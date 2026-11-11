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Magazín

Párky s menším množstvím masa. Inspekce zachytila v Lidlu hned dva druhy

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Párky patří k nejrychlejším večeřím, jaké znáte, a málokdo u nich zkoumá složení. Inspektoři ale v jednom řetězci zachytili hned dva druhy, ve kterých bylo podstatně méně masa, než slibovala etiketa. O které výrobky jde?

Dvoje párky privátních značek Lidlu koupené nezávisle na sobě v různých obchodech měly problém s kvalitou – obsahují méně masa, než deklarují na obalu. Ilustrační foto
Dvoje párky privátních značek Lidlu koupené nezávisle na sobě v různých obchodech měly problém s kvalitou – obsahují méně masa, než deklarují na obalu. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Mehes Daniel
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Vídeňské i kuřecí párky značky Pikok, kterou prodává Lidl, obsahovaly podstatně méně masa, než uváděl obal.

Zjistili to inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kteří oba výrobky odebrali 10. 9. 2026 ve dvou prodejnách Lidl. Inspekce je zařadila mezi falšované potraviny.

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Jedná se o tyto výrobky:

  • Pikok Vídeňské párky 400 g odebrali inspektoři v prodejně v ulici Poříčí v Blansku. Vyrobila je česká firma Ponnath Řezničtí mistři ze Sušice a měly datum použitelnosti 7. 10. 2026.

  • Pikok Kuřecí párky 250 g inspektoři zachytili v prodejně v Hálkově ulici v Humpolci. Vyrobila je polská firma Animex Foods, šarže 3150427701, datum použitelnosti 23. 9. 2026.

Vídeňské párky Pikok obsahovaly podstatně méně masa, než je uvedeno na obalu.
Vídeňské a Kuřecí párky Pikok obsahovaly podstatně méně masa, než je uvedeno na obalu.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři

Vzhledem k datu spotřeby už konkrétní šarže ale nejsou v prodeji.

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Kolik masa výrobek obsahuje, musí výrobce uvést na obalu v procentech. U párků, šunky nebo salámů tak zákazník vidí, kolik z toho, co platí, tvoří maso a kolik voda, škroby, sůl a další přísady.

Když je masa méně, než slibuje etiketa, inspekce to nehodnotí jako zdravotní riziko, ale jako klamání zákazníka a potravinu označí za falšovanou.

Tento týden přitom portál Potraviny na pranýři, který provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, upozornil také na falšovanou slaninu z Lidlu a opakovaně se na seznamu nebezpečných potravin objevuje i zkažené kuřecí ze stejného supermarketu.

Zdroj: SZPI - kuřecí párky, vídeňské párky

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