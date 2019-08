Pejskaři žijí zdravěji a méně váží. Mazlíčci vás chrání i před infarktem, tvrdí vědci

Autoři výzkumu dospěli k závěrům, že majitelé psů oproti lidem bez domácích mazlíčků více cvičí, méně často trpí cukrovkou a více vydělávají. Špatně na tom nejsou ale ani ti, kterým dělá společnost kočka, papoušek nebo jakékoli jiné domácí zvíře.

Životní styl pejskařů bývá podle výzkumníků zdaleka nejpříznivější a proměnné jako věk, pohlaví nebo stupeň vzdělání při tom nehrají roli.

"U těchto lidí jsme zaznamenali nejvyšší míru fyzické aktivity, vyváženější stravu a hladinu cukru v krvi na ideální úrovni," uvedla pro britský deník The Telegraph vedoucí výzkumného týmu Andrea Maugeriová z Katánijské univerzity na Sicílii.

Autoři studie zkoumali celkem 1769 lidí, z nichž 42 procent tvořili majitelé domácích zvířat. Ani jeden z respondentů zatím neprodělal infarkt a výzkumníci brali v potaz jejich index tělesné hmotnosti, způsob stravování, fyzickou aktivitu, kouření, krevní tlak, hladinu cukru a cholesterol.

Zatímco mezi pejskaři bylo jen 29 procent obézních lidí, mezi vlastníky jiných mazlíčků bylo obézních 37 procent. Ve skupině zkoumaných bez domácího zvířete pak bylo se zásadní nadváhou o pět procent méně.

Pejskaři v průměru vážili 75,6 kilogramu, zatímco lidé bez psa 76,8 kilogramu. Vlastníci psů dosahovali také o bod lepšího skóre činnosti srdce.

Mezinárodní studie je vůbec první, která prokázala spojitost mezi vlastnictvím psa a nižším rizikem srdečních potíží. "Lidé by měli zvážit zakoupení domácího mazlíčka nebo záchranu nějakého zvířete z útulku jako prevenci předcházení kardiovaskulárním chorobám. Soužití se zvířetem totiž zjevně může vést k aktivnějšímu životnímu stylu," vyzdvihla doktorka Maugeriová.

Podle výzkumníka z Kliniky Mayo v Minnesotě navíc pes pomáhá snižovat pravděpodobnost duševních onemocnění. "Pes podle jiných studií pomáhá také zlepšovat duševní zdraví a snižovat pocity sociálního odloučení, což jsou další rizikové faktory přispívající k infarktům," doplnil Francisco Lopez-Jimenez z Kliniky Mayo, který se na studii rovněž podílel.

Video: Prase umí šikanovat celou rodinu, byt po jeho řádění nepoznáte, ale změnilo mi život, říká Vaštová