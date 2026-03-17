Pamatujete si na vesnici roku 2025? Prohlédněte si její předchůdkyně a odhalte jejich kouzlo

Ještě nedávno slavila titul v soutěži Vesnice roku obec Písečná. Každý ročník ale připomíná, že podobně inspirativních míst je v Česku mnohem víc. Krásná příroda, čistota, sounáležitost – co všechno mají tato místa společné a v čem spočívá jejich největší kouzlo? Takhle na své vítězství vzpomínají předchozí držitelé Zlaté stuhy.
Déšť, chlad a šedivá obloha. Právě takové počasí nás na podzim minulého roku přivítalo ve vesnici Písečná, která získala titul v soutěži Vesnice roku 2025. Přesto nám bylo rychle jasné, že skutečné kouzlo obce nespočívá jen v upravené návsi nebo nových projektech, ale hlavně v lidech, kteří tu žijí.
Právě silná komunita, péče o krajinu a bohatý společenský život pomohly Písečné zvítězit mezi 181 přihlášenými obcemi. Soutěž ale každý rok připomíná i další místa, kde lidé dokážou své bydliště proměnit v místo, na které jsou právem hrdí. Jak na vítězství vzpomínají předchozí úspěšné vesnice?
Vítězství, které spojilo celou obec
Titul Vesnice roku 2024 získala obec Vacov. Jak ale místní přiznávají, do soutěže šli spíše ze zvědavosti než s velkými ambicemi. „My tu soutěž pořádně ani neznali, jen jsme měli povědomí, že existuje. Říkali jsme si, že Vacov po dlouhá léta opravdu vzkvétá, že je tu spousta šikovných lidí, krásných míst, staveb, památek a plno akcí. Zkrátka jsme měli chuť zkusit, jak obstojíme,“ popsali.
Přípravy se rychle proměnily v obrovskou společnou akci - vznikla pracovní skupina „Vesnice roku“, zapojila se škola i spolky a desítky obyvatel pomáhaly s prezentací obce. Už tehdy podle místních přišlo první vítězství – pocit, že celá obec táhne za jeden provaz. Vacov přitom porotu zaujal nejen komunitou, ale také svou velikostí a rozmanitostí. Obec se rozkládá zhruba na 3500 hektarech a tvoří ji 14 územních částí – a právě tuto pestrost chtěli místní během prezentace ukázat.
Silným momentem se pak stala píseň „Zlatý Vacov“, která vznikla právě díky účasti v soutěži. Místní ji zazpívali na závěr prezentace na vrcholu Javorníku u kapličky svatého Antonína Paduánského s výhledem na celý Jihočeský kraj. „Vítězství je láska, to každý z nás tu ví,“ zní její poslední sloka. A tak když pak zaznělo, že Vacov vyhrál celostátní kolo soutěže, radost byla podle místních nepopsatelná.
Krásné místo, skvělí lidé
Silný zážitek si ze soutěže odnesla také obyvatelka Lenka Zíková. „Když jsem poprvé slyšela, že se Vacov účastní soutěže Vesnice roku, ani jsem netušila, jak silný zážitek to nakonec bude. Pro mě osobně to nebyla jen soutěž, ale chvíle, kdy jsem si znovu uvědomila, v jak krásném místě žiji a jak skvělí lidé tu jsou,“ říká.
A podle ní bylo nejcennější právě období příprav: „Lidé se zapojovali, pomáhali a hlavně jsme spolu trávili hodně času. Nejvíc se mi líbil ten pocit, že celá obec táhne za jeden provaz. Tyto chvíle byly možná ještě cennější než samotný výsledek.“
Vacov však po vítězství nezůstal jen u oslav – stal se hostitelem celostátního vyhlášení dalšího ročníku soutěže.
Písečná: Vesnice roku 2025
Písečná porotu soutěže Vesnice roku zaujala především kombinací silné komunity a mimořádné vybavenosti, kterou by jí mohly závidět i větší obce. V obci totiž funguje škola a školka, obchod, který zároveň slouží jako pošta, kavárna i místo setkávání, hospoda, masna nebo obecní sál. A místní mají k dispozici také koupaliště, skatepark, fotbalové, tenisové i volejbalové hřiště a další sportoviště.
Velkou roli hraje také vztah k přírodě. Obec dlouhodobě pracuje s krajinou a dbá na to, aby si nová výstavba zachovala venkovský charakter.
Starostka Šárka Šimková Filipová vidí hlavní důvod vítězství právě v kombinaci všech těchto věcí. „Je to radost, hrdost a také ocenění práce lidí, kteří tady žijí. Možná si toho víc všimne někdo, kdo přijede poprvé, než my, co tu jsme každý den. Ale určitě je to důkaz, že jdeme správným směrem,“ řekla, přičemž podle ní největší síla Písečné tkví v tom, že se zde lidé přirozeně potkávají – na akcích, na návsi i v místním obchodě. A právě tato každodenní sousedská blízkost vytváří z obce místo, kde se dobře žije všem generacím.
Úspěch, který překročil hranice Česka
O dva roky dříve titul Vesnice roku 2022 získala obec Kostelní Lhota, jejíž příběh pokračoval ještě dál. V roce 2024 totiž uspěla i v evropské soutěži Evropská cena obnovy vesnice, kde se jako vůbec první česká obec stala celkovým vítězem. A starosta Tomáš Drobný dodnes vzpomíná na okamžik, kdy se k němu tato zpráva dostala: „Na telefonu se objevilo rakouské číslo a dáma na druhém konci mi tuto novinku sdělila. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit. Dva dny jsem pak nemohl spát.“
Porotu v evropské soutěži zaujalo především dlouhodobé plánování rozvoje obce. Kostelní Lhota se totiž zaměřuje na systematickou práci s krajinou, ekologická řešení a promyšlenou výstavbu. Velkou roli sehrála například krajinářská koncepce, plánované výsadby v krajině nebo projekty veřejných staveb reagující na demografický vývoj obce. Během prezentace o těchto projektech diskutovali s porotou přímo odborníci, kteří je připravují.
Zároveň ale starosta zdůrazňuje, že ani ty nejlepší projekty by samy o sobě nestačily. „Jako starosta si u nás cením především aktivity občanů. Dokážeme táhnout za jeden provaz. Obec tvoří především její lidé. Žádný opravený chodník ani silnice to nemůže nahradit,“ říká. Úspěch však přinesl obci také nové povinnosti: v září 2026 bude Kostelní Lhota hostit slavnostní vyhlášení dalšího ročníku evropské soutěže, na které přijedou zástupci přibližně dvaceti obcí z různých zemí.
Víc než jen soutěž
Příběhy obcí jako Písečná, Vacov nebo Kostelní Lhota ukazují, že soutěž Vesnice roku není jen o krásných stavbách nebo upravených veřejných prostorech. Jak říkají samotní účastníci, často jde hlavně o něco, co není na první pohled vidět – o sousedské vztahy, ochotu lidí zapojit se do společných projektů a hrdost na místo, kde žijí.
A právě díky tomu malé vesnice napříč republikou každoročně přinášejí inspirativní příběhy, které stojí za připomenutí.
Zdroj: autorský text
Poznámka redakce: Oslovili jsme i další předchozí vítěze soutěže Vesnice roku. Některé obce však nakonec do uzávěrky článku potřebné informace neposkytly.
