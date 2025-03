Pařba ve Vegas po česku. Svatba vyjde levněji a má to vše, pochvalují si novomanželé

Zdeněk Kratochvíl

Svatba a rozlučka se svobodou v ikonickém Las Vegas? Líbánky v Hollywoodu? Novopečení manželé z Čech se rozhodli pro netradiční svatbu za mořem a jak sami říkají, jejich rozhodnutí se jim velmi vyplatilo. "Celý obřad nás vyšel na 25 tisíc korun, což bylo méně, než jsme čekali,“ popisuje Matouš Drašan. V ceně měli dopravu do kaple, fotografa, fotky, videozáznam i live stream pro rodinu.

Cesta za americkým svatebním snem však nebyla jen o samotném svatebním obřadu, ale také obsahovala rozlučku se svobodou a líbánky ve filmovém Hollywoodu. Pár si proto naplánoval pobyt v USA na celé dva týdny. "Letenky, ubytování v Las Vegas a samotná svatba nás vyšla na 75 000 korun, a když připočítáme i svatební cestu, celkem jsme utratili asi 150 000 korun," vysvětluje Matouš. Podle nich by v Česku podobná svatba stála klidně dvojnásobek. "Chtěli jsme spojit svatbu se zážitkem a cestováním a tohle byla ta nejlepší varianta," dodává jeho žena Adéla.

Svatba za mořem podle slov novomanželů Drašanových zůstane jedním z jejich nejlepších zážitků. "Bála jsem se chodit ve svatebních šatech po kasinech, ale bylo to úžasné. Všichni nám gratulovali, objímali nás a prožívali to s námi," popisuje Adéla a dodává, že náladu jim nezkazil ani déšť a chladnější počasí, které si přivezli do Hollywoodu s sebou.