Nikde mě nehledejte, jsem ve vás. Rodina Libuše Šafránkové zveřejnila parte

Rodina herečky Libuše Šafránkové zveřejnila parte s citátem fotografa Františka Drtikola: "Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás...". Parte potvrzuje, že společné veřejné rozloučení se uskuteční 25. června v kostele sv. Anežky České na pražském Spořilově. Zádušní mše a uložení do hrobu pak proběhne 2. července ve Šlapanicích u Brna.

Citát, uvedený u černobílé fotografie na parte, vychází z lásky fotografa Františka Drtikola k východním filozofiím a náboženstvím.

Libuše Šafránková zemřela minulý týden ve věku 68 let. "Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila," uvedl už dříve k volbě místa a charakteru posledního rozloučení syn herečky Josef Abrhám mladší.

Zádušní mše a uložení na hřbitově se uskuteční o týden později - 2. července v jejích rodných Šlapanicích u Brna.

"Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, poděkovat," uvedl hereččin syn.