Nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v Česku se snad již brzy otevře po dlouhé rekonstrukci. Nejde však o to pražské, nýbrž o Severočeské muzeum v Liberci. Historická budova dostala moderní rozvody, zabezpečení a na čtyři kilometry čtvereční nabobtnal i výstavní prostor. To vše za 143 milionů korun. Podívejte se ve virtuální prohlídce, jak to uvnitř vypadá.