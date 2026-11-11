Párky patří k nejrychlejším večeřím, jaké znáte, a málokdo u nich zkoumá složení. Inspektoři ale v jednom řetězci zachytili hned dva druhy, ve kterých bylo podstatně méně masa, než slibovala etiketa. O které výrobky jde?
Vídeňské i kuřecí párky značky Pikok, kterou prodává Lidl, obsahovaly podstatně méně masa, než uváděl obal.
Zjistili to inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), kteří oba výrobky odebrali 10. 9. 2026 ve dvou prodejnách Lidl. Inspekce je zařadila mezi falšované potraviny.
Jedná se o tyto výrobky:
Pikok Vídeňské párky 400 g odebrali inspektoři v prodejně v ulici Poříčí v Blansku. Vyrobila je česká firma Ponnath Řezničtí mistři ze Sušice a měly datum použitelnosti 7. 10. 2026.
Pikok Kuřecí párky 250 g inspektoři zachytili v prodejně v Hálkově ulici v Humpolci. Vyrobila je polská firma Animex Foods, šarže 3150427701, datum použitelnosti 23. 9. 2026.
Vzhledem k datu spotřeby už konkrétní šarže ale nejsou v prodeji.
Kolik masa výrobek obsahuje, musí výrobce uvést na obalu v procentech. U párků, šunky nebo salámů tak zákazník vidí, kolik z toho, co platí, tvoří maso a kolik voda, škroby, sůl a další přísady.
Když je masa méně, než slibuje etiketa, inspekce to nehodnotí jako zdravotní riziko, ale jako klamání zákazníka a potravinu označí za falšovanou.
Tento týden přitom portál Potraviny na pranýři, který provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, upozornil také na falšovanou slaninu z Lidlu a opakovaně se na seznamu nebezpečných potravin objevuje i zkažené kuřecí ze stejného supermarketu.
Zdroj: SZPI - kuřecí párky, vídeňské párky
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