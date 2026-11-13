Před 66 miliony let smetl dopad obřího asteroidu třetinu všech druhů včetně většiny dinosaurů. Krokodýli ale globální zkázu ustáli a po Zemi chodí už přes 240 milionů let. Podle nové studie jim nepomohla jen schopnost vydržet bez jídla přes rok nebo přezimovat v mrazech, ale hlavně to, že se nikdy nevzdálili z teplých pásem.
Krokodýli, aligátoři, kajmani či gaviálové přežili následky dopadu obřího vesmírného tělesa především proto, že se po celou svou historii zarputile drželi v teplých klimatických podmínkách. Ukazuje to nová studie, o níž informovala agentura Reuters. Kromě věrnosti teplu jim pomohla i mimořádně odolná fyziologie – jak poznamenala samotná agentura, jde zkrátka o „pěkně drsnou bandu plazů“.
Rozsáhlá environmentální katastrofa, zapříčiněná dopadem masivního vesmírného tělesa na poloostrov Yucatán v oblasti dnešního Mexika, před 66 miliony let vyhladila třetinu tehdejších druhů, včetně většiny dinosaurů. Z dinosaurů přežila pouze vývojová linie, z níž se vyvinuli dnešní ptáci.
Zůstali v teple
Podle belgické studie z roku 2023 se po dopadu do atmosféry zvedlo nezměrné množství prachu, které tam mohlo zůstat i 15 let. Prach mohl blokovat sluneční paprsky, zastavit fotosyntézu až na dva roky a přispět k celkovému ochlazení planety až o 15 stupňů Celsia. Krokodýli, kteří na rozdíl od jiných živočichů nikdy neměli tendenci se rozšiřovat mimo teplá podnebí, však přežili.
„Než aby se postupně adaptovali na nové klimatické podmínky, raději následovali vhodná prostředí, která se geograficky měnila. V teplejších obdobích se vydávali směrem k pólům. V chladnějších se zase stahovali zpátky k rovníku,“ řekl paleontolog z University College v Londýně Alfio Alessandro Chiarenza s tím, že krokodýli nějakou dobu obývali dokonce i Antarktidu.
V tropických a subtropických oblastech se podle něj ve všech simulacích následků dopadu meteoritu, kromě těch nejextrémnějších, zachovaly pro krokodýly vhodné životní podmínky.
Hibernují, když je nejhůř
Krokodýli mají i další vlastnosti, které jim mohly být v přežití pravěké katastrofy nápomocné. Jsou studenokrevní, a mají tedy oproti teplokrevným tvorům výhodu například v tom, že se nepotřebují tak často krmit. Někteří jsou schopní vydržet bez jídla i více než rok. Při ochlazení jsou také schopní upadnout do stavu podobného hibernaci, díky čemuž mohou přežít kruté mrazy.
„To se může stát významnou výhodou, když se potrava stane vzácnou. Krokodýli dokážou přežít delší dobu bez krmení,“ řekl Chiarenza. „Ale i když zvíře dokáže přežít dlouhodobé hladovění, stále potřebuje podmínky prostředí, které zůstávají v jeho fyziologických mezích.“
I přesto jsou dnešní krokodýli podle Chiarenzy jen zlomkem různorodé evoluční skupiny, kterou kdysi bývali. Uvedl, že za svou historii zastávali v přírodě téměř všechny ekologické role. Byli například vrcholovými predátory i býložravci. Žili na souši i v oceánech. Byli i tací, kteří se živili měkkýši. V dobách dinosaurů existoval druh, který dorůstal až do délky 12 metrů a svou tělesnou hmotou tak konkuroval obávanému Tyrannosauru rexovi.
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