou konverzi (DCC): Většina bankomatů (ale i platebních terminálů) v zahraničí se vás zeptá, podle jakého kurzu má přepočítat peníze, které si vyberete. Zvolíte-li takzvanou dynamickou konverzi, sice okamžitě vidíte, kolik to dělá v českých korunách, ALE tento kurz zpravidla bývá méně výhodný než druhá varianta - přepočet ve vaší bance. Ostatně, od dubna 2020 musí bankomat ukázat i odchylku od středového kurzu Evropské centrální banky.

Kreditní karta: Proč je dobré mít ji s sebou?

Kartou na dovolené platí 74 % Čechů. Většina z nich však využívá stejnou kartu, kterou platí i doma, nejčastěji pak kartu debetní. Speciální kartu určenou na cestování má jen 9 % Čechů. Platit svou běžnou kartou je riziko, protože nikdy nevíte, kdy může být zneužita.

Ideálním řešením je kreditní karta. Proč? Zkrátka proto, že peníze na ní jsou banky a ne vaše. A pokud jste při běžném platebním styku zásadním způsobem neporušili pravidla bezpečného zacházení s kartou, měla by jít škoda zpravidla na vrub banky. V případě krádeže karty (kreditní, ale i debetní) řeší tyto situace pojištění. Kreditka vás také může zachránit v nečekaných situacích, které vyžadují další finanční výdaje.

Platba kreditní kartou také může být jedním z nejvýhodnějších způsobů placení v zahraničí. Například kreditka od Hello bank! přepočítává platby v zahraničí podle středového kurzu České národní banky - jde tedy o jednu z nejvýhodnějších karet pro platby v zahraničí.

Pozor na to, že o kreditní kartu si musíte zažádat a banka následně vyhodnotí, jestli vám ji vydá - jde de facto o typ úvěru, který si u banky berete. Peníze si tedy půjčujete, pokud je ale stihnete vrátit v bezúročném období, neplatíte nic navíc a na kartu vracíte jen to, co jste si půjčili.

Kreditka je bezpečná volba, jak platit v zahraničí, aniž byste u sebe museli nosit velký obnos peněz. Některé zahraniční půjčovny aut nebo hotely pak při platbách akceptují pouze kreditky. I to je dobré dopředu zjistit a kreditní kartu si případně zařídit.