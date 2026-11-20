Restaurace Papilio z Vysokého Újezdu na Berounsku obhájila dvě michelinské hvězdy. Celkem Michelin Guide letos do průvodce zařadil 109 restaurací z České republiky. Loni se ve výběru z Česka objevilo 79 restaurací, 31 z nich získalo ocenění. Letos má ocenění o devět restaurací více.
Papilio je i letos jedinou restaurací z ČR oceněnou dvěma hvězdami. Jednu hvězdu získalo 12 restaurací, což je o čtyři více než loni. Ocenění Bib Gourmand, které je určeno podnikům nabízejícím výborné jídlo za rozumnou cenu, udělil Michelin 27 českým restauracím. Loni jich bylo 18.
České restaurace mohly získat ocenění i v minulosti, ale od loňského roku, kdy státní agentura CzechTourism uzavřela smlouvu s francouzskou společností Michelin, má ČR i vlastního průvodce.
Michelinský průvodce je biblí všech gurmánů
Hvězda v Michelinském průvodci je pro restauratéry podobnou metou, jako je pro filmaře Oscar či pro vědce Nobelova cena. Systém hodnocení hvězdičkami si získal světovou proslulost. Mnoho kuchařů považuje zisk michelinského ocenění za nejvyšší poctu a šéfkuchaři s hvězdičkami, jako jsou Gordon Ramsay či Heston Blumenthal, se stávají celebritami.
Slavný průvodce, který poprvé vydala francouzská pneumatikářská společnost v roce 1900, nyní pokrývá více než 40 zemí. Existují i národní verze michelinských průvodců. Loni v prosinci společnost Michelin poprvé představila gastronomického průvodce, který zahrnul i restaurace po celé České republice, nyní vyšlo jeho druhé vydání.
Emoce kvůli poplatku
Loňský příchod české verze průvodce provázely rozjitřené emoce kvůli poplatku, který společnost Michelin začala zemím od roku 2022 účtovat. Jde přibližně o deset milionů korun ročně za to, aby na místní scéně působila a hodnotila místní restaurace.
Zatímco část veřejnosti i odborníků tento výdaj kritizovala, zástupci tuzemské gastronomie v čele se špičkami oboru naopak vyzývali tehdejšího premiéra Petra Fialu (ODS) v otevřeném dopise k uhrazení poplatku.
Nakonec státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism uzavřela s francouzskou společností tříletou smlouvu za přibližně 32,5 milionu korun, jejímž účelem je propagace Česka jako gastronomické destinace.
Průvodce Michelin s červenými deskami se během století a čtvrt stal pomocníkem mnoha cestovatelů, kteří milují gastronomii a rádi si užívají show u jídelního stolu. Každý rok se napjatě očekává jeho vydání. Zisk michelinské hvězdy je velkou výhrou, naopak ztráta může mít až fatální následky. Nejednou se už stalo, že šéfkuchaři, kterým byla hvězda Michelin odebrána, tuto ztrátu neunesli. Jeden z pařížských šéfkuchařů se natolik děsil možnosti ztráty hodnocení v prestižních gastronomických publikacích, že dostal infarkt, jiný se například zastřelil.
Historie "bible všech gurmánů" sahá do roku 1900. Tehdy vydali majitelé francouzské továrny na pneumatiky bratři Michelinové poprvé příručku, tehdy ještě s modrými deskami, jejímž cílem bylo pomoci motoristům v nouzi.
Vedle nezbytného seznamu opraven, čerpacích stanic a pneuservisů byly součástí brožury i informace týkající se ubytování a stravování. Bratři nechali vytisknout 35.000 kusů a rozdávali je jako dárek ke svým pneumatikám.
Po francouzském vydání z roku 1904 následoval výtisk určený pro Belgii, v roce 1907 pro Tunisko a Alžírsko, poté přišla kniha pro alpskou oblast, Německo, Španělsko, Portugalsko, v roce 1911 pro Britské ostrovy. Během obou světových válek průvodce nevyšel. Zajímavostí byla žádost spojeneckých vojsk v roce 1944, aby byl znovu vytištěn průvodce z roku 1939, a to pro vojenské účely. Obsahoval totiž velmi kvalitní mapy, které spojenci využili pro svá vojska při invazi do Normandie. Již týden po Dni D byl opět vydán klasický průvodce Michelin. Teprve v roce 2005 se průvodce dostal za oceán a byl vydán první výtisk v Americe, převážně se soustředil na restaurace v New Yorku. V roce 2007 přibyl průvodce po Tokiu - a následovalo mnoho dalších zemí.
V roce 1926 začal průvodce hodnotit restaurace na základě počtu hvězd. Až do roku 1931 se používala jedna nebo žádná hvězda. V roce 1931 změnil barvu obálky z modré na dnešní červenou a byla oficiálně uveřejněna stupnice jedné až tří hvězd. Jednou hvězdou se klasifikují restaurace s vysoce kvalitní kuchyní. Dvě hvězdy dostávají restaurace s vynikající kuchyní, kvůli které je třeba se ještě vrátit. Tři hvězdy obdrží restaurace s výjimečnou kuchyní, za níž je třeba vážit i jakkoliv dlouhou cestu. Kromě hvězd uděluje Michelin ještě další prestižní ocenění: Bib Gourmand - vynikající jídlo za rozumnou cenu, a Michelin Green Star - udržitelné podniky s ekologickým přístupem.
Dnes se hvězdy udělují na základě hodnocení michelinských inspektorů, kteří musí zůstat v naprosté anonymitě. Tito hodnotitelé působí od roku 1926, každý z nich musí mít vystudovanou kulinářskou školu. Na základě hodnocení těchto inspektorů se poté připraví nové vydání průvodce. Noví hodnotitelé nejdříve projdou půlročním školením za asistence zkušeného inspektora a poté začnou hodnotit samostatně. Průměrný michelinský inspektor ohodnotí 240 restaurací ročně.
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Zdroj: Michelin
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