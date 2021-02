Papírovým žákovským definitivně odzvonilo. Školy se dnes bez IT nástrojů neobejdou

Informace jsou v době krize to nejcennější. Platí to i o komunikaci mezi rodiči a učiteli.

Když byla v letošním školním roce opět zakázána prezenční výuka, učitelé i rodiče žáků školy v Havlíčkově ulici v Moravských Budějovicích, velmi ocenili používání aplikace Edookit. Mohli přes ni spolu pohodlně komunikovat. Ovládat ji lze i přes mobil. "Zavedli jsme Edookit už před třemi lety. První rok jsme pro jistotu používali i papírovou dokumentaci, ale potom jsme přešli pouze na elektronickou verzi," upřesňuje zástupkyně ředitele Blanka Ryvolová.

Pro rodiče funguje Edookit jako elektronická žákovská knížka, kam se zaznamenávají známky, absence dítěte, úkoly, ale také zprávy, které od učitelů i z ředitelství přicházejí. Školy mohou zase Edookit využívat nejen jako nástroj pro komunikaci s rodiči a žáky či studenty, ale i jako administrativní systém.

Žádné otravné papírky

Komplexní školní systém Edookit pro základní, střední a vyšší odborné školy vyvíjí tým Edookitu, pod vedením Romana Vejražky, posledních deset let. Od začátku se snaží, aby Edookit fungoval na pár kliků. A to pro pedagogy i rodiče. "Dovoluje učitelům například vytvořit událost a poslat ji jen vybraným žákům, třeba angličtinářům," objasňuje Roman Vejražka a během vysvětlování se pohybuje kurzorem po obrazovce počítače. V demoverzi vybírá ze seznamu žáků pouze ty, jejichž rodiče chce oslovit. "Když informace o události rodičům přijde, kliknou na tlačítko "potvrdit", a to se zase objeví v systému učiteli. Nikdo nemusí posílat nikomu lístečky k podepsání a zpět," dodává výkonný ředitel Edookitu z firmy Unicorn.

Vzájemné sdílení informací podporuje aplikace také mezi rodiči. Umožňuje například vytvořit platformu na způsob sociální sítě, do které mají ale přístup pouze rodiče z jedné třídy. Díky tomu se mezi sebou mohou bezpečně "bavit", ale nejsou vystaveni rizikům veřejně přístupné sociální sítě.

Vývoj na plné obrátky

Pandemie postavila před obrovskou výzvu nejen samotné učitele, ale i programátory. Ti byli nuceni na základě podnětů ze škol vylepšit Edookit ve velmi krátkém čase a obohatit ho o několik potřebných funkcí. Například se ukázalo, že při vyplňování elektronických kvízů si žáci otázky často rozdělili, každý vypracoval část, a potom výsledky vzájemně sdíleli. "Proto jsme na přání učitelů přidali možnost pokládat otázky v náhodném pořadí, abychom tak kolektivní vyplňování testů znesnadnili. Pedagogové také ocenili, že je možné zadávat kvízy ve více třídách najednou," vysvětluje Roman Vejražka.

Samotné používání Edookitu není podle Blanky Ryvolové pro rodiče ani učitele nic těžkého. Složitější může být práce s aplikací pro pedagogy z vedení školy, kteří vytvářejí například rozvrhy. Ale i to lze zvládnout, ostatně pro nácvik existuje demoverze nebo školící webináře. "Když jsem se to naučila já, tak to musí dokázat každý," usmívá se zástupkyně ředitele z moravskobudějovické školy.